استهلت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة، مرحلة البناء الأولى للمشروع الحضري المتميز في سلطنة عمان AIDA، مع تعيين شركة "ماسة القرم للتنمية" كمقاول رئيسي. تأتي هذه الخطوة عقب الإقبال المذهل للعملاء والمستثمرين على المشروع المتميز ومتعدد الاستخدامات الذي من المتوقع أن يرسي مفهوماً جديداً للحياة الفاخرة في السلطنة.

ويوفر المشروع المشترك مع "مجموعة عمران"، المؤسسة العمانية الأبرز لتطوير السياحة، تجارب فاخرة للجولف والسكن والضيافة؛ حيث من المقرر استكمال المرحلة الأولى منه في عام 2027.

ويقع المشروع على البحر بارتفاع 130 متراً عن مستوى سطح البحر، وهو عبارة عن مجتمع مسوّر ووجهة فريدة للجولف. كما أنه منسجم مع محيطه الطبيعي، ويوفر إطلالات بحرية خلابة مع منازل تندمج بسلاسة مع المنحدرات الرائعة، مستفيداً من التفرد البيئي والطبوغرافي لموقعه المميز.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "في ضوء سجلنا الحافل بالمشاريع السكنية البارزة، يسرنا اليوم أن نقدم تجربة عالمية المستوى في سلطنة عمان من خلال مشروع AIDA. ويجسد هذا المشروع التزامنا بتعزيز القيمة ودعم قطاعي السياحة والعقارات في السلطنة. وهو يشكل خطوة رئيسية في استراتيجيتنا لتوسيع محفظتنا من المشاريع الفاخرة في عدد من المواقع المرموقة، وبالتالي إثراء المشهد الاستثماري".

ويهدف المشروع البالغة مساحته 3.5 مليون متر مربع، والذي يقع على بعد 10 دقائق فقط من وسط مدينة مسقط، إلى إرساء معايير جديدة للتميز المعماري والاستدامة البيئية وأساليب العيش المخصصة. وستعمل القصور الفخمة والفلل محدودة الإصدار والشقق المتطورة التي يحتضنها هذا المشروع التاريخي، على تعزيز المكانة العالمية للسلطنة كوجهة سياحية وسكنية واستثمارية جذابة للغاية.

وسيلبي AIDA مختلف احتياجات المقيمين والزوار، بما في ذلك التجارب الغامرة، والمساكن الرائعة، وعروض الضيافة، والمرافق الترفيهية، والأجواء الطبيعية المفتوحة والخلابة، فضلاً عن خيارات الطعام الرائعة. كما سيضم المشروع ملعب ترامب الفاخر للجولف كثمرة تعاون بين "دار جلوبال" و"منظمة ترامب".

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نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس دار جلوبال في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، بتسليم أكثر من 15300 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 8.3 مليار دولار.

تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ولندن. وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023. يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk