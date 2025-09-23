تأكيداً على ريادتها في مجال تمويل الطائرات، حصلت الخطوط الجوية التركية على ثلاث جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز "Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability" الذي أقيم في لندن بتاريخ 17 سبتمبر 2025.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتنويع شبكة تمويلها العالمية وتطبيق هياكل مبتكرة تقلل من مخاطر تقلبات العملات وتحقيق مزايا تنافسية في التكلفة، نالت الشركة جائزة "أفضل صفقة أوروبية شاملة للعام" بفضل عقد تمويل إسلامي بالفرنك السويسري لطائرة من طراز إيرباص A350، عبر صفقة مع بنك دبي الإسلامي.

كما حصدت الناقلة الوطنية جائزة "أفضل صفقة تمويل مدعومة أوروبيًا للعام" عن تمويل طائرتين من طراز إيرباص A350 بالين الياباني، ضمن هيكل من نوع JOLCO بضمان شركة Balthazar للتأمين، من خلال كونسورتيوم ضم بنك Natixis وشركة ORIX. ويعكس هذا التقدير الحضور المتنامي للخطوط الجوية التركية في السوق اليابانية منذ عام 2007.

إلى جانب ذلك، فازت الشركة بجائزة "أفضل صفقة استدامة شاملة في الطيران للعام" عن صفقة تمويل مبتكرة مرتبطة بالاستدامة لطائرتين من طراز إيرباص A321neo في عام 2024، تمت عبر هيكل تمويلي من نوع JOLCO بترتيب من كونسورتيوم تقوده سوسيتيه جنرال باليورو والين الياباني، وهو ما يجسد دمج رؤية الناقلة في مجال الاستدامة مع استراتيجيتها التمويلية.

وتعليقًا على هذا قال السيد مراد شيكَر، المدير المالي وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية:

"يشرفنا أن نحظى مجددًا هذا العام بتقدير من منصة دولية عبر منحنا ثلاث جوائز مختلفة. هذا الإنجاز يعكس التزام عائلة الخطوط الجوية التركية، وفعالية الهياكل التمويلية المبتكرة التي طورها فريقنا المالي. إنه شهادة على القوة المالية والرؤية الاستراتيجية لعلامتنا التجارية. وسنواصل السعي وراء أهدافنا للنمو المستدام بعزيمة قوية."

ويحقق فريق تمويل الطائرات في الخطوط الجوية التركية واحدًا من أدنى تكاليف التمويل في قطاع الطيران، بفضل خبرة فريق العمل الواسعة ومعرفته العميقة والواسعة بمختلف هياكل تمويل الطائرات.

وقد استحقت الناقلة الوطنية العديد من جوائز التمويل من مؤسسات عالمية مرموقة مثل "جلوبال ترانسبورت فاينانس" و"إيرلاين إيكونوميكس" و"إيرفاينانس جورنال" و"بوندز، لونز آند صكوك تركيا"، بفضل نماذجها التمويلية المبتكرة التي جرى تطبيق العديد منها للمرة الأولى منذ عام 2009. وقد تُوّج هذا النجاح بفوز الخطوط الجوية التركية بـ 30 جائزة دولية في مجال تمويل الطائرات خلال السنوات العشر الماضية بفضل نجاحها في عمليات تمويل بلغت قيمتها نحو 16 مليار دولار أمريكي.

الجوائز السابقة

1- 2025 إيشكا– جائزة رائد التمويل المستدام

2- 2024 جلوبال بانكنج اند ماركتس (Global Banking and Markets) – جائزة صفقة العام للقرض بالرافعة المالية

3- 2024 إيرلاين إيكونوميكس (Airline Economics) - جائزة العام عن أفضل صفقة تأجير عالمية

4- 2024 إيرلاين إيكونوميكس - جائزة العام عن أفضل صفقة جولكو

5- 2024 إيرلاين إيكونوميكس - جائزة العام عن أفضل صفقة للتمويل المدعوم

6- 2023 إيرلاين إيكونوميكس - جائزة العام عن أفضل صفقة للتأجير في آسيا والمحيط الهادئ

7- 2022 إيرفاينينس جورنال (Airfinance Journal) – جائزة العام عن أفضل صفقة أوروبية

8- 2022 إيرفاينينس جورنال – جائزة العام عن أفضل صفقة للتأجير المهيكل

9- 2022 إيرلاين إيكونوميكس - جائزة العام عن أفضل صفقة تأجير عالمية

10- 2022 إيرلاين إيكونوميكس - جائزة العام عن أفضل صفقة تأجير أوروبية

11- 2020 إيرلاين إيكونوميكس - جائزة العام عن أفضل صفقة تأجير أوروبية

12- 2020 إيرلاين إيكونوميكس - جائزة العام عن أفضل صفقة تمويل مدعوم أوروبية

13- 2019 مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك - جائزة العام عن أفضل صفقة تمويل في قطاع النقل

14- 2019 إيرلاين إيكونوميكس - جائزة العام عن أفضل صفقة للتمويل المدعوم

15- 2018 إيرلاين إيكونوميكس - جائزة العام عن أفضل صفقة للتمويل

16- 2018 جلوبال ترانسبورت فاينينس (Global Transport Finance) - جائزة العام عن أفضل صفقة تأجير ضريبي

17- 2018 مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك - جائزة العام عن أفضل صفقة تمويل في قطاع النقل

18- 2017 إيرفاينينس جورنال - جائزة العام عن أفضل صفقة تأجير ضريبي

19- 2017 جلوبال ترانسبورت فاينينس- جائزة العام عن أفضل صفقة فريدة

20- 2017 مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك - جائزة العام عن أفضل صفقة تمويل في قطاع التجارة

21- 2017 مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك - جائزة العام عن أفضل صفقة تمويل في قطاع النقل

22- 2017 مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك - جائزة العام عن أفضل صفقة تمويل هيكلي

23- 2015 إيرفاينينس جورنال - جائزة العام عن أفضل صفقة لرأس المال

24- 2015 إيرفاينينس جورنال - جائزة العام عن أفضل صفقة تأجير ضريبي

25- 2015 إيرلاين إيكونوميكس - جائزة العام عن أفضل صفقة باختيار المحررين

26- 2015 إيرلاين إيكونوميكس - جائزة العام عن أفضل صفقة أوروبية

27- 2015 جلوبال ترانسبورت فاينينس – جائزة العام عن أفضل صفقة الـEETC (أوروبا)

28- 2015 مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك - جائزة العام عن أفضل صفقة تمويل في قطاع التجارة

29- 2015 إيرفاينينس جورنال - جائزة العام عن أفضل صفقة محركات

الابتكارات

أول شركة طيران تحصل على تمويل طائرات باليوان الصيني خارج الصين (2024)

أول عقد إيجار تمويلي مغطى من قبل شركة التأمين إيتاسكا ري (2023)

أول عقد إيجار ضريبي إيطالي مضمون من شركة ACG (2021)

(2021) أول عقد إيجار ضريبي فرنسي مضمون من UKEF (2020)

(2020) أول عقد إيجار تمويلي مضمون من شركة ACG (2019)

(2019) أول عقد إيجار ضريبي فرنسي مضمون من شركة BALTHAZAR (2019)

(2019) أول عقد إيجار ضريبي إيطالي مضمون من شركة AFIC (2018)

(2018) أول عقد إيجار ضريبي فرنسي مضمون من شركة SACE (2018)

(2018) أول عقد إيجار ضريبي فرنسي مضمون من شركة AFIC (2017)

(2017) أول إصدار مقوم بالين الياباني من نوع JOLCO (2015)

(2015) أول عقد إيجار ضريبي فرنسي مضمون من بنك Ex-Im الأمريكي (2015)

الأمريكي (2015) أول عقد إيجار ضريبي إيطالي مضمون من (EECA) (2014)

(2014) أول عقد إيجار لمحرك مضمون من بنك Ex-Im الأمريكي من خلال سند قابل للتحويل بالين الياباني (2014)

الأمريكي من خلال سند قابل للتحويل بالين الياباني (2014) أول عقد إيجار محركات إيطالي مضمون من ( EECA ) بالين الياباني (2014)

) بالين الياباني (2014) أول سند قابل للتحويل من بنك Ex-Im الأمريكي بالين الياباني (2015)

الأمريكي بالين الياباني (2015) أول عقد إيجار JOLCO مضمون من ( EECA ) (2011)

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 486 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 353 وجهة حول العالم، منها 300 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 131 دولة.

للمزيد من المعلومات عن الخطوط الجوية التركية، يرجى زيارة الموقع الرسمي www.turkishairlines.com أو متابعة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب، لينكدإن، وإنستجرام.

نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

-انتهى-

#بياناتشركات