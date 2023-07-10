أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اتصالات من &e اليوم عن إطلاقها لأحدث حلول الدفع uTap، والتي تعتمد على أحدث التقنيات لتميكن الشركات من إدارة خدماتها المالية وعمليات الدفع الآلي بطريقة مبتكرة. كما تهدف الخدمة إلى توفير حلول متكاملة لإدارة الدفعات متعددة القنوات (omnichannel payment) وتبسيط إجراءات تحصيل المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتمكّن uTap استلام المدفوعات ومعالجتها بشكلٍ آمن، إذ تتكامل الخدمة الجديدة بسلاسة مع العمليات الحالية للشركات وتقدم مجموعة من خيارات الأجهزة الخاصة بنقاط البيع (POS)، مثل: أجهزة الدفع الإلكتروني لبطاقات الائتمان، وماسحات الباركود، وصناديق النقود (Cash Drawers)، بالإضافة إلى إدارة الأنظمة والصيانة المتكاملة.

كما تم تطوير حزم uTap لتزود الشركات بحلول فعّالة من حيث التكلفة، حيث تبدأ الباقات من 50 درهم شهرياً وبدون دفعة مقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الخدمة للشركات اختيار الميزات التي تناسب احتياجاتها وميزانيتها لتحسين عملياتها وزيادة كفاءة الشركة ونموها.

وفي هذا الإطار، قال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في اتصالات من &e: "يسعدنا إطلاق خدمة uTap الجديدة والتي تشكل نقلة نوعية في حلول الدفع الآلي. إذ تمثل هذه الخدمة الجديدة فرصة رائعة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم عمليات الدفع وخدمات الدفع الرقمية لديها عبر أحدث التقنيات. ونهدف من خلال هذه الخدمة إلى تزويد قطاع الأعمال بحلٍ متكامل لإدارة عمليات الدفع دون الحاجة إلى وسطاء متعددين وتقديم تجربة دفع أكثر سهولة".

وتوفر uTap ثلاث باقات اشتراك مصمّمة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات، كخاصية الدفع عبر الانترنت بطريقة ميسرة، والدفع عبر بطاقة الائتمان بواسطة أجهزة الدفع الآلي، وإدارة طلبات العملاء وحلول الأتمتة والمزيد. كما توفر الخدمة للشركات العديد من المزايا الاضافية مثل عدم وجود تكاليف مسبقة وتفعيل فوري عند تقديم الحد الأدنى من الوثائق. كما تعد تكلفة المعاملات المتوفرة عبر uTap أقل كلفةً من المعاملات الأخرى وذلك بفضل البرامج والأجهزة المستخدمة والمعتمدة من قبل البنوك.

الشروط والأحكام:

يقتصر دور الشركة على تقديم الخدمات الفنية لدعم حلول الدفعات المقدمة للعملاء عبر الطرف الثالث، ولا يعتبر تقديم خدمة uTap بمثابة ترخيص لتقدم خدمات الدفعات المالية لمبيعات التجزئة (.Merchant Acquiring Partner – Network International L.L.C. Etisalat - فإن اتصالات ستعمل وحدها كمزود للخدمات الفنية.)

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