



تحدد مذكرة التفاهم خطة تطوير حلول محلية قائمة على الحوسبة السحابية بالاستفادة من "Asus Miraico ICD-10" أول مساعد ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي

النقاط الرئيسية

يمكن لـ ASUS Miraico فهم أكواد ICD-10 بدعم من الذكاء الاصطناعي والتوصية بها تلقائيًا من خلال تحليل السجلات الطبية ذات النصوص بدون هيكلة.

يساعد ASUS Miraico على تحسين الكفاءة التشغيلية للمستشفى، وتسريع دورة الإيرادات، وتحسين عملية السداد .

ASUS Miraico على تحسين الكفاءة التشغيلية للمستشفى، وتسريع دورة الإيرادات، وتحسين عملية السداد تقوم شركة أوكتبيان الرقمية للرعاية الصحية بتطوير حلول تحويلية ذكية لسوق الشرق الأوسط. بالتعاون مع شركة أسوس لبناء حلول محلية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة اكتوبيان اليوم عن شراكتها مع شركة ASUS لتطوير حلول سحابية محلية لنظام الترميز الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. شركة اكتوبيان ديجيتال هي احدى شركات اكتوبيان سيرفيسز العالمية التي تركز على بناء الحلول الرقمية لاتمتة الاجراءات، وخلق تدفقات عمل شاملة لمساعدة المؤسسات على زيادة الإيرادات وتقليل التكاليف. يهدف هذا التعاون بين شركتي ASUS واكتوبيان ديجيتال إلى ادخال نظام مساعد الترميز الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي"Miraico" إلى الشرق الأوسط بدءًا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يجمع هذا التعاون بين منصات مختلفة من ASUS Miraico ومنصة، اكتوبيان كلاود التابعة لـ اكتوبيان ديجيتال، لتطوير حلول تستطيع فهم اللهجات المحلية وبناء الجمل تهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية وتكاليف التشغيل بشكل كبير أثناء عمليات المطالبة بالدفع، وتحسين إدارة دورة الإيرادات.

وقد أفاد فادي جودت الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة اكتوبيان ديجيتال: "لقد رأينا انه يوجد حاجة ماسة لتحسين دقة نظام الترميز الطبي لتقليل الأخطاء في المنطقة". وقد أضاف أيضًا: ʺإن هذا بمثابة التزام يثبت جدية الشركتين في تطوير حلول مخصصة ومحلية للمنطقة."

وقد قال ستيفان وينكلر، مدير البحث والتطوير (AICS)، ASUS "إن"(AICS) ʺASUS Intelligent Cloud Service تكرس جهودها لدعم المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، وتمكينهم من خدمة المرضى والمجتمعات بشكل أفضل." كما أضاف: " نحن نتطلع من خلال هذه الشراكة مع اكتوبيان سيرفيسز إلى تطوير حلول فعالة في إعدادات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، بينما نظل في الطليعة نحو تسريع التحول الرقمي داخل الصناعة."

تم تطبيق ASUS Miraico بنجاح في 19 مستشفى في تايوان. وبمساعد الترميز المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Miraico، ستتمكن اكتوبياون كلاود من القدرة على فهم اللغة الطبيعية لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية على تحليل المصطلحات الطبية في السجلات واقتراح أكواد ICD-10 المناسبة تلقائيًا لتحسين مهام المجموعة ذات الصلة بالتشخيص وتعزيز عمليات المستشفيات.

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نبذة عن شركة اكتوبيان سيرفيسز العالمية

شركة محلية الجوهر بطموح يسمو إلى العالمية. شركة اكتوبيان سيرفيسز العالمية هي مزود تكنولوجيا المعلومات العالمية بإدراك ثقافي متسع وتعمل في أكثر من 90 دولة مع انتشار محلي في أكثر من 186 مدينة. اكتوبيان هي مجموعة من الشركات التي تركز بشكل أساسي على إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتغطية جميع العناصر بما في ذلك البنية التحتية والتطبيقات والعمليات ذات التخصص العميق من خلال وحدات الأعمال والشركات التابعة لها في التقنيات الناشئة التي تحدد نطاق اقتصاد تكنولوجيا المعلومات الحالي من المدن الذكية، والبنية التحتية لإنترنت الأشياء، وأمن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، والرقمنة والاقتصاد الرقمي، والرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطاقة. تهدف اكتوبيان إلى إحداث ثورة ورقمنة عناصر البنية التحتية للحكومات والمؤسسات والمنظمات العالمية من خلال تقديم أساليب جديدة ومبتكرة تتحدى الوضع الراهن في عالم تقني سريع التطور. زورو موقع اكتوبيان ديجيتال http://digital.octopian.com

نبذة عن ايه أي سي اس (AICS)

تتمثل مهمة ASUS Intelligent Cloud Services (AICS) في بناء حلول رعاية صحية ثورية باستخدام معالجة اللغة الطبيعية ورؤية الحاسوب وتحليلات البيانات الضخمة. نحن نقدم تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) لتسريع الاستخدام الفعال للبيانات الطبية وتحسين كفاءة عمليات المستشفى، وإطلاق العنان لقوة البيانات من أجل رعاية صحية دقيقة وإحداث تأثير تحويلي على الصناعة. يرجى زيارتنا على https://aics.asus.com/home/

نبذة عن أسوس

ASUS هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا توفر الأجهزة والمكونات والحلول الأكثر ابتكارًا وبديهية في العالم لتقديم تجارب مذهلة تعزز حياة الناس في كل مكان. بفضل فريقها المكون من 5000 خبير في البحث والتطوير الداخلي، تشتهر أسوس عالميًا بإعادة تصور تقنيات اليوم للغد، كما انها تحصل على أكثر من 11 جائزة كل يوم للجودة والابتكار والتصميم، وتم تصنيفها ضمن قائمة فورتشن للشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.