أشرف أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة شركة A.M.A Developments

نتمتع بخبرة على مدار أكثر من 26 سنة فى تطوير البنية التحتية الكهروميكانيكية والتي تمثل ما يقرب من 50% من اعمال التطوير العقاري

سنة فى تطوير البنية التحتية الكهروميكانيكية والتي تمثل ما يقرب من 50% من اعمال التطوير العقاري ملتزمون بتقديم حلول عقارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتوفر بيئة عمل متكاملة للشركات والمكاتب الإدارية المختلفة

نعمل من خلال شركتنا الرئيسية Miratech ، على إدارة العقار وصيانته وتقديم حلول متقدمة تشمل أنظمة شنايدر، وتايكو (جونسون كنترولز) لضمان تشغيل المشروع وفق أعلى المعايير

القاهرة: أعلنت شركة A.M.A Developments، للتطوير العقاري والمملوكة بالكامل لرجل الأعمال أشرف محمد عبد الحليم أبو غزالة، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة، عن إطلاق أول مشروعاتها العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة "Quantum" ، وهو عبارة عن مبني إدارى مبتكر؛ بموقع استراتيجي أمام المونوريل، وبجوار مقرات الوزارات الحكومية. يُمثل المبنى الاداري نقلة نوعية في مفاهيم المباني الادارية، من خلال توفير بيئة عمل حديثة ومتكاملة للشركات والمكاتب الإدارية المختلفة. ويُطرح المشروع بنظام سداد تنافسي يبدأ من 10% مقدم وتقسيط حتى 8 سنوات، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 3 سنوات، ويبلغ سعر المتر المربع 99 ألف جنيه.

تبدأ شركة A.M.A Developments عملها في القطاع العقاري بإطلاق مشروعها المتميز "Quantum"، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز استثماراتها في هذا القطاع الحيوي. يتألف المبنى من 8 طوابق على مساحة تقدر بنحو 3700 متر مربع، وقد تم تصميم المساحات الداخلية بتقسيم هندسي مبتكر لتحقيق أقصى استفادة. تتنوع مساحات الوحدات لتبدأ من 30 مترًا مربعًا وتصل إلى 1500 متر مربع، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمختلف الشركات الباحثة عن مواقع إدارية متميزة في العاصمة. ويتميّز المشروع باحتوائه على منطقة تجارية حيوية تضم مجموعة من المطاعم العصرية وكافيهات وخدمات بوتيكية، تُلبي الاحتياجات اليومية لقاطني المشروع وزواره، وتُثري التجربة العامة للمستخدمين. ويقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من المعالم الرئيسية ووسائل النقل العام، مما يجعله وجهة مثالية للعلامات التجارية الراغبة في التواجد في مواقع عالية الرؤية. ومن خلال دراسة السوق بعناية واختيار المستأجرين بعناية، تهدف Quantum إلى خلق بيئة تجارية نابضة بالحياة تضيف قيمة طويلة الأمد للمشروع. ومن المقرر تسليم الوحدات خلال 3 سنوات، حيث تم بالفعل صب الخرسانة وبدء أعمال الإنشاء، كما تم فتح باب البيع رسميًا للراغبين في الحجز.

تم وضع التصميمات والمخططات الهندسية لمشروع "Quantum"، بالتعاون مع شركة Design Avenue، وهي من الشركات العريقة صاحبة الخبرات الكبيرة في هذا المجال، حيث تعتمد على أحدث الأساليب الهندسية والتصميمات العصرية، التي تواكب التطورات في قطاع العقارات، مما يضمن توفير بيئة عمل حديثة ومتطورة تلبي احتياجات مختلف الشركات.

صرحت رولا أبو غزالة، الرئيسة التنفيذية لشركة A.M.A Developments، عن سعادتها بإطلاق مشروع "Quantum" بأكثر المناطق حيوية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقالت: "تأتي هذه الخطوة لتُمثل انطلاقة قوية للشركة في القطاع العقاري، الذي يعتبر من أكثر القطاعات الواعدة في مصر، وخاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة، التي باتت مركزًا حيويًا ووجهة رئيسية للأعمال والاستثمارات".

وأضافت رولا أبو غزالة: "لدينا رؤية واستراتيجية متكاملة تعتمد على تقديم وحدات إدارية بمواصفات عالمية، تجمع بين التصميمات العصرية والبنية التحتية المتطورة، مما يضمن تلبية متطلبات العملاء من مختلف القطاعات، سواء الشركات الناشئة أو المؤسسات الكبرى، في ظل تزايد الطلب على المساحات الإدارية عالية الجودة".

كما أوضحت "تعتمد الشركة في مشروع "Quantum" على خبراتها العريقة في مجال البنية التحتية والمقاولات الكهروميكانيكية، التي عززتها عبر شركتها الرئيسية Miratech، والتي ستتولى أيضًا إدارة العقار وصيانته باعتبارها مزودًا موثوقًا ومالكأ لحلول متقدمة تشمل أنظمة شنايدر، وتايكو (جونسون كنترولز)، مما يضمن تشغيل المشروع وفق أعلى المعايير. كما يتميز المشروع بدمجه لأنظمة BMS الذكية لإدارة المباني، ما يعزز الكفاءة التشغيلية والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التعاون مع نخبة من كبرى الشركات المتخصصة لضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة ووفق المواصفات العالمية."

جدير بالذكر أن أشرف أبو غزالة، بخبرة تتجاوز 26 عامًا في السوق المصري من خلال شركة Miratech ، قاد استثمارات سنوية تتراوح بين 700 و800 مليون جنيه خلال العقد الأخير. وقد لعبت الشركة دورًا محوريًا في تنفيذ البنية التحتية والأنظمة لعدد من المشروعات الكبرى، مثل CFC Aura، Hyde Park، Zed Towers، Maxim Mall، District 5، Sodic East، بالإضافة إلى الأنظمة لمباني الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة.وتسعى شركة A.M.A Developments إلى تطوير مشروعات عقارية متكاملة تلبي احتياجات السوق المتنامية، مع تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء من خلال توظيف أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل العقارات، وخلق بيئة عمل مبتكرة تعزز الإنتاجية والنمو، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.

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