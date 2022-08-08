في أكبر صفقة استحواذ في قطاع تقنية الموارد البشرية في المنطقة

الرياض: أعلنت شركة كابي التقنيات ( OHRسابقاً)، المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية، عن استحواذها على شركة بلوفو، المتخصصة في حلول تقنيات التوظيف المعززة بالذكاء الاصطناعي، في عملية استحواذ تُعد الأكبر من نوعها في قطاع تقنية الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضحت شركة كابي، والتي يبلغ رأس مالها 200 مليون ريال، أن هذا الاستحواذ قد ساهم في خلق كيان إقليمي ضخم متخصص في تقديم حلول استثنائية تدعم التحول الرقمي لقطاع الموارد البشرية في المملكة، بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الصدد، علّق الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كابي، خالد عبد الكريم العريج على هذا الاستحواذ قائلاً: "سيُمكّن هذا الاستحواذ من تعزيز مكانة الشركة لتكون الرائدة في مجال تقنيات الموارد البشرية، عبر منظومة الحلول الذكية المبتكرة المتوفرة لديها والتي ستُحدث ثورة في ممارسات الموارد البشرية الحالية بجعلها أكثر كفاءة وديناميكية. إضافةً إلى ذلك، ونتيجةً لتكامل الموارد البشرية والرؤى المستقبلية لدى قيادي الشركة، سيعزز هذا الاستحواذ من قدرة الشركة على التوسع والابتكار." كما أضاف: "من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي في مجالات التحول الرقمي 1.8 ترليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو تبلغ 18٪ عما كانت عليه في عام 2021. والجدير بالذكر أنه من المتوقع أيضاً أن يبلغ حجم سوق تقنية الموارد البشرية العالمي 90 مليار دولار بحلول 2025 مضاعفاً بذلك حجمه البالغ 47 مليار دولار في عام 2019. وفي نفس السياق، سيبلغ حجم الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي 190 مليار دولار بحلول 2025 بزيادة تقدر بثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2020."

فيما عبر الدكتور أحمد خميس، الرئيس التنفيذي لشركة (بلوفو) عن سعادته بهذه الشراكة الناتجة عن عملية الاستحواذ، مضيفاً بأن ذلك من شأنه الدفع بعجلة الابتكار في مجال تقنيات الموارد البشرية لا سيما تلك التي تعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي، مما سيخلق تجارب نوعية لدى عملاء الشركة للوصول الى التحول الرقمي المطلوب في مجال الموارد البشرية".

والجدير بالذكر هنا أن لعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) فوائد عديدة ستستفيد منها شركة كابي، منها زيادة الحصة السوقية في قطاع تقنية الموارد البشرية، الدفع بوتيرة نمو الأعمال، تحسين نوعية الحلول والخدمات المقدمة للشركات والأفراد، بالإضافة لتعظيم القدرات التنافسية وتطوير حوكمة الشركات وخلق قيمة مضافة أكبر من خلال تراكم خبرات الشركاء والخدمات المشتركة.

هذا ولدى شركة كابي تسعة حلول تقنية واستشارية في مجال الموارد البشرية وتقنياتها، تبوأت من خلالها مركز الريادة في السوق السعودي والخليجي على رأسها حلول استقطاب الكفاءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي كنظام "هايرد"، وهو نظام تتبع المتقدمين المدعم بالذكاء الاصطناعي والذي تتبناه كبرى المؤسسات والهيئات العاملة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، منصة "انفيوز"، وهي منصة المقابلات الافتراضية المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتي تقيس السمات الخمس الكبرى للشخصية، بالإضافة إلى منصة "BLOOVO.COM"، وهي منصة التوظيف المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتي لديها قاعدة سير ذاتية تتجاوز المليوني (2 مليون) باحث عن عمل وأكثر من 3,500 منشأة تستقطب الكفاءات من خلالها، بالإضافة إلى منصة "بيكاثون"، منصة الهاكاثونات الافتراضية، وغيرها من الحلول التقنية الأخرى. أضف إلى ذلك ريادتها في تقديم خدمات عمليات إدارة إجراءات عمل الموارد البشرية (HRBPM)، والتي تهدف إلى إدارة وظائف الموارد البشرية بمختلف أعمالها مثل إدارة المواهب والتطوير التنظيمي والتدريب للجهات المختلفة بحيث تتم إدارة هذه الوظائف عن طريق حلول كابي التقنية والاستشارية وشركاء أعمال الموارد البشرية. ستساهم هذه الحلول التقنية المتطورة والخدمات التي لدى شركة كابي في تمكين الكوادر البشرية السعودية في الحصول على فرص توظيف تليق بقدراتهم ومهاراتهم، بما يحقق نتائج أفضل ويحفز بيئة العمل للموظفين لتنمية المنشآت بشكل عام، وتعزيز الصورة التنافسية.

وأوضحت الشركة مساعيها لخلق نظام بيئي (ecosystem) متكامل بين المنصات التي تملكها مما يحقق خدمة مميزة وشاملة لعملاء الشركة، لتحقيق تطلعاتها الاستراتيجية لتكون الكيان الأول من نوعه في مجال تقنية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

واختتم الرئيس التنفيذي للشركة خالد عبد الكريم العريج تصريحه قائلاً: "نؤمن بأهمية تكامل القطاعين العام والخاص بشكل كبير جداً من خلال الابتكار والابداع، وهنا يتجسد دور شركة كابي وتقنياتها في رفع مستوى جهوزية عملائها في التحول الرقمي بالتوازي مع الاستفادة من خبرات المؤسسين في تطوير قطاع الموارد البشرية للارتقاء باقتصاد المملكة لتنمية الكفاءات وبناء قادة المستقبل في القطاع وإثراء المحتوى المحلي.

#بياناتشركات

- انتهى -