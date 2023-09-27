أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت &e، اليوم عن انضمامها إلى تحالف "إديسون" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، مما يعزز التزامها بإحداث تأثير إيجابي حول العالم من خلال إعطاء الأولوية للشمول الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويعد تحالف "إديسون" الذي انطلق عام 2021، مبادرة عالمية تسعى إلى تحسين حياة الملايين من الأشخاص من خلال تمكين وصولهم إلى الحلول الرقمية في مجالات الرعاية الصحية، والتمويل، والتعليم، بأقل التكاليف الممكنة.

وتعهدت &e عبر انضمامها لهذا التحالف، بالمساهمة الفعالة في هذه المهمة، والسعي المتواصل لتحسين حياة 30 مليون فرد، من خلال تعزيز وصولهم إلى الشبكة، وتوفير الخدمات المالية الرقمية، والتعليم التكنولوجي لهم بحلول عام 2025.

وفي هذا الإطار، تم تعيين حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لــ &e، كأحد قادة هذا التحالف، تقديراً لدوره البارز في العمل جنباً إلى جنب مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة لدفع تحقيق الشمول الرقمي على مستوى العالم.

وأشار حاتم دويدار، إلى أهمية الانضمام إلى هذا التحالف في التأكيد على رسالة المجموعة في توحيد الجهود العالمية، وتعزيز العمل المشترك من أجل ربط المجتمعات ودعم التحول الرقمي العالمي، وقال: "يعكس انضمامنا إلى تحالف إديسون التزامنا بتحقيق الشمول الرقمي وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من قدرات العصر الرقمي سريع التطور. ويمثل سعينا لدعم المجتمعات التي تعاني من نقص خدمات الإنترنت، أحد القيم الأساسية في &e، ويتجسّد ذلك بحرصنا على المساهمة في توفير حلول الاتصال لمختلف الأفراد والمجتمعات، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي العالمي".

وأضاف دويدار: "تلتزم &e بالعمل وفقاً لرؤية وأهداف القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات الشمول الرقمي، وينصّب تركيزنا على تجاوز العقبات المرتبطة بالتكاليف وإمكانية الوصول وسهولة الاستخدام، وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، لتوفير إمكانات العصر الرقمي للجميع".

ويتمثل الهدف الطموح لتحالف إديسون التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في تمكين الوصول إلى الخدمات الرقمية لمليار شخص حول العالم بأقل التكاليف الممكنة بحلول عام 2025، وتعد هذه المبادرة الرائدة تعاوناً مشتركاً بين قادة القطاعين العام والخاص، تهدف إلى توحيد الجهود من أجل دعم التحول الرقمي الشامل عبر مختلف القطاعات، وتمكين الجميع من الاستفادة من سرعة تطور الخدمات الرقمية.

من جانبه، قال كلاود دير، ممثل الرئيس لتحالف إديسون التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي:" يشكل تحالف إديسون منصة فريدة من نوعها تضم شبكة واسعة من الشركاء والجهات المعنية، لا سيما الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والقطاع الخاص لضمان استدامة هذا النموذج الإنمائي والوصول إلى الشمول الرقمي العالمي الذي يؤثر بشكل إيجابي على حياة مليار شخص حول العالم بحلول عام 2025، ويسعى لتحفيز المزيد من الشراكات لتحقيق هذه الأهداف، وتبادل الأفكار والمعرفة وتبني أفضل المبادرات في هذا الإطار".

وتم تعيين هاريسون لانج، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في &e، ضمن الإدارة التنفيذية لتحالف "إديسون"، ليلعب دوراً محورياً في حشد الجهود المشتركة عبر جميع عمليات &e، والعمل على مواءمتها مع جهود التحالف والمساهمة في زيادة الاستثمار في قطاع التحول الرقمي.

وتعليقاً على الانضمام، قال لانج: "نقدر في &e الدور الهام لتحالف إديسون والتقدم الكبير الذي أحرزه بوصوله إلى منتصف خارطة الطريق لتحقيق هدفه المتمثل في تمكين وصول مليار شخص حول العالم إلى الخدمات الرقمية. ويمثل الانضمام إلى تحالف إديسون فرصة هامة تحرص &e من خلالها على إحداث تأثير إيجابي دائم من خلال تحقيق الشمول الرقمي العالمي ودعم أهداف التحالف. كما أعتز بانضمامي إلى هذا التحالف الذي يضم مجموعة من صنّاع القرار في هذا المجال، وأتطلّع للعمل معهم لتحقيق أهدافنا المشتركة".

وبذلك تصبح &e أول مجموعة تكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم إلى هذا التحالف العالمي عقب انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحالف "إديسون" كشريك أساسي في شبكة أفضل الدول في تبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية. ويظهر التحالف التزام دولة الإمارات بتحقيق الرفاهية الرقمية، بما يتماشى مع أهدافها الوطنية في مجال التكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، والمعاملات المالية، والمبادرات المستقبلية، وتعزيز الاتصال والتحول الرقمي، ومحو الأمية، وإحداث التأثير الإيجابي على مستوى العالم.

ويجمع تحالف "إديسون" 50 مديراً تنفيذياً ووزيراً، و100 منظمة من مختلف القطاعات والصناعات لمعالجة الفجوة الرقمية العالمية واستطاع حتى الآن، من التأثير بشكل إيجابي على حياة 454 مليون شخص من خلال 250 مبادرة في 90 دولة، مما يشكل خطوة كبيرة نحو هدفه لعام 2025 المتمثل في تحسين حياة مليار شخص من خلال الشمول الرقمي.

وتؤكد &e التزامها بتسخير خبراتها ومواردها لتعزيز الشمول الرقمي للجميع، وتعمل بثبات نحو دفع النمو الاقتصادي المستدام، وترك بصمة إيجابية على المستوى العالمي.

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