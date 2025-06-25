أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – في إنجاز جديد يعكس التزامها الراسخ بأمن الفضاء الرقمي، تم الإعلان رسميًا عن منح شركة Anxinsec Technology، وهي المزود العالمي الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني، تسمية "الشريك الاستراتيجي" في جوائز تكريم الأمن السيبراني في دولة الإمارات 2025. ويأتي هذا التكريم البارز تقديرًا للدور المحوري الذي تضطلع به الشركة في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات، وفي تعزيز المرونة الرقمية على مستوى الدولة والمنطقة بأسرها.

تهدف هذه الجوائز، التي ينظمها مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تكريم المؤسسات والقادة الملتزمين بحماية أمن المستقبل الرقمي للبلاد. وقد أُقيم الحفل في العاصمة أبوظبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وصنّاع القرار في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، وتحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء.

بصفتها شريكًا استراتيجيًا في منظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات، تؤدي شركة Anxinsec Technology دورًا محوريًا في دعم وتنفيذ عدد من المبادرات عالية التأثير التي تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط ككلّ، وذلك من خلال تركيزها على أربع ركائز رئيسية:

حماية البنية التحتية الرقمية الوطنية

تعزيز قدرات الأمن السيبراني في القطاع الحكومي

تسريع وتيرة الابتكار من خلال تقنيات الكشف عن التهديدات القائمة على الذكاء الاصطناعي دعم الامتثال التنظيمي وتسريع التحول الرقمي الآمن

وصرّح أليكس، رئيس مجلس إدارة شركة Anxinsec Technology، تعليقًا على هذا التكريم المرموق قائلًا: "يُشرّفنا الحصول على لقب ’الشريك الاستراتيجي‘ من قبل مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات". وتابع قائلًا: "يمثل هذا التقدير دليلاً راسخاً على التزامنا طويل الأمد بدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني، ويعكس عمق الثقة المتبادلة التي بنيناها على مدار السنوات مع الجهات الحكومية، ومشغلي البنية التحتية الحيوية، ورواد التكنولوجيا".

لقد اضطلعت شركة Anxinsec دورًا محوريًا في دعم مسيرة التحول الرقمي الآمن لدى الجهات الحكومية وقطاعات البنية التحتية الحيوية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وتمتلك الشركة محفظة متكاملة من الحلول المتقدمة تغطي مجموعة واسعة من الاحتياجات، من أبرزها: حماية الأجهزة الطرفية وأمن الهواتف المحمولة والامتثال للأنظمة واللوائح التنظيمية وإدارة وتشغيل مراكز الأمن السيبراني ومنصات متطورة للكشف عن التهديدات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد تم تصميم هذه الحلول خصيصًا لمواكبة الاحتياجات المتنامية لأصحاب المصلحة في المنطقة. ويستند هذا العرض المتنوع من الخدمات إلى خبرة تقنية عميقة ومعرفة تشغيلية متقدمة، اكتسبتها Anxinsec من خلال تعاونها الوثيق مع مؤسسات حساسة وذات طابع سري للغاية.

يعكس هذا التكريم من مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات مكانة Anxinsec الريادية في مجال الابتكار في الأمن السيبراني، ويُجسد التزامها المتواصل بدعم الأولويات الوطنية نحو بناء مستقبل رقمي آمن ومرن.

لمحة عن شركة Anxinsec Technology

تُعد Anxinsec Technology واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، تتخذ من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لها، ولديها شبكة مكاتب استراتيجية تمتد عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية. تتميّز Anxinsec بتقديم حلول أمنية فعالة وشاملة وقابلة للتكيّف، تم اختبارها ميدانيًا في بيئات عالية الحساسية. ولتمكين العملاء، تعتمد الشركة نهجًا يرتكز على الابتكار، والكفاءة التشغيلية التي تضمن أداءً عاليًا بأقل التكاليف، وعلى تقديم الدعم الفني المتخصص.

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