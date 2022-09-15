عمان، الأردن: أعلنت شركة بسطامي وصاحب التجارية الوكيل الحصري لمنتجات نيسان في الأردن عن توقيع اتفاقية مع شركة AVIS العالمية لتأجير السيارات في يوم الأربعاء الموافق 27/ 7/ 2022 لتوريد زيوت نيسان الأصلية وذلك ضمن مواصفات ومعايير عالية الجودة.

ضمن مساعي شركة بسطامي وصاحب التجارية المستمرة وكواحدة من رواد شركات السيارات في السوق المحلي والمنطقة، ستعمل الشركة على توريد زيوت محركات سيارات البنزين (NGMO – Nissan Genuine Motor Oil) لأسطول سيارات شركة AVIS العالمية في الأردن.

تتميز زيوت نيسان يابانية الصنع بعدد من المواصفات عالية الجودة التي تناسب محركات سيارات البنزين في توفير كفاءة عالية وخاصية الاقتصاد في استهلاك الوقود ودرجة لزوجة تتراوح أقل من 5 إلى درجة لزوجة أعلى تبلغ 30. زيت محرك نيسان هو منتج يمتلك لزوجة متوازنة لتقليل الاحتكاك في البداية والتآكل في درجات الحرارة المنخفضة، يتم الحفاظ دائمًا على أعلى مستويات الأداء والحماية لتعزيز طول عمر المركبة. يعتبر زيت Nissan Genuine 5W-30 Motor أحد أكثر زيوت المحركات شيوعًا لأنه مناسب لمجموعة متنوعة من المركبات وأنواع المحركات. تخضع الزيوت والسوائل الأصلية من نيسان لأكثر الاختبارات صعوبة وظروف أكثر صرامة تحاكي الظروف المناخية الحقيقية الأكثر قوة وهذه الاختبارات هي جزء لا يتجزأ من السيارة لتلبية أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء. تحتوي مجموعة الزيوت الأصلية من نيسان على تركيبات توفر أداء وحماية فائقين لسيارتك، مما يجعله أحد أهم المكونات الميكانيكية وتأتي أهميته في الحفاظ على برودة الأجزاء المتحركة في عملية الاحتراق.

ومن جهته أكّد المهندس عكرمة محاسنة الرئيس التنفيذي لشركة بسطامي وصاحب التجارية الوكيل الحصري لنيسان في الأردن: إن الشركة على استعداد تام لتوريد زيوت نيسان الاصلية ذات المواصفات العالية والتي تمتلك أعلى معايير الجودة والسلامة. كما عبّر المهندس عكرمة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة AVIS التي تمتلك أكبر أسطول سيارات لخدمة القطاع التجاري وخدمة رجال الأعمال والمسافرين في المطارات الرئيسية حول العالم. وأكد ان مثل هذا النوع من الاتفاقيات سيعود بالنفع على كلا الشركتين وذلك بتحقيق الأهداف التي نسعى لها.

في هذه المناسبة قال السيد سامي أبو سمرة الرئيس التنفيذي لشركة AVIS في الأردن: إن استخدامنا لزيوت نيسان لثقتنا العالية بجودة الزيت وأنه الخيار الأنسب لتوفير أعلى درجات الحماية لأسطول سيارتنا التي نمتلكها حيث يمتلك الزيت مواصفات تنافسية تميزه عن غيره، ومن أهم ما نركز عليه أيضا هو توفير القيادة الآمنة لعملائنا من خلال أن نجنبهم أي مخاطر او مشاكل قد تواجههم أثناء قيادة احدى مركباتنا ولذلك قمنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة بسطامي وصاحب لتوريد سياراتنا بزيوت نيسان الأصلية.

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نبذة عن شركة بسطامي وصاحب التجارية:

شركة بسطامي وصاحب التجارية بدأت رحلتها في عام 1969، لتمثل اليوم حجر الزاوية في الأردن والشرق الأوسط. ومع تطور أعمالها، أدخلت الشركة علامة داتسون للمملكة - التي أصبحت فيما بعد نيسان - ومن ثم علامة إنفينيتي، واضعةً أفضل منتجات العلامتين بين أيادي الشعب الأردنيّ، فضلاً عن توفيرها لحلول مبتكرة في مجال تمويل المركبات وذلك عبر ذراعها لتأجير المركبات شركة الثقة.

وتتميز الشركة بقدرتها على تلبية متطلبات عملائها بأدق التفاصيل، كما تتميز بخدماتها التكاملية ولا سيما خدمات ما بعد البيع، وخدمات مركز بيع السيارات المملوكة مسبقاً، فضلاً عن تبنيها لمفاهيم وسلوكيات وبرامج ريادية تقود لإحداث فوارق إيجابية في مختلف جوانب العمل، وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في آن واحد.

وتمتلك بسطامي وصاحب اليوم قاعدة متنامية من الزبائن، تخدمهم عبر صالات العرض، ووكلائها الفرعيين ومراكز الصيانة، إضافة إلى كوادرها من الموظفين المتخصصين الذين يزيد عددهم عن 200 موظف.

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