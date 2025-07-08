دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "ASB Capital" الناشطة في مجال إدارة الأصول والثروات بأصول تحت الإدارة تصل قيمتها إلى 5.2 مليار دولار أمريكي، عن إطلاق صندوقها الجديد “ASB MENA Equity Fund” للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع شركة "Amwal Capital Partners". وقد صُمم هذا الصندوق بهدف تحقيق نمو رأسمالي طويل الأمد من خلال محفظة منتقاة بعناية من الأسهم المدرجة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تهدف هذه الاستراتيجية التي تركز على الاستثمار النشط إلى تحقيق أداء يفوق مؤشر "ستاندرد آند بورز العالم العربي للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية"، وذلك من خلال دمج الفهم الاقتصادي الكلي، والتحليلات الأساسية المتعمقة، إلى جانب المتابعة الميدانية الدقيقة. وسيوفر الصندوق للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المحافظة على تنويع الاستثمارات عبر مختلف القطاعات المالية، والصناعية، والاستهلاكية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الأخرى.

بهذه المناسبة، صرّح هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركةASB Capital ، قائلاً: "يعكس هذا الصندوق التزامنا الدائم بتقديم استراتيجيات استثمارية مدروسة تهدف إلى تحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين". وأضاف: "مع تجاوز قيمة أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاجز الـ 3.5 تريليون دولار، واستمرار جذبها لرؤوس الأموال العالمية، نسعى جاهدين إلى إنشاء منظومة استثمارية متكاملة تربط المستثمرين من المؤسسات والأفراد بفرص استثمارية قوية، وتستند إلى مبادئ الحوكمة والشفافية، مع التركيز على دعم النمو المستدام في المنطقة".

يتولى إدارة صندوق “ASB MENA Equity Fund” للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل من شركتي "ASB Capital" و "Amwal Capital Partners"، وتتمتع كلٍ منهما بخبرةٍ واسعة في الأسواق الإقليمية، والاتجاهات الاقتصادية الكلية، واستراتيجيات الاستثمار النشط في الأسهم. فضلاً عن ذلك، تركز عملية الاستثمار على تحقيق عوائد إضافية (Alpha) من خلال محفظة أسهم قوية ومنتقاة بعناية؛ إذ يتم اختيار كل منها بناءً على تقييم دقيق، وتقدير القيمة الأساسية، واعتماد نهج احتفاظ طويل الأمد.

بدوره قال فادي عربيد، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة "Amwal Capital Partners": "نحن فخورون بدورنا كمستشار استثماري لصندوق “ASB MENA Equity Fund” للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يتيح للمستثمرين فرصة المساهمة في دعم النمو المستدام للشركات الأكثر حيويةً في المنطقة. وفي ظل نمو تدفقات الاستثمار إلى صناديق الأسهم في المنطقة بأكثر من 40% خلال العام الماضي، وصل طلب المستثمرين على الاستراتيجيات المصممة خصيصًا لتناسب متطلبات الأسواق المحلية إلى مستويات غير مسبوقة". وأضاف: "لطالما تميزنا بأداء يفوق أداء الأسواق الإقليمية، وتمكنا من تحقيق نتائج ملحوظة عبر مختلف الدورات السوقية والاقتصادية. حيث يلبي هذا الصندوق تلك الحاجة المتزايدة في السوق من خلال الجمع بين الخبرات الإقليمية المتمكنة ودقة التنفيذ، سعيًا لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق متاح لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المالية، ومكاتب إدارة أصول العائلات، موفراً لهم بوابة استثمارية إلى أحد أكثر أسواق الأسهم نموًا وجاذبيةً.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://asbc.com/.

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نبذة عن ASB Capital:

ASB Capital هي شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول المُوجّهة، تسعى جاهدةً لتوفير حلول مخصصة في الثروات لزبائنها من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ومكاتب إدارة أصول العائلة، والشركات، والمؤسسات. مع قاعدة راسخة تمتد إلى إرث بنك السلام، تُقدّم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات في الأسواق العامة والخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات جمع رأس المال. ومع ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، تُكرّس الشركة جهودها لتقديم حلولٍ ماليةٍ قائمة على الأداء، تهدف إلى دفع عجلة النمو المستدام وتحقق قيمة طويلة الأمد.