· برنامج احترافي ومهني متطور وتكريم للقادة الـــ100

5 دورات خلال المرحلة الأولى اختيار 20 قائدا ورئيسا تنفيذيا لكل دورة

أعلنت AIJRF مؤسسة AIJRF عن إطلاق أول مبادرة عربية تحت عنوان: مهارات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والإدارة الحكومية 4.0 (AIML) - ( AI & Management 4.0 Leaders (AIML)، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب : 100 قائد عربي في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والإدارة 4.0؛ من خلال تعزيز مهاراتهم في دمج أدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي والإدارة 4.0، بالتعاون مع المعهد الأمريكي للاعتماد الدولي في تقنيات الإعلام (AIAMT).

وقال سعادة الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف ( AIJRF) : " نهدف من خلال مبادرة 100 قائد عربي في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والإدارة 4.0 (AIML) إلى تحفيز القيادات العربية في القطاعين الخاص والعام على تطبيق أساليب الإدارة المتطورة 4.0 ( Management 4.0)، من حيث الاعتماد الأمثل على أدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة في إدارة عمليات التحول الرقمي المعزز ة بالذكاء الاصطناعي ، والمهام الإدارية اليومية، وإدارة المواهب البشرية، وتقديم الخدمات الحكومية الأكثر ذكاء ( Government Services 4.0 )".

وأضاف سعادته : " هناك فجوة كبيرة بين القطاعين الحكومي والخاص في أدوات وتقنيات الإدارة المتطورة 4.0، من حيث الاعتماد على أدوات وتقنيات تحليل البيانات، تخصيص الخدمات للجمهور المستهدف، لذا تهدف المبادرة إلى دعم مهارات القيادات التنفيذية في القطاعين الخاص والحكومي للاعتماد الأمثل على نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ "الوكيل " (Agentic AI)، واستبدال أسلوب الإدارة التقليدية من القيادة كاملة بالعقل البشري، إلى الدمج بين الإنسان والآلة في إدارة المهام، اتخاذ القرارات، والاستباقية لمواكبة التحول الرقمي المتسارع عالميًا".



أهداف رئيسية

الأهداف الاستراتيجية للبرنامج

1. نقل مفهوم القيادة والإدارة المتطورة 4.0 بين القيادات التنفيذية العربية

2. تعزيز المهارات الفردية والمؤسسية في دمج أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة عمليات التحول الرقمي.

3. تمكين القيادات التنفيذية العربية بأحدث المهارات والأدوات العالمية في الإدارة الحديثة والتقنيات المتقدمة.

4. تطوير التفكير القيادي الرقمي وصناعة القرار الذكي.

5. تمكين المؤسسات من تبني التحول الرقمي بكفاءة.

6. نشر مفاهيم الإدارة الحكومية 4.0.

7. تعزيز الابتكار المؤسسي والاستدامة.

8. رفع الإنتاجية وخفض الهدر التشغيلي.

9. بناء شبكة عربية من القادة المؤثرين.

10. إعداد خطط تنفيذية للتحول الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي لدى القيادات المشاركة. .

الفئات المستهدفة

ويُعد برنامج AIML منصة تنفيذية احترافية، حيث يركز البرنامج على بناء قدرات المشاركين في مجالات القيادة الذكية، وصناعة القرار المبني على البيانات، وإدارة التحول المؤسسي، ورفع الجاهزية الرقمية للمؤسسات. حيث يستهدف البرنامج فقط القيادات العليا، وهم:

1. الرؤساء التنفيذيون للمؤسسات الحكومية والخاصة

2. أعضاء مجالس الإدارة

3. المديرون العموم

4. نواب رؤساء مجالس الإدارة

5. القيادات التنفيذية من الصف الأول والثاني

6. رؤساء الجامعات

7. عمداء الكليات

8. أصحاب الأعمال وقادة الشركات الكبيرة والمتوسطة

محاور رئيسية

ويتضمن البرنامج التدريبي المكثف، الممتد على مدى 20 ساعة تطبيقية، مجموعة من المحاور المتقدمة تشمل:

أسس دمج وتعزيز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في عمليات التحول الرقمي.

مفهوم وسمات الإدارة 4.0

نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ "الوكيل " ( Agentic AI ) من إدارة المهام الإدارية وتنفيذ القرارات

الذكاء الاصطناعي لصنّاع القرار

التحول الرقمي المؤسسي المعزز بالذكاء الاصطناعي.

مؤشرات الأداء الذكية.

الأمن السيبراني التنفيذي.

إعداد خارطة طريق تنفيذية للتحول الذكي والإدارة المتطورة 4.0

شروط قبول القيادات التنفيذية

1- أن يكون ضمن الفئات المستهدفة في البرنامج

2- القدرة على اتخاذ قرارات تنفي​ذية لدمج الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل

3- التفرغ خلال الكورس التدريبي والعمل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي عمليا.

حول مؤسسة AIJRF

مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف ( AIJRF) أول مؤسسة علمية وتطبيقية رائدة في دراسات الإعلام وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي وإعلام الميتافيرس، وتقنيات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، تأسست في العام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم الإنسانية.

لدى مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف ( AIJRF) حاليا أكثر من 25 مبادرة عالمية وإقليمية في الذكاء الاصطناعي والإعلام والتعليم الجامعي، ولديها أكثر من 120 برنامج تدريبي ما بين ” دبلومات مهنية”وبرامج متخصصة في استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودمجها في عدد من التخصصات منها: ” التعليم، الإعلام، الخدمات الحكومية الذكية، الخدمات المالية، التسويق، الميتافيرس، مدن المستقبل، والتنمية المستدامة، وصناعة كافة أشكال المحتوى بالذكاء الاصطناعي.”

بمكتب رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكتب فرعي في ولاية فيرجينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أصدرت المؤسسة أول دليل مهني وأخلاقي عالمي في صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي في نسخته الأولى في العام 2021 بعنوان : (الدليل الأخلاقي لصحافة الذكاء الاصطناعي) والنسخة الثانية في العام 2024 بعنوان : الدليل المهني و الأخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى (AIJEC).

يتركز عمل مؤسسة AIJRF على ثلاثة محاور رئيسية:

1- تعمل مؤسسة ” AIJRF ” على تقديم الأبحاث الأكاديمية والعلمية والتقارير والمناهج التعليمية في صحافة الذكاء الاصطناعي وإعلام الميتافيرس وصحافة الجيل السابع ومجالات التسويق الرقمي والروبوتي والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى.

2- تعمل مؤسسة ” AIJRF ” على تطوير أدوات وتقنيات وتطبيقات وحلول جديدة في صناعة المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي في مجالات: الإعلام والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأكثر ذكاء.

3- تقوم AIJRF بالعمل على تطوير وتحديث المهارات البشرية الديناميكية (DHS) للأفراد والمؤسسات والجامعات والحكومات بما يتماشى مع متطلبات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة ومهارات المستقبل.

