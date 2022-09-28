كما تتمكن آميفيز (Amiviz )من خلال شراكتها مع إيفرين (Evren )من مساعدة الشركات الإقليمية من أجل تحسين أمنها، والحد من المخاطر، وتوفير التكاليف

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت اليوم شركة آميفيز (Amiviz)عن أول سوق B2B للمؤسسات فيما بينها في منطقة الشرق الأوسط، وقد أشارت أن الشركة قد تعاونت مع إفرين(Evren ) لتقديم نظام تشغيل سطح المكتب الآمن OS(أوإس) والذي صُمم خصيصاً للمؤسسات لتبسيط تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الأمن.

يوفر نظام ( OS ) لشركة إيفرين (Evren) حلا فريدا يتم نشره على الاجهزة الخاصة بالمستخدم النهائي ولكن تتم إدارته مركزيا من بوابة الويب السحابية أو المحلية ، وبالتالي ضمان كفاءة أفضل من حيث التكلفة ، وتحسين تجربة المستخدم ، دون أي مشاكل في زمن الوصول ؛و إدارة أمان نقطة النهاية بالكامل.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال إلياس محمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في أميفيز: "يسعدنا إقامة تحالف مع إيفرين (Evren) لتوفير بديل لنظامي التشغيل Windows وmacOS،والذي بدوره ليس آمنا فحسب، بل وفعالا من حيث التكلفة وسهولة الاستخدام للشركات الإقليمية.

مع نظام تشغيل إيفرين، لا تحتاج الشركات إلى ترقية أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة القديمة، مما يؤدي إلى توفير كبير في تكاليف الترخيص، وتكاليف الأجهزة، وتكاليف القوى العاملة. و بالاستثناء عن توفير التكاليف، يقوم نظام إيفرين(Evren) أيضا بحماية الأجهزة من برامج الفدية، والتطبيقات الضارة، والتصيد ، والتهديدات الأخرى غير المعروفة. كما نرى طلباً كبيراً على مثل هذه الحلول في المنطقة، مما يوفر أيضا فرصة ممتازة لشركاء القناة للعثور على تدفق إيرادات جديد من قاعدة عملائها الحالية ".

تعمل إيفرين ( Evren) على جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ، باستخدام مثبت آلي ، مع وقت نشر يبلغ 30 دقيقة فقط. يحتوي نظام التشغيل على واجهة سهلة الاستخدام ولا يتطلب منحنى تعلم المستخدم النهائي. يمكن للموظفين التبديل بسرعة وسهولة ، ومواصلة التركيز على عملهم الفعلي ، بدلاً من قضاء وقت ثمين في التكيف مع مساحة عمل رقمية جديدة ومرهقة.

من خلال تقديم كل من الإدارة المحلية والمستندة إلى السحابة لنظام التشغيل ، كما توفر إيفرين(Evren) تجربة مستخدم سلسة ، مع عدم وجود تأخير أو مشكلات في وقت الاستجابة حتى أثناء تشغيل الملفات الكبيرة أو التطبيقات الأثقل مثل تلك الخاصة ببث الفيديو. يتيح العمل على إيفرين (Evren) سهولة التعامل مع عبء العمل وحركة المرور ، دون الاعتماد على بنية تحتية محدودة للتخزين. علاوة على ذلك ، يدعم Evren جميع تطبيقات المؤسسات الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع - من الاتصالات والتطوير إلى الإنتاجية - عبر القطاعات ، وبالتالي تجنب متاعب الحلول الثانوية أو الحلول البديلة.

مع نظام تشغيل إيفرين، سوف تكون الشركات قادرة على تجاوز متاعب إدارة البنية التحتية الواسعة وتوظيف الموارد المتميزة، مما يجعل تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأمن أسهل من أي وقت مضى.

تقدم إيفرين (Evren) تشفيرًا كاملاً للقرص ، لمنع سوء الاستخدام في حالة فقد الجهاز أو سرقته ، بالإضافة إلى إدارة الوصول إلى الامتيازات ، والتي تسمح فقط لمسؤول تكنولوجيا المعلومات بالوصول إلى المسؤول من خلال كلمات مرور خاصة بالجهاز صالحة لمدة 24 ساعة فقط.

كما تهدف الميزات الأخرى مثل تصفية العناوين URL ووضع الحماية للتطبيق إلى حظر المحتوى الضار والاحتيالي وعزل الهجمات وتقييدها في حالة إصابة أحد التطبيقات. كما يمكن بإستخدام إيفرين (Evren) تقليل إهمال المستخدم النهائي وتأمين البيانات القيمة للمؤسسة والملكية الفكرية.

كما ذكر غوراف نجار، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة إيفرين( Evren): "يساعد منتجنا العملاء على تحسين وضعهم الأمني مع توفير تكاليف تكنولوجيا المعلومات، وستساعدنا هذه الشراكة مع أميفيز (Amiviz) على تقديم حلولنا للعملاء في منطقة الشرق الأوسط. وسيمكننا وجود سوق أميفيز (Amiviz)في جميع أنحاء المنطقة من طرح برنامج شركائنا بشكل أسرع".

ستشارك شركة إيفرين( Evren) في معرض جيتكس القادم( معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات) ، حيث ستعرض الشركة.

نظام التشغيل المدار مركزيا (OS) لأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. يمكن للزوار مقابلة فريق الخبراء من إيفرين في جناح آميفيز Amiviz)A1) في القاعة رقم 1 في مركز دبي التجاري العالمي ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن آميفيز (Amiviz)

آميفيز (Amiviz) هو أول سوق لمؤسسات الأعمال التجارية B2B يركز على صناعة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط ، وهو مصمم خصيصاً لخدمة مصالح بائعي التجزئة والبائعين في المؤسسات. وبفضل الابتكار والتكنولوجيا التي تعمل بطاقة الذكاء الاصطناعي، توفر المنصة منصة تعاون فريدة من نوعها من خلال تطبيق للهاتف المحمول على نظامي التشغيل iOS وAndroid، بالإضافة إلى منصة قائمة على الويب لبائعي المؤسسات والاستشاريين وشركات تكامل الأنظمة وشركاء القنوات والبائعين.

تقدم آميفيز (AmiViz)منصة تجارة إلكترونية فريدة من نوعها على غرار المستهلك مع وجود لمسة الإنسانية ، وتقدم منتجات وخدمات تلبي ظروف السوق المحلية ولوائحها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة www.amiviz.com.

نبذة عن إيفرين (Evren)

تقوم إيفرين (Evren) بمهمة تبسيط تكنولوجيا المعلومات والأمن للمؤسسات ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة.

توفر إيفرين (Evren ) أنظمة تشغيل سهلة الاستخدام وتُدار مركزياً وآمنة للمستخدمين النهائيين للمؤسسات. فهو يحمي الأجهزة والمؤسسات من برامج الفدية والتطبيقات الضارة والتصيد الاحتيالي وغيرها من التهديدات غير المعروفة ، مع توفير تكاليف تكنولوجيا المعلومات.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.evren.co ؛ تابعنا على LinkedIn

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