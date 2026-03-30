وهبي: الخريجون قادرون على تحقيق أثر ملموس والمساهمة في صياغة الموجة القادمة من الابتكار الرقمي

بهجت: توظيف كامل بنسبة 100% لخريجي البرنامج .. وزيادة السعة الاستيعابية للبرنامج مستقبلاً

القاهرة– احتفلت شركة "أمان" القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، والشركة الأكثر تكاملاً في قطاع التكنولوجيا المالية غير المصرفية في مصر، بتخريج الدفعة الأولى من برنامجها المبتكر لتطوير المواهب 'Aman Nexus Program' . ويهدف البرنامج إلى إعداد وتمكين جيل جديد من الكوادر الشابة من خلال تدريب مكثف استمر لمدة 6 أشهر يجمع بين علوم البيانات، والتكنولوجيا، وإدارة المنتجات، لتعزيز التكامل والتعاون الوثيق بين مختلف وحدات أعمال "أمان".

حضر الاحتفالية نخبة من قيادات الشركة، وعلى رأسهم السيد أحمد خليل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، والمهندس محمد وهبي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا بشركة أمان القابضة، والسيدة مروة حمزة، رئيس الموارد البشرية في شركة راية القابضة، والأستاذ كريم بهجت، رئيس قطاع أول الموارد البشرية بشركة أمان، بالإضافة إلى مديري الإدارات ورؤساء القطاعات.

يهدف البرنامج إلى العمل كـ "عامل ربط" (Binding Agent) أساسي لخلق تدفق سلس للابتكار والمشاريع والأفكار العابرة للإدارات. ومن خلال سد الفجوات المعرفية بين الفرق، يسهم البرنامج في تحفيز التعاون وتقديم حلول ذكية تدفع الشركة نحو الريادة المستقبلية، حيث نجح الخريجون في إطلاق 21 مشروعاً تعاونياً عززت التفاعل بين الفرق التقنية ووحدات الأعمال المختلفة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد خليل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، قائلاً: "نؤمن بقدرة فريق أمان على انتقاء أفضل العناصر الواعدة، وهو ما لمسناه بوضوح في المستوى الرفيع للخريجين العشرة ومشاريعهم المبتكرة. إن هذه الحلول التقنية والإدارية تجسد رؤيتنا في الاعتماد على الكفاءات الشابة كركيزة أساسية لتعزيز الابتكار ودعم استراتيجية النمو المستدام للمجموعة."

و من جانبه أوضح المهندس محمد وهبي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا بشركة "أمان القابضة"، قائلاً: "يهدف برنامج 'Aman Nexus' إلى تمكين جيل جديد من خبراء علوم البيانات، ومفكري المنتجات، والمهندسين التقنيين؛ ونحن متفائلون بقدرة هذه الكوادر على تحقيق أثر ملموس يشكل ركيزة أساسية لصياغة المرحلة القادمة من الابتكار داخل 'أمان' وفي سوق التكنولوجيا المالية بوجه عام."

وفي ذات السياق، أضاف السيد كريم بهجت، رئيس قطاع أول الموارد البشرية: "يهدف برنامج 'Aman Nexus Program' إلى تعزيز الجاهزية المهنية للخريجين عبر دمج المهارات التقنية المتقدمة بالتطبيق العملي المباشر في بيئة العمل. ونحن نفخر بتحقيق هذه الدفعة نسبة توظيف بلغت 100%، وهو ما دفعنا لزيادة السعة الاستيعابية للبرنامج في دوراته القادمة؛ لضمان توفير الكوادر المتخصصة اللازمة لدعم أهداف أمان التوسعية، بما يتماشى مع توجهنا الاستراتيجي لتعزيز الكفاءة الرقمية."

ويأتي برنامج 'Aman Nexus Program' تجسيداً لالتزام المجموعة بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره القوة الدافعة لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتسق مع رؤية مصر 2030. فمن خلال توطين التكنولوجيا وتطوير مهارات الكوادر المصرية في تخصصات دقيقة، تساهم 'أمان' في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، ضماناً لتحقيق نمو مستدام وشامل.

نبذة عن أمان القابضة:

تعد شركة "أمان القابضة"، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، التي تتمثل في "أمان تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات"، "أمان للتمويل الاستهلاكي"، و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا.

وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://aman.eg/en/home/

-انتهى-

#بياناتشركات