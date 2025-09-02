دبي – تُعلن Audi النابودة للسيارات عن شراكة استراتيجية مع نادي دبي لكرة السلة لتصبح الشريك الرسمي للسيارات، مما يجلب الأداء العالي والأناقة إلى أحد أبرز المواسم الرياضية المنتظرة في المدينة.

كُشف عن الشراكة التي تمتد لثلاثة مواسم في حفل توقيع رسمي أُقيم اليوم في صالة عرض Audi التقدميّة في دبي، والتي تم تحويلها إلى ملعب كرة سلة مُصغّر للاحتفال بهذه الشراكة. شارك في الحفل المديرين التنفيذيين المساعدين ديجان كامينياشيفيتش ونيك أوكلي من نادي دبي لكرة السلة، إلى جانب فيكتور دالمو، المدير التنفيذي لشركة النابودة للسيارات، ويان شيدجن، المدير العام لشركة Audi، النابودة للسيارات، حيث تم تنظيم لعبة تسديد حماسية تلاها توقيع العقد وتبادل القمصان وتوقيع الكرة الرسمية.

ستدعم Audi، النابودة للسيارات نادي دبي لكرة السلة وأكاديمية دبي لكرة السلة طوال الموسم كجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال مجموعة من المبادرات التي تشمل توفير أسطول من أكثر من 50 سيارة، من بينها طرازات Audi من Q5 وQ7 وQ8، بالإضافة إلى أنشطة متنوّعة تنظّمها العلامة. وتؤكّد هذه الشراكة التزام الطرفين بالتفوّق الرياضي والمشاركة المجتمعية، مما يضمن توفير دعم مستمر للفِرق الرئيسية وأكاديمية دبي لكرة السلة على أرض الملعب وخارجه.

وتمكّن نادي دبي لكرة السلة من الحصول على مكان مرموق في موسم الدوري الأوروبي "EuroLeague" 2025/2026، والذي يُعدّ من أقوى الدوريات في العالم، وقد أعلن مؤخراً عن توسيع فِرقه من 18 إلى 20 فريقاً. وبعد ظهور النادي التاريخي في دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكية "ABA League"، حيث تأهل الفريق إلى نصف نهائي التصفيات في أول موسم له، لفت نادي دبي لكرة السلة الأنظار العالمية وأرسى أساساً قوياً لمشواره في الدوري الأوروبي. كما جذب فريق النادي نحو 80,000 متفرج إلى "كوكا كولا أرينا" في عامه الأول، مما يعكس دعماً هائلاً من قاعدة جماهيرية متحمسة للنادي. الآن، يستعد فريق النادي للارتقاء بكرة السلة في الإمارات والمنطقة من خلال استضافة بعض من أندية العالم الشهيرة.

يتماشى الصعود السريع لنادي دبي لكرة السلة كأحد الفِرق الجديدة في الدوري مع قِيم علامة Audi العالمية، التي تتمثّل في الدقة والتقدم والتفوق، وهي قِيم تتناغم مع طموحات الفريق. وتوفّر هذه الشراكة لنادي دبي لكرة السلة شريكاً ذو سمعة قوية في رحلته، مما يُعزّز الرؤية المشتركة للنموّ في الرياضة وإلهام المجتمع وجلب الاعتراف الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات: "نحن فخورون بشراكتنا مع نادي دبي لكرة السلة، الذي يُمثّل الطموح والشغف والتفوق، وهي قِيم تتناغم بعمق مع قِيم Audi. نلتزم بدعم النادي في رحلته داخل وخارج الملعب من خلال توفير سيارات Audi للفريق، ونتطلّع إلى موسم حافل بالحماس."

ومن جهته، قال نيك أوكلي، المدير التنفيذي المساعد لنادي دبي لكرة السلة: "نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا مع Audi كشريك رسمي، وهي شراكة تبدأ فصلاً جديداً وتُقدّم منافسة عالمية المستوى هنا في دبي."

وأضاف: "بالنسبة للطرفين، تتجاوز هذه الشراكة كرة السلة فقط؛ إنها عن كتابة قصص ملهم وبناء مجتمع يضم ثقافتنا وجماهيرنا. نحن مستعدون لموسم لا يُنسى مع Audi إلى جانبنا، ونتطلّع لأن يكون الجميع في دبي جزءاً منه."

يبدأ موسم نادي دبي لكرة السلة 2025/2026 في 30 سبتمبر الساعة 8:00 مساءً، حيث سيتنافس فريق النادي مع العملاق الصربي، بارتيزان، في أول مبارة ضمن الدوري الأوروبي في "كوكا كولا أرينا".

بذة حول مجموعة Audi

تعد مجموعة Audi، مع علاماتها التجارية Audi وبنتلي ودوكاتي ولامبورغيني، من أنجح الشركات المصنعة للسيارات والدراجات النارية من الفئة الفاخرة. وتتواجد المجموعة في 21 موقعاً ضمن 12 دولة. وخلال العام 2022، سلمت مجموعة Audi لعملائها حوالي 1,61 مليون سيارة من علامة Audi، و15,174 سيارة من علامة بنتلي، و9,233 سيارة من علامة لامبورغيني، و61,562 دراجة نارية من علامة دوكاتي. وفي السنة المالية 2022، حققت مجموعة Audi عائدات إجمالية بلغت 61,8 مليار يورو وأرباحاً تشغيلية بلغت 7,6 مليار يورو. وتواصل "Audi الشرق الأوسط" طريقها نحو التحول إلى مزود لحلول التنقل الفاخر المستدام والمتميز من خلال علاماتها التجارية وسياراتها المبتكرة وخدماتها الرائدة.

أكدت "Audi إيه جي" التزامها تجاه المنطقة من خلال تأسيس شركتها التابعة "Audi الشرق الأوسط" المملوكة لها بالكامل في العام 2005، والتي تقدم خدماتها لأسواق البحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات عن طرازاتنا واستراتيجيتنا المستقبلية من أجل المستقبل المستدام، يرجى زيارة news.audimiddleeast.com

نبذة حول "النابودة للسيارات"

"النابودة للسيارات" هي الموزع الرسمي لشركة "Audi" في دبي والإمارات الشمالية لسيارات. وبفضل سمعتها الراقية، أصبحت "النابودة للسيارات" وكيلاً موثوقاً لسيارات "Audi" و"بورشه" و"فولكس فاجن" في دبي والإمارات الشمالية. وتقدم "النابودة للسيارات" أفضل خدمة عملاء في فئتها ومجموعة واسعة من موديلات "Audi"، كما توفر مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الدعم الشامل لما بعد البيع مثل الصيانة وأعمال التصليح وقطع غيار "Audi" الأصلية.

تنتشر شبكتنا عبر العديد من المدن في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دبي والشارقة والفجيرة، وهو ما يضمن سهولة حصول عملائنا المرموقين على تجربة "Audi" المتيّزة.

نبذة عن دبي لكرة السلة

تأسس دبي لكرة السلة في عام 2023، وهو نادٍ احترافي جديد يشارك في موسم 2025/2026 ضمن دوري اليوروليغ الأوروبي ودوري أدرينيك (ABA). ويضم النادي نخبة من اللاعبين المميزين تحت قيادة المدرب يوريكا غوليماتس، ويخوض مبارياته على أرضه في كوكاكولا أرينا.

يمثل دبي لكرة السلة رمزاً للشغف والإصرار، ودليلاً على قدرة الطموح على إعادة رسم مشهد كرة السلة في دولة الإمارات وعلى الساحة الدولية. ويقوم النادي على قاعدة قوية من الخبرات المتنوعة، تشمل مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، ولاعبين محترفين سابقين، وخبراء في عالم الأعمال، وشغوفين بالرياضة

كما يلتزم نادي دبي لكرة السلة بتحفيز التغيير الاجتماعي الإيجابي، والتركيز على الأحلام وتحقيقها، ورعاية المواهب وتحقيق التطلعات

