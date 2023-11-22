لتعزيز قطاع الرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توفر المنصة الجديدة نظاماً متكاملاً للألعاب يلبي احتياجات المستخدمين المبتدئين والمحترفين

يهدف التعاون إلى تنظيم مباريات ودوريات خاصة بالمنصة والبطولات التابعة لها وقيادتها من دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اتصالات من &e اليوم عن شراكة استراتيجية رائدة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بهدف تعزيز قطاع الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر إطلاق المنصة الرياضية "أرينا إي سبورتس-Arena Esports" التي تشكل خطوةً مهمةً في عالم الألعاب والرياضات الرقمية في المنطقة.

صُممت "أرينا إي سبورتس" لتشكل نقلةً نوعيةً على صعيد الرياضات الإلكترونية، وتجسد الرؤية المشتركة بين اتصالات من &e، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية وقيادتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورعاية المواهب الناشئة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، والوصول بالفعاليات الرياضية المحلية إلى أفضل المستويات العالمية.

ويوظف الطرفان بموجب هذه الشراكة، أفضل الإمكانيات لإنشاء منصة مستدامة ومبتكرة للرياضات الإلكترونية، تهدف إلى الإشراف على تنظيم البطولات والمباريات والدوريات الخاصة بالمنصة وقيادتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتعد أرينا إي سبورتس منصةً متكاملةً تلبي احتياجات جميع أنواع اللاعبين سواء من المبتدئين أو المحترفين، وتوفر لهم فرصة المشاركة في مباريات ودوريات مثيرة، إلى جانب الحصول على نقاط شهرية، بالإضافة إلى الوصول السريع والمشاركة في الفعاليات التي تتضمنها المنصة والتفاعل المباشر والحصري مع أبرز اللاعبين.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال سعادة عدنان العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يسعدنا التعاون مع اتصالات من &e في خطوةٍ تؤكد التزامنا بتوفير فرص وتجارب فريدة للجميع، وتهدف إلى تعزيز قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الدولة، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع للوصول إلى أفضل النتائج والإنجازات في أقرب وقت".

وتوفر المنصة الرياضية الجديدة، تحميل واستخدام الألعاب الذي تتضمنها المنصة، كما يُمكن المشاركة في المسابقات والتحديات الجذابة والتمتع بالمحتوى الرقمي الحصري المتنوع من الألعاب الإلكترونية دون انقطاع، لاسيما في ظل التوقعات بوصول قيمة سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2025، وحصول دولة الإمارات على أعلى نسبة من اللاعبين الكبار في العالم، إذ يشارك تسعة من كل عشرة بالغين في الإمارات في ألعاب الفيديو.

ومن جانبه، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات من &e: "ندرك حجم الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية سريع النمو في المنطقة، والذي يضم أكثر من 377 مليون مشترك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا نحرص خلال رحلتنا في التحول إلى مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة، على تقديم ما يفوق توقعات عملائنا في هذا المجال، ونعزز من خلال شراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التزامنا بتقديم المزيد لإثراء التجارب الترفيهية و الألعاب نحو إنجاز غير مسبوق في هذا القطاع".

وأضاف الخولي:" تلتزم اتصالات من &e بدعم قطاع الرياضات الإلكترونية وتحقيق رؤيتها في تقديم أفضل العروض من خلال دمج التقنيات السحابية المتطورة والذكاء الاصطناعي في خدماتها المقدمة للعملاء".

ويمكن للمستخدمين من عشاق الألعاب الإلكترونية الاشتراك للحصول على عضوية مجانية في عالم منصة "أرينا إي سبورتس"، أو الاشتراك للحصول على المزايا البريميوم، عبر تسجيل الدخول على الرابط https://hub.arenaesports.ae وربط حساب اللعبة الخاصة بهم والانضمام إلى الفرق المتوفرة والمشاركة في الفعاليات الحصرية.

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لمحة حول اتصالات من &eـ، الإمارات

تعد "اتصالات من &e" ركيزة قطاع الاتصالات لمجموعة e& في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للشركة، إلى تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب مميزة للعملاء، وتطوير الأداء لتحقيق النجاح والنمو المستدام.

وللاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، تسعى اتصالات من &e إلى تطوير الخدمات الأساسية والرقمية من خلال الارتقاء بالحلول التي تقدمها للمستهلكين ودعم تحولهم الرقمي الذي يلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الألعاب والصحة والتأمين. وتواصل اتصالات من &e العمل كشريك موثوق ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين الاتصال وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية.

ومن خلال تعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة تدعم العملاء في عالم رقمي تسوده تقنيات الاتصال، تعمل اتصالات من &e على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.