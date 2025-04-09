دبي، الإمارات – تعمل "آبي ثينغز" AppyThings، شريك غوغل كلاودGoogle Cloud المتخصص في تكامل تكنولوجيا المعلومات وواجهات برمجة التطبيقات والبث المباشر للأحداث، والتي تتخذ من هولندا مقراً لها، على توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. تتمع الشركة بسجل حافل بالنجاحات يمتد لعقد من الزمن وأكثر من 100 توصية من نخبة من أبرز العملاء حول العالم. تعمل بنشاط على توسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد لخدمات الحوسبة السحابية المتكاملة وتعزيز أمن البيانات في أحد أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً في العالم.

منذ دخولها منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في أوائل عام 2024، حقّقت “AppyThings” تقدّماً كبيراً، حيث أبرمت شراكات رئيسية مع القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات. كما أنها شريك أوروبي ل "غوغل أبيجي" Google Apigee) وشريك متخصص في تكامل تكنولوجيا المعلومات لسحابة غوغل كلاود Google Cloud في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. يأتي هذا التوسع في وقت تشهد فيه المنطقة اعتماداً متزايداً على واجهات برمجة التطبيقات وتقنيات السحابة لتسريع التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات على كافة المستويات.

وبمناسبة هذا التوسع، صرّح شاذلي طه، المدير الإقليمي شركة “AppyThings” في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، قائلاً: "نحن في غاية الحماس لمشاركة نجاحاتنا العالمية على مدى العشر سنوات الماضية مع منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. تلتزم الشركة بالارتقاء بالمشهد التكنولوجي وتقديم نتائج سريعة بأعلى معايير الجودة نُصمّمها خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل، وهو ما يؤكّد نجاحات أكثر من 3,000 حالة استخدام لحلولنا المبتكرة. وتؤكد “AppyThings” التزامها بتوسيع استثماراتها في المنطقة من خلال الجمع بين الخبرات العميقة وأحدث ابتكارات غوغل والاستثمارات المحلية في نخبة من أبرز المراكز في الرياض ودبي ومدن أخرى، تمكّن “AppyThings” المؤسسات من تحديث منصاتها بأمان، والتوسع بثقة، والازدهار في هذا العالم المترابط."

تقدّم “AppyThings” مجموعة شاملة من الخدمات لمساعدة الشركات على الازدهار والنجاح في مشهد التحول الرقمي شديد التطور. تتخصص الشركة في ربط الأنظمة بأمان من خلال إدارة واجهات برمجة التطبيقات، وبث الأحداث (مدعومة بقاعدة متينة من الأنظمة المرنة لنقل البيانات بصورة لحظية عبر منصات مختلفة)، وتكامل بيانات السحابة الأصلية. باستخدام تقنيات مثل "ريست" (REST)، "غراف كيو أل" (GraphQL)، "بايثون" (Python)، وغوغل كلاود Google Cloud ، تساعد “AppyThings” الشركات على تحسين بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات. جميع حلول الشركة آمنة وقابلة للتطوير والتكييف، مما يضمن جاهزية المؤسسات للمستقبل وقدرتها على إدارة النمو والتغيير بكفاءة.

وفقاً لبيانات ماكينزي أند كو، وصل معدّل التبني الرقمي في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إلى ما يقارب عن 75% إلى 80%، وتتمتع “AppyThings” بمكانةٍ فريدةٍ تُمكّنها من مساعدة المؤسسات في المنطقة على التكيف والازدهار. تتمحور رسالة الشركة حول "التكامل السلس ضمن شروطك"، مما يتواءم بشكلٍ قوي مع الأجندات الرقمية الطموحة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بدءاً من رؤية السعودية 2030 إلى استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025.

بفضل سمعتها العالمية الراسخة وشهادات الأيزو “ISO” التي نالتها الشركة، تضمن “AppyThings” لعملائها حوكمة البيانات وأمنها بأعلى المعايير العالمية، وهو أمرٌ بالغ الأهمية، خاصة في المشهد التنظيمي الحالي. تفتخر الشركة بفريقها المكوّن من أكثر من 50 مهندس متمكّنين جميعاً من نطاق تكامل السحابة بالكامل، بما في ذلك الحوكمة، البنية التحتية وخدماتها، وأنظمة كوبرنيت “Kubernetes” المُدارة، وأمن واجهات برمجة التطبيقات المتقدمة، ومنصات بث الأحداث.

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، تركّز “AppyThings” على تمكين المؤسسات من تبني التغيير، ومواصلة الابتكار بثقة، وتأسيس بنى تحتية مرنة وقوية لتكنولوجيا المعلومات تثبت فعاليتها وقوتها على مدى الأجيال.

عن آبي ثينغز" (AppyThings)

تأسست "آبي ثينغز" (AppyThings) عام 2014، وهي شركة متخصصة في تكامل الحوسبة السحابية مع تركيز خاص على إدارة واجهات برمجة التطبيقات، ومنصات بث الأحداث، وأمن واجهات برمجة التطبيقات. بصفتها أول شريك أوروبي لشركة "أبيجي" (Apigee)، والشريك الوحيد المتخصص في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لسحابة غوغل كلاود في مجال تكامل تكنولوجيا المعلومات، تُقدم “AppyThings” بنية تحتية رقمية سلسة وآمنة وقابلة للتطوير للمؤسسات حول العالم. من خلال مكاتبها المنتشرة في أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أبرمت “AppyThings” شراكات استراتيجية مع أبرز شركات الابتكار العالمية مثل غوغل وغيرها من شركات الأمن لمساعدة عملائها على النجاح في مشهد الأعمال اليوم القائم على واجهات برمجة التطبيقات.

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