دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إيه إم آي إس" للتطوير العقاري AMIS Development عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "وودلاند تراسز" (Woodland Terraces) في قلب منطقة ميدان بدبي والتي تبلغ قيمته 130 مليون درهم إماراتي.

وتم الكشف عن المشروع خلال فعالية حصرية أقيمت في قاعة "جنة البحر" بفندق "جميرا بيتش" في دبي. وأحيت الحفل المذيعة بريتي مالك بحضور أكثر من 700 ضيف من كبار المستثمرين والوسطاء العقاريين ومشترين المنازل. وتألقت الأمسية بعروض مذهلة من الألعاب النارية والليزر وفرق العزف التي أضفت على الحدث أجواءً استثنائية.

صُممت المساكن في هذا المشروع لتتناسب مع أسلوب الحياة العصري، حيث يضم المشروع شققاً مؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، كما تتميز الوحدات بمطابخ ذات تصميم مفتوح ومساحات معيشة واسعة تدمج بين التصاميم الداخلية والخارجية بسلاسة. كما تم ابتكار التصاميم الداخلية بعناية، إلى جانب الحمامات الأنيقة والخزائن الواسعة ومناطق مخصصة لغسل الملابس، مما يجمع بين عامل الرفاهية والطابع العملي.

وتعليقاً على إطلاق هذا المشروع، صرّح نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه إم آي إس" قائلاً: "يمثل مشروع "وودلاند تيراسز" رؤية جريئة لمستقبل الحياة العصرية. هدفنا هو ابتكار مساحات لا توفر رفاهية لا مثيل لها فحسب، بل تعزز أيضاً الإحساس العميق بالترابط مع الطبيعة والمجتمع وأسلوب الحياة الذي يطمح إليه السكان. نحن نؤمن بأن التصميم المتميز لا يقتصر على الجماليات، بل يلعب دوراً محورياً في تشكيل أسلوب العيش وتعزيز جودة الحياة. ماضون بثبات في مهمتنا لوضع معايير جديدة في تطوير عقارات ذات مواصفات عالمية".

يقدم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق التي ترفع من مستوى التجربة المعيشية الراقية، بما في ذلك مسبح إنفينيتي على السطح ومنشآت رياضية مثل البادل تنس ومركز لياقة بدنية متطور ومنطقة يوغا وسينما خارجية. أما الطابق الأرضي، فيضم منطقة لعب للأطفال وردهة فاخرة ومقهى "إيه إم آي إس" المميز، مما يعكس التزام الشركة بتطوير مجتمعات سكنية فاخرة تناسب نمط الحياة العصري.

يتميز المشروع بموقع استراتيجي يضع السكان في قلب أبرز وجهات دبي، حيث لا تفصلهم سوى 10 دقائق عن ميدان مول ومضمار السباق، مما يجعل خيارات الترفيه والتسلية في متناول أيديهم دائماً. كما يمكنهم الوصول بسهولة إلى دبي هيلز مول، وبرج خليفة، ووسط مدينة دبي، ومتحف المستقبل، ومركز دبي المالي العالمي خلال 12 دقيقة فقط، ليحظوا بتجربة تسوق عالمية، ومطاعم راقية، ومعالم ثقافية استثنائية على مقربة من منازلهم. وبالإضافة إلى ذلك، تبعد مدينة دبي الطبية 15 دقيقة فقط، بينما يمكن الوصول إلى مطار دبي الدولي في غضون 20 دقيقة، مما يجعل السفر مريحًا وسلسًا. أما برج العرب، فيقع على بعد 23 دقيقة، في حين يمكن الوصول إلى نخلة جميرا في غضون 25 دقيقة.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً للنجاح الباهر الذي حققه مشروع "ذا وودلاند ريزيدنسز" (The Woodland Residences) الذي تبلغ قيمته 425 مليون درهم إماراتي والذي يقع داخل المنطقة 11 الحيوية في ميدان. تم إطلاق المشروع في عام 2024، وقد تم بيعه بالكامل في غضون أسبوع واحد من إطلاقه، مما وضع معياراً جديداً ضمن العقارات ذات العلامات التجارية. يدمج المشروع الأسطح التي تحمل علامة التجارية "أوتوموبيلي لامبورغيني" (Automobili Lamborghini) من خلال التعاون مع "لامينام" (Laminam)، مما يوفر مستوى استثنائياً من التفرّد والرقي في المنطقة.

نجحت "إيه إم آي إس" في الحصول على استثمار كبير من "صندوق آسيا والمحيط الهادئ" (First APAC Fund VCC)، الذي يعد من أبرز صناديق الاستثمار في سنغافورة. في نوفمبر 2024، وقّع الصندوق مذكرة تفاهم لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي في شركة "إيه إم آي إس". وتؤكد هذه الشراكة على الثقة العالمية في قدرة "إيه إم آي إس" على تقديم مشاريع غير مسبوقة.

حول شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" (AMIS)

"إيه إم آي إس" (AMIS) هي شركة تطوير عقاري ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. تجمع المحفظة العقارية للشركة بين التصاميم المبتكرة ووسائل الراحة الراقية والمواقع الرئيسية، مما يَعِد بتجربة معيشية راقية تتجاوز التوقعات.

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