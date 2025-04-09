تشارك مجموعة أبوظبي للاستثمار (Abu Dhabi Investment Group - ADIG) بفعالية في الدورة الرابعة عشر من مؤتمر الاستثمار السنوي (AIM Congress 2025)، الذي يُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025، ويُعتبر المؤتمر منصة عالمية رائدة تجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار رسم مستقبل الاستثمار العالمي: الموجة الجديدة من مشهد الاستثمار المعولم نحو هيكل عالمي متوازن، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 25,000 مشارك من 180 دولة، ويشمل أكثر من 350 جلسة حوارية وورشة عمل تتناول قضايا الاقتصاد الجديد، الابتكار، والاستدامة.

في سياق الجلسة الحوارية التي شارك فيها سعادة زايد بن عويضة، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار، بعنوان جلسة قادة الصناعة: التصنيع 2030 - الاتجاهات الرئيسية التي تشكل القطاع، تم مناقشة أبرز التوجهات المستقبلية التي ستشكل قطاع التصنيع بحلول عام 2030، خلال الجلسة، أشار سعادته إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تمثل ضغطًا إضافيًا على الأسواق العالمية التي لم تتعافَ بعد من الأزمات السابقة، وأكد أن التراكمات الاقتصادية تشير إلى أزمة اقتصادية محتملة قد تكون أكثر حدة من أزمة 2008، في ظل أن الأسواق في ذلك الوقت كانت في حالة أفضل.

وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على التجارة العالمية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، محذرًا من أن هذه الخطوة تمثل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد العالمي. وتطرق سعادته إلى مستقبل الصناعة 5.0 و6.0، موضحًا أن الصناعة 5.0 تركز على التكامل بين الإنسان والآلة لتحقيق إنتاجية أكثر استدامة، بينما تتجه الصناعة 6.0 نحو الذكاء الاصطناعي المتقدم والتحول الرقمي الشامل، وأكد أن تحقيق هذه المراحل المتقدمة من التحول الصناعي قد يكون غير ممكن في ظل الأزمات المالية الحالية التي تؤثر بشكل كبير على قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، وأوضح أنه في حال حدوث أزمة اقتصادية عالمية أخرى، من المحتمل أن تشهد العديد من الشركات التي تحمل ديونًا غير محصلة حالات إفلاس.

كما ناقش سعادته موضوع هجرة الشركات، حيث أشار إلى أن العديد من الشركات أصبحت تبحث عن أسواق جديدة لتقليل تكاليف التشغيل، بما في ذلك تكلفة الموارد البشرية، مما يؤدي إلى هجرة العديد من الشركات من بيئات اقتصادية مرتفعة التكاليف إلى بيئات أكثر ملاءمة اقتصاديًا.

وقد شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة على المستوى العالمي، الذين تبادلوا الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، كما تم التأكيد على أهمية الابتكار والتحول الرقمي في مواكبة التطورات المستقبلية وتحقيق الاستدامة.

وشارك في الجلسة معالي روبين سيمونيان، نائب وزير الصناعة عالية التقنية في جمهورية أرمينيا، حيث استعرض رؤية بلاده للتحول الرقمي في القطاع الصناعي والاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز التصنيع الذكي، وأكد معاليه على أهمية التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا وتبادل الخبرات، مع التركيز على دور الابتكار في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، كما ناقش سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى الفرص الواعدة للتعاون بين أرمينيا ودولة الإمارات في مجالات التصنيع المتقدم والتقنيات الناشئة.

تأتي مشاركة مجموعة أبوظبي للاستثمار في إطار التزامها الراسخ بدعم سياسة دولة الإمارات وجهودها المتواصلة في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، حيث يُعد مؤتمر الاستثمار السنوي منصة مثالية لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما تسعى المجموعة إلى توسيع أنشطتها الاستثمارية عبر قطاعات متنوعة تشمل الخدمات المالية، العقارات، البنية التحتية، والتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المجموعة على التزامها بدعم الابتكار والتحولات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لبناء قاعدة اقتصادية معرفية مستدامة، كما تحرص على استكشاف أحدث التوجهات والتطورات في مشهد الاستثمار العالمي، مع التركيز على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو والتطور.

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