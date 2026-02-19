دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "إي آند الإمارات"، ركيزة قطاع الاتصالات في مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، وبالشراكة مع شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، عن إطلاق خدمة «All-In TV» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتيح الخدمة للعملاء الحصول على أحدث أجهزة التلفزيون من سامسونج مع أشهر خدمات البث ضمن خطة شهرية واحدة بسيطة، يتم احتسابها ضمن فاتورة عملاء "إي آند الإمارات".

صُممت باقة «All-In TV» لتبسيط عملية ترقية أنظمة الترفيه المنزلي وتخفيف التكاليف المرتبطة بها عادةً، حيث تجمع الخدمة بين جهاز تلفزيون سامسونج وتطبيقات المحتوى الرائدة مثل "ستارزبلاي" و"OSN+" و"أمازون برايم"، بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني والتركيب الاحترافي وفترة ضمان تمتد لعامين. كما يستفيد العملاء من خيار الترقية لجهاز التلفزيون إلى طراز أحدث عند تجديد العقد.

تُقدم الخدمة عبر مجموعة مختارة من أجهزة تلفزيون سامسونج من مقاس 55 إلى 85 إنش، ما يمنح العملاء المرونة للاختيار بين شاشات بتصاميم عصرية وألوان نابضة بالحياة وجودة صورة سينمائية، كل ذلك ضمن خطة شهرية واحدة وبسيطة.

ويمكن للعملاء إضافة خدمة «All-In TV» إلى أي حساب نشط، على أن تبدأ الخطط من 109 دراهم شهرياً لمدة 24 شهراً، ما يتيح للمشتركين خصومات تصل إلى 3700 درهماً مقارنة بشراء الأجهزة والاشتراكات بشكل منفصل.

وصرّح الدكتور تامر التوني، النائب الأول للرئيس لقطاع المنتجات والخدمات الرقمية في "إي آند الإمارات": «تسهم خدمة "All-In TV" في تبسيط التعقيدات المرتبطة بتحديث أنظمة الترفيه المنزلي. فهي تتوفر ضمن خطة شهرية واحدة وفاتورة موحدة، تشمل كل الخدمات والرسوم المرتبطة بها، بدءاً من تلفزيون سامسونج وخدمات البث، وصولاً إلى التوصيل والتركيب والضمان الممتد. ومع خيار الترقية كل عامين ليواكب العملاء أحدث الابتكارات دون أي عناء إضافي.»

بدوره، قال فينيت كومار، رئيس قسم الشاشات في سامسونج جلف للإلكترونيات: «فخورون بهذا التعاون مع "إي آند الإمارات" لتقديم أحدث ابتكارات سامسونج في تقنيات العرض للعملاء عبر باقةٍ مرنة وسهلة الوصول. معاً، سنعمل على توفير تجربة ترفيه منزلي مستقبلية عبر كامل محفظة الشاشات لدينا، بدءاً من شاشات The Frame إلى الطرازات المزودة بتقنيات QLED وOLED. ومع خدمة "All-In TV"، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجارب مشاهدة متميزة، مع ضمان توفير إمكانية الترقية بسهولة وسلاسة وبتكلفة مناسبة.»

وتعكس خدمة «All-In TV» تركيز "إي آند الإمارات" المستمر على إعادة تعريف مفهوم وصول العملاء لخدمات الترفيه المنزلي والاستمتاع بها، وذلك من خلال الدمج بين حصولهم على الأجهزة المتميزة والمحتوى الموثوق ونماذج الدفع المرنة ضمن خدمة متكاملة وسلسة من البداية إلى النهاية، بما يحقق القيمة والبساطة في آن واحد.

