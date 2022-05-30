حلول "أماديوس" ستدعم جهود التحول الرقمي لشركة ATS Travel وستمكنها من الارتقاء بتجارب عملائها

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ATS Travel، شركة إدارة حجوزات السفر التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن تمديد شراكتها مع "أماديوس"، في خطوة تنسجم في المضمون والأهداف مع خططها الطموحة لتوسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتؤسس هذه الصفقة شراكة طويلة الأجل بين الجانبين وتدعم أهداف التحول الرقمي لشركة ATS Travel وتضيف قيمة ثمينة على خدماتها وتساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في خدمات إدارة السفر بمنطقة الشرق الأوسط.

ومع إضافة الحلول الجديدة، ستكتسب ATS Travel قدرات إضافية تشمل أتمتة متكاملة لنظامها المخصص لحجز التذاكر من خلال Amadeus Auto Ticketing Solution. أما Amadeus Remote Ticketing Solution فيقدم لها خدمة مؤتمتة بالكامل لإدارة ومقارنة الأسعار وإصدار التذاكر في نقاط البيع عن بعد. وستستفيد ATS Travel أيضاً من حلول "أماديوس هوتيلز" (Amadeus Hotels)، وهي منصة بحث شاملة تجمع محتوى من أفضل شركات تأجير وإدارة الفنادق وسلاسل الضيافة العالمية والشركات التي تمثلها حول العالم عبر حل واحد مدعوم بتقنيات ذكية وشاملة.

وفي هذا السياق، قال إرنستو سانشيز بومونت المدير العام لشركة أماديوس الخليج: "ساهمت الجائحة العالمية بتسريع وتيرة الطلب على الحلول الرقمية المتطورة التي ترتقي بالتجارب المقدمة للعملاء، لاسيما تلك التي تمنحها طابعاً لاتلامسي. لذلك تأتي تقنيات ’أماديوس‘ لتمنح شركة ATS Travel القدرة على أتمتة العديد من خدماتها، وتقديم تجارب متفوقة للعملاء، علاوة على تقليص تكاليفها التشغيلية".

من جهته، قال سليم شريف، المدير العام بالإنابة لشركة ATS Travel: "يعتبر قطاع السفر من أكثر المساهمين في اقتصادات المنطقة. لذلك تعود خطوة الارتقاء بإمكاناته بفوائد مباشرة تتمثل في تبسيط أعمالنا ومنحنا القدرة على خلق أفضل قيمة ممكنة للأسواق التي نعمل فيها. ولاشك أن شركتنا تتمتع بعلاقة وثيقة مع ’أماديوس‘ منذ سنوات عدة، وستدعم حلولها المبتكرة اليوم خططنا طويلة الأجل للارتقاء ببنيتنا التكنولوجية بناءً على تقنيات وحلول ’أماديوس‘ المتطورة".

وتعتبر شركة ATS Travelممثل شركة ATG في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أكبر الشركات المستقلة لإدارة السفر المخصص لقطاع الأعمال على مستوى العالم ولها مكاتب في المملكة العربية السعودية والهند. وتسعى الشركة إلى إطلاق منصة تقنية رائدة تشمل مجموعة متكاملة من حلول السفر عبر الإنترنت والتي ستكون متاحة عبر قنوات عدة بما في ذلك القنوات المخصصة لحجوزات الأعمال والقنوات المخصصة لحجوزات الأفراد والقنوات المخصصة لحجوزات فرق العمل ضمن الشركات الأخرى وقنوات إدارة حجوزات الفنادق.

وأضاف شريف: "تستعد ATS Travelلإطلاق منصة travelclub.ae المخصصة لحجوزات الأعمال في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقد حرصنا على تطوير المنصة بدعم من ’أماديوس‘، حيث لاقت بالفعل استحسان المستخدمين".

يذكر أن "أماديوس" تعتبر واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا السفر في العالم. وأسهمت حلولها الرائدة بخلق تجارب سفر خالية من المتاعب واستثنائية بكل المقاييس، تشمل سهولة الدفع أثناء الحجز، وتضمن للمسافرين وكلاء السفر ومحركات البحث وشركات تنظيم الجولات السياحية وشركات الطيران والمطارات والفنادق ومزودي خدمات الضيافة والسيارات والسكك الحديدية.

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