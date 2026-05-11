دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ تستعد شركة مارك & سيڤ ، وهي إحدى أسرع سلاسل الـ هايبرستور ذات القيمة نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتتاح الـ هايبرستور الثالث والعشرين لها في المنطقة والمتجر العاشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، في منطقة محيصنة بدبي.

ويأتي هذا الافتتاح الجديد كجزء من استراتيجية التوسع الإقليمي المستمرة لشركة مارك & سيڤ ، مع التخطيط لافتتاح ستة هايبرستور إضافية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة المقبلة. ويعكس هذا الإنجاز الثقة المستمرة للعلامة التجارية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بتقديم الجودة والقيمة المناسبة والراحة للمتسوقين المهتمين بالقيمة في جميع أنحاء المنطقة.

يمتد الـ هايبرستور في منطقة محيصنة على مساحة تزيد عن 150,000 قدم مربع، ويتألف من عدة مستويات، وقد تم تصميمه ليقدم للعملاء تجربة تسوق واسعة ومريحة ومتطورة. وسوف يخدم الـ هايبرستور المجتمع السكني المتنامي والمناطق المجاورة، موفراً للعملاء قيمة أكبر عبر المستلزمات اليومية، بما في ذلك الفواكه والخضروات الطازجة، والأسماك، واللحوم، والدواجن، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والمستلزمات المنزلية، والإلكترونيات، والمخبوزات، والأطعمة الساخنة، والأزياء، وغيرها.

سيتضمن الـ هايبرستور الجديد أكثر من 100,000 وحدة حفظ مخزون، لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة عبر فئات متعددة. ودعماً لعملياته، قام الـ هايبرستور بتعيين ما يقرب من 400+ من المهنيين، مما يساهم بشكل أكبر في التوظيف المحلي وقطاع التجزئة.

وصرح السيد/ ديبانغشو اديكارى، النائب الأول للرئيس في شركة مارك & سيڤ ، قائلاً: "إن توسع شركة مارك & سيڤ يبرهن على ثقتنا في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ويعزز التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة. إن هدفنا هو تقديم قيمة أكبر مقابل كل درهم ينفقه عملاؤنا."

"لقد أثبتت مارك & سيڤ أن تجار التجزئة يمكنهم تقديم بيئة تسوق وتجربة عملاء عالمية المستوى مع الحفاظ على أسعار معقولة. فنحن نقدم للعملاء تجربة تجزئة متميزة دون المساومة على القيمة؛ حيث يتمكن عملاؤنا من شراء المزيد مقابل إنفاق نفس المبلغ مقارنة بالعديد من تجار التجزئة الآخرين."

إن النمو المستمر لشركة مارك & سيڤ مدفوع بنهجها المتمحور حول العميل، والتسعير القائم على القيمة، والتركيز على الراحة. ومن خلال الاستماع عن كثب للعملاء والاستجابة لاحتياجاتهم المتطورة، نجحت العلامة التجارية في بناء طرح قوي يجمع بين التكلفة الميسورة والجودة وتجربة تسوق ممتعة.

وأضاف اديكارى: "إن نهجنا المتمحور حول العميل، والذي يجمع بين التسعير القائم على القيمة وتجربة تسوق لا تضاهى، يواصل اكتساب شعبية بين عدد متزايد من المستهلكين. حيث يوفر العملاء أكثر عند تسوقهم من مارك & سيڤ ، وهذا ساعدنا على زيادة استقطاب العملاء مع تعزيز الولاء طويل الأمد."

من خلال كادر وظيفي يتجاوز 5,500 موظف، تستمر مارك & سيڤ في خلق تجارب تسوق لا تُنسى بالتزامن مع توفير فرص عمل مهنية في جميع أنحاء المنطقة. انطلقت العلامة التجارية في عام 2022 كمفهوم للتجزئة القائمة على القيمة من قبل مجموعة ويسترن إنترناشيونال، وتقدم مارك & سيڤ منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة تحت شعار "رفاهية بأسعار ميسرة".

وصرح السيد/ محمد فاضل، مدير العمليات في شركة مارك & سيڤ ، قائلاً: "يمثل الـ هايبرستور في منطقة محيصنة محطة هامة أخرى في مسيرة نمو شركة مارك & سيڤ؛ حيث يعزز التزامنا بتقديم القيمة والتنوع والراحة لعملائنا، مع المساهمة في دعم المجتمع المحلي والاقتصاد."

"واحتفاءً بالافتتاح الكبير، يمكن للعملاء تطلع الحصول على عروض ترويجية مثيرة، تشمل خصومات خاصة على فئات رئيسية، وعروض استرداد نصف القيمة على الأزياء، وصفقات حصرية بمناسبة الافتتاح على الأغذية الطازجة والمواد التموينية والعديد من الفئات الأخرى."

وأضاف محمد فاضل: "إن افتتاح 23 متجراً يعد إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، لا سيما في ظل بيئة التجزئة شديدة التنافسية اليوم. وهذا النجاح هو ثمرة العمل الجماعي القوي، والقيادة الرؤوفة، والتخطيط الدقيق، والتنفيذ المتقن."

تعد مارك & سيڤ جزءاً من مجموعة ويسترن إنترناشيونال، والتي تدير واحدة من أكبر شبكات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي. يرمز اسم "مارك (Mark)" إلى معيار الجودة والادخار، بينما يعكس اسم " سيڤ (Save)" التزام العلامة التجارية بمساعدة العملاء على التوفير في كل مرة يتسوقون فيها.

تدير العلامة التجارية حالياً متاجر تجزئة ذات قيمة بنظام المساحات الكبيرة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والمملكة العربية السعودية، مع وجود العديد من المتاجر الجديدة قيد الإنشاء أو في المراحل النهائية من اختيار الموقع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ولدى مارك & سيڤ خطط طموحة لتوسيع نطاق تواجدها عالمياً، مع هدف طويل الأمد لافتتاح 100 متجر بحلول عام 2030.

نبذة عن مارك & سيڤ

تعد مارك & سيڤ سلسلة متاجر تجزئة قائمة على القيمة، أطلقتها مجموعة ويسترن إنترناشيونال في مايو 2022 لمساعدة العملاء الباحثين عن القيمة على التوفير بشكل أكبر في كل مرة يتسوقون فيها. وتقدم العلامة التجارية تجربة تسوق عائلية للعملاء من جميع الفئات العمرية، مع تركيز خاص على المستهلكين المهتمين بالقيمة.

توفر مارك & سيڤ مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية ضمن فئات متعددة. ومن خلال كادر وظيفي ودود ومهني، وسياسة إرجاع سهلة، وعروض ترويجية منتظمة داخل المتجر، وفعاليات تركز على المجتمع، وعمليات تجزئة رقمية، وبرنامج الولاء وي ريووردز، تقدم العلامة التجارية تجربة تسوق ممتعة وميسورة التكلفة وصديقة للعملاء.

الموقع الإلكتروني: https://www.markandsave.com/

نبذة عن مجموعة ويسترن إنترناشيونال

تعد مجموعة ويسترن إنترناشيونال تكتلاً تجارياً متنوع الأنشطة، ولديها مصالح تشمل قطاعات التجزئة، والأجهزة المنزلية، وتصنيع الإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية، والتصدير، والاستيراد، والبيع بالجملة، وسلاسل الـ هايبرستور في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

