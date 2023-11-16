ستوفر شركة AR Engineering تقنية التوأم الرقمي لأسلحة هالكن الذكية لاستخدامها في التدريب والاختبار والصيانة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت هالكن، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة إقليميًا في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة ومجالات أخرى، عقدًا اليوم مع AR Engineering، شركة تطوير البرمجيات الإماراتية المتخصصة بصدد تغيير الطريقة التي يتفاعل ويتلقى بها الأفراد تعليمهم من خلال المحتوى الرقمي بهدف توظيف تقنية حلول الواقع المعزز . وجرى توقيع العقد على هامش فعاليات في معرض دبي للطيران 2023.

وبموجب بنود العقد، ستتلقى شركة هالكن علوم تطبيق تقنية التوأم الرقمي لذخائرها الموجهة بدقة وقصيرة المدى والفعالة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى البرامج المرتبطة بها من قبل AR Engineering.

من جهته نوّه حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة إيدج: “يحدونا الفخر بالعمل مع AR Engineering وتقديم مساهمة هامة أخرى لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاعتماد المستمر على تقنيات الصناعة 4.0. سيمكّننا ذلك من تنمية قدراتنا ورفع مهارات موظفينا لنسهم بدورنا في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وستعود حلول التوائم الرقمية من شركة AR Engineering بفوائد جمّة على جميع المشاركين في دورة حياة الذخائر الموجهة بدقة، وبالتحديد من فريق المهندسين ووصولاً إلى المستخدمين النهائيين. ولذا، نتطلّع إلى تمكين موظفينا باستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة بشكل أكبر ".

وقال أكرم أمير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AR Engineering: "يسعدنا أن نكون جزءًا من رحلة هالكن كقوة رائدة في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتعمل حلولنا المتقدمة للواقع المعزز على إنشاء تقنية توأم رقمي ديناميكي وتقديم مجموعة من الميزات التفاعلية. لا ريب إن هذه التجربة الرقمية الفريدة لا تُثري فقط تقديم المعلومات والرؤى لعملائنا و توفير فوائد ومزايا عديدة عند تطبيقها لفئة المستخدمين لمنتجاتهم وأنظمتهم فحسب، بل توفير وصول أسرع من خلال دعم التدريب والعمليات. ومن خلال إنعاش منتجات وأنظمة هالكن في المجال الرقمي، فإننا حريصون على تعزيز شراكتنا وإتاحة إمكانيات أكبر. كما نشعر بالفخر والاعتزاز تجاه فرق عمل Engineering AR وهالكن المخصصة لجهودهم المشتركة في تحديد حالات الاستخدام التكنولوجي هذه. ولا يسعنا إلا أن نُقدّر بشدة الدعم المستمر من قبل مجموعة ايدج ومجلس التوازن لمساهماتهما المتميزة في جعل كل هذا ممكنًا ".

تجدر الإشارة أن التوأم الرقمي هو نموذج رقمي لمنتج أو نظام مادي يعمل كنظير رقمي لا يمكن تمييزه بالفعل، وله استخدامات متعددة في مجالات المحاكاة والتكامل والاختبار والمراقبة والصيانة.

ويمكن لزوار معرض دبي للطيران زيارة مجموعة ايدج ومحفظة شركاتها في الجناح الداخلي رقم 520 والجناح الخارجي S49 في دبي وورلد سنترال في الفترة من 13 إلى نوفمبر الجاري 17 2023.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل

المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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قسم الاتصال في مجموعة ايدج Comunications@edgegroup.ae

نبذة عن AR Engineering

تأسست AR Engineering في عام 2019، وهي شركة إماراتية رائدة في مجال تكنولوجيا برمجيات الواقع المعزز. وفي عام 2023، تلقت AR Engineering دعمًا من برنامج "مسرعات التكنولوجيا" المشترك بين مجلس التوازن وبوينغ. ومن خلال تأثيرها الكبير على المؤسسات الكبرى في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران والدفاع والنفط والغاز والطب والوسط الأكاديمي، تمارس AR Engineering ريادتها في تحويل التعلم والتطور المهني بواسطة حلول الواقع المعزز الغامرة