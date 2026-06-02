دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "Allied World" للتأمين القابضة المحدودة والمزود العالمي لحلول التأمين وإعادة التأمين، اليوم عن افتتاح مكتب إقليمي جديد في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يتيح لها تقديم خبراتها وحلولها التأمينية المتخصصة مباشرةً لعملائها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال إد موريسكو، رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة "Allied World": "يمثل افتتاح مكتب إقليمي في دبي محطة مهمة للشركة، ويأتي في إطار استراتيجيتنا للنمو العالمي، مما يتيح لنا الوصول بشكل أوسع إلى الوسطاء والعملاء في أنحاء المنطقة. تتمتع "Allied World" بخبرة دولية واسعة وقدرات تقنية عالية، ما يجعلها في مكانة مميزة تؤهلها لدعم الاحتياجات المتغيرة للشركات في هذا السوق الديناميكي".

وبتوسع "Allied World" عالمياً وترسيخ وجودها الإقليمي في دبي، تنضم بذلك إلى أحد أسرع مراكز التأمين وإعادة التأمين نمواً في العالم. وقد عزز مركز دبي المالي العالمي مكانته باعتباره مركزاً عالمياً رائداً في مجال التأمين وإعادة التأمين، حيث تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4.2 مليار دولار في عام 2025، بنسبة نمو قدرها 20% على أساس سنوي، كما ارتفعت أحجام الاكتتاب بأكثر من الضعف عن عام 2022. كما تجاوزت أقساط التأمين المجمعة عن طريق شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 14% خلال العام، في مؤشر واضح على اتساع نطاق المركز وتطوره وأهميته العالمية كمنصة إقليمية رائدة لنقل المخاطر والاكتتاب وحلول التأمين المتخصصة.

من جانبه، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نرحب بانضمام شركة "Allied World" إلى مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تدعم جهودها لتوسيع نطاق أعمالها عالمياً وتعزيز حضورها الإقليمي. وتأتي الشركة بخبرة دولية واسعة ومتخصصة في قطاع التأمين وإعادة التأمين، مما يعزز قدرة المركز على تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في إدارة المخاطر ونقلها عبر المنطقة. كما يسهم تواجد "Allied World" في إثراء منظومة التأمين وإعادة التأمين ضمن مركز دبي المالي العالمي، ويؤكد مجدداً على دوره كمنصة موثوقة تجذب الشركات العالمية الرائدة الساعية لتقديم خدماتها في أسواق الشرق الأوسط والعالم انطلاقاً من دبي".

ويدعم التوسع المستمر لمنظومة التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي مجتمعاً متنوعاً يضم أكثر من 135 شركة تشمل الاكتتاب، وإعادة التأمين، والوساطة، والتأمين الذاتي، وأنشطة نقل المخاطر المتخصصة. وتم خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026 فقط ترخيص 28 شركة جديدة مرتبطة بأنشطة التأمين في المركز، مما يعزز دور مركز دبي المالي العالمي منصةً مفضلةً على المدى الطويل للمؤسسات العالمية التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها الدولية عبر العمل في بيئة مستقرة توفر الأطر والضمانات التنظيمية، والوصول إلى الأسواق الإقليمية.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "آرت بافليون" وهو جناح فريد من نوعه للفنون.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

