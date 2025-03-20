تقوم شركة Guidehouse Insights، وهي مؤسسة أبحاث سوق مقرها الولايات المتحدة، بتقييم شركات القيادة الذاتية سنويًا بناءً على الرؤية المؤسسية، واستراتيجية السوق، والشراكات، وتطوير المنتجات، والقدرات التكنولوجية. شهد هذا العام توسيع التصنيف ليشمل 20 شركة بدلاً من 16، مما يعكس تزايد المنافسة العالمية مع دخول شركات الشاحنات ذاتية القيادة إلى القائمة.

بصفتها الشركة الكورية الجنوبية الوحيدة المدرجة في التصنيف، تواصل AUTONOMOUS A2Z قيادة النظام البيئي للمركبات ذاتية القيادة في كوريا الجنوبية. كما انتقلت الشركة من فئة "المتحدين" (Challengers) إلى فئة "المتنافسين" (Contenders)، مما يشير إلى تقدمها في مسيرة التوسع التجاري وتعزيز موقعها في السوق.

التوسع التجاري والعالمي يقود النمو

عزت Guidehouse Insights تحسن ترتيب AUTONOMOUS A2Z إلى استراتيجيتها المستقبلية التي تركز على الحافلات الذاتية القيادة، والشراكات الدولية، وجهود التوسع المدعومة من الحكومة. حصلت الشركة على 85 نقطة في الرؤية المؤسسية و75 نقطة في استراتيجية دخول السوق، مما يعكس نهجها المتطور.

تخطط A2Z لإطلاق حافلتها ذاتية القيادة ROii Level 4 في أواخر عام 2025، بينما تسرع من وتيرة توسعها العالمي. وعلى عكس المنافسين الذين يركزون على سيارات الأجرة ذاتية القيادة (RoboTaxis)، تركز AUTONOMOUS A2Z على الحافلات ذاتية القيادة للنقل العام، وهي استراتيجية تكتسب اهتمامًا متزايدًا في القطاع.

لتعزيز وجودها الدولي، أسست الشركة مشروعين مشتركين استراتيجيين:

A2D (Abu Dhabi Autonomous Driving) مشروع مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية في مجال التنقل الذاتي القيادة، بالتعاون مع شركة ذكاء اصطناعي مدرجة في أبوظبي، بهدف التوسع في الشرق الأوسط

A2G (Autonomous2Global) مشروع مشترك مع KILSA Global، وهي شركة خدمات دخول الأسواق مقرها سنغافورة، لتسريع التوسع في جنوب شرق آسيا

بالإضافة إلى ذلك، حققت AUTONOMOUS A2Z نسبة 96% من التصنيع المحلي في مجال المركبات ذاتية القيادة، من خلال شراكاتها مع Samsung SDI وشركات قطع الغيار الكورية الرائدة، مما ساهم في حصولها على 72 نقطة في تقييم الشراكات وفقًا لـ Guidehouse Insights

الشركات الكبرى تواصل ريادتها، لكن كوريا الجنوبية تكتسب زخمًا

على الرغم من ظهور منافسين جدد، تواصل الشركات الأمريكية والصينية الهيمنة على قطاع القيادة الذاتية، حيث تضم القائمة 15 شركة أمريكية و3 شركات صينية. لا تزال Waymo تحتل المرتبة الأولى، تليها Baidu في المرتبة الثانية وMobileye في المرتبة الثالثة

ضمن فئة "المتنافسين"، تحتل Nvidia المرتبة الرابعة، بينما تحتل Motional (مشروع مشترك بين Hyundai وAptiv) المرتبة الخامسة عشرة. أما Tesla، رغم جهودها المكثفة في مجال القيادة الذاتية، فقد جاءت في المرتبة الأخيرة (20)

تعد AUTONOMOUS A2Z الشركة ذات أقل تمويل تراكمي بين أفضل 20 شركة، حيث بلغت استثماراتها حتى ديسمبر 2023 حوالي 52 مليار وون كوري (39 مليون دولار أمريكي)، ومع ذلك، تواصل توسعها بثبات

الدعم الحكومي يدفع AUTONOMOUS A2Z إلى صدارة التصنيفات العالمية

يعكس صعود AUTONOMOUS A2Z في تصنيفات Guidehouse Insights قدرتها على المنافسة عالميًا رغم امتلاكها تمويلًا أقل بكثير مقارنة بالشركات الكبرى في القطاع

يعود هذا النجاح، وفقًا للرئيس التنفيذي جي-هيونغ هان (Ji-hyeong Han)، إلى الإطار التنظيمي المتقدم لكوريا الجنوبية والدعم الحكومي القوي لجهود التوسع التجاري في مجال القيادة الذاتية

وصرّح قائلاً: "لقد لعبت السياسات الاستباقية لكوريا الجنوبية، مثل إطار مبيعات المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، دورًا حيويًا في تسريع دخول هذه المركبات إلى السوق بعد حصولها على التراخيص القانونية"

"بالإضافة إلى ذلك، كان لمركز الاختبار K-City، الذي تديره هيئة سلامة النقل الكورية (KATRI)، دورٌ أساسي في تطوير تقنياتنا، ونحن ممتنون جدًا لهذا الدعم"

تنفيذ استراتيجية متميزة للنمو العالمي

تأسست AUTONOMOUS A2Z عام 2018 على يد مهندسين سابقين من Hyundai Motor، وهم جي-هيونغ هان، يونغ-تشول أوه، بيونغ-يونغ يو، وميونغ-سيون هيو، وسرعان ما برزت كأبرز شركة ناشئة في كوريا الجنوبية بمجال القيادة الذاتية

تدير الشركة أكبر أسطول مركبات ذاتية القيادة في كوريا الجنوبية (51 مركبة)، وسجلت أكثر من 570,000 كيلومتر من الاختبارات الواقعية

في حين أن العديد من المنافسين يركزون على سيارات الأجرة ذاتية القيادة، فقد تمكنت AUTONOMOUS A2Z من إيجاد موطئ قدم قوي في قطاع الحافلات ذاتية القيادة للنقل العام، وهو مجال يكتسب اهتمامًا متزايدًا مع إعادة صياغة المدن لخطط التنقل الحضري

تتماشى خارطة طريق الشركة مع استراتيجية كوريا الجنوبية الوطنية للتنقل، التي تهدف إلى توسيع نطاق المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع بحلول عام 2027

مع استراتيجيتها الطموحة للتوسع في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، تواصل AUTONOMOUS A2Z تعزيز مكانتها في سوق النقل الذاتي العالمي، مما يثبت أن التنفيذ الاستراتيجي، وليس التمويل وحده، هو العامل الحاسم في ريادة الصناعة.

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