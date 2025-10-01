القاهرة، مصر – أعلنت شركة "أبسوليوت هوتيل سرفيسز" الشرق الوسط وأفريقيا (AHS MEA) عن توقيع اتفاقية استراتيجية بارزة مع شركة "إيجي جاب" للتطوير العقاري (EGYGAB Developments) لتشغيل وإدارة فندق فاخر وشقق سكنية تحمل علامة تجارية عالمية ضمن مشروعها السياحي المميز "مسايا" (Masaya)، الواقع في منطقة سيدي عبد الرحمن على الساحل الشمالي لمصر. يمثل هذا التعاون خطوة نوعية تعزز مكانة الساحل الشمالي كإحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة، ويشكّل الانطلاقة الأولى في السوق المصري لعلامة "يو هوتيلز" (U Hotels)، إحدى العلامات البارزة التابعة لمجموعة "إيه إتش إس" (AHS) والمتخصصة في أسلوب الحياة العصري.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى الشركة تشغيل وإدارة فندق فاخر يضم 108 غرفة، إلى جانب 82 وحدة سكنية مميزة و7 فلل فاخرة حصرية تحمل العلامة التجارية العالمية. ومن خلال هذا التنوع المتكامل في مرافق الضيافة والسكن، يرسخ مشروع "يو مسايا" (U Masaya) مكانته كمنتجع متكامل بكل المقاييس على الساحل الشمالي، يتم تشغيله وإدارته بالكامل تحت مظلة علامة "يو هوتيلز" (U Hotels) التجارية.

وفي هذا السياق، قال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي لشركة "أبسوليوت هوتيل سرفيسز" الشرق الأوسط وأفريقيا (AHS MEA): "تمثل شراكتنا مع شركة ’إيجي جاب‘ في مشروع ’مسايا‘ (Masaya) إنجازاً استراتيجياً بارزاً ومحطة فارقة في مسيرة توسعنا الإقليمي، كما تعكس ثقتنا الراسخة بمصر باعتبارها سوقاً محورياً وأولوية رئيسية ضمن خططنا المستقبلية. فالساحل الشمالي يشهد تحولاً متسارعاً ليصبح واحداً من أبرز الممرات السياحية الواعدة في المنطقة، بما يقدمه من فرص استثمارية وتجارب سياحية متفردة. وبفضل رؤيته المبتكرة وموقعه الاستراتيجي، يعدّ مشروع ’مسايا‘ (Masaya) الخيار المثالي لمواكبة توسّع علامتنا الفندقية ’يو هوتيلز‘ (U Hotels) في السوق المصري".

ومن جهته، شدد المهندس محمد جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجي جاب للتطوير" (EGYGAB Developments)، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية قائلاً: "تشكل هذه الشراكة نقطة تحول بارزة لمشروع ’مسايا‘ (Masaya)، إذ ترسّخ مكانته كأول منتجع سياحي متكامل على الساحل الشمالي لمصر يتم تشغيله وإدارته بالكامل تحت مظلة علامة فندقية عالمية مرموقة من فئة الخمس نجوم. ولا تكتفي هذه الاتفاقية بتعزيز مكانة ’مسايا‘ (Masaya) كوجهة فاخرة فحسب، بل يعكس التزامنا الراسخ برؤيتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز القيمة لعملائنا. كما تسهم هذه الخطوة في دعم استراتيجية السياحة المصرية 2030 من خلال توسيع نطاق العروض الفندقية عالية الجودة في الوجهات الواعدة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للسياحة الراقية."

يمتد مشروع "مسايا" (Masaya)، الذي تتولى تطويره شركة "إيجي جاب" (EGYGAB)، على مساحة واسعة تصل إلى 30 فداناً، وقد تمّ إنجاز ما نسبته 80% من إجمالي أعمال التطوير والبناء حتى الآن، وهو مصمم ليمنح السكان والزوار تجربة معيشية مستوحاة من جمال الطبيعة وسحرها. هذا وقد صُمم المخطط الرئيسي بعناية ليضمن أن تحظى الغالبية العظمى من الوحدات السكنية بإطلالات بانورامية خلابة وغير منقطعة على البحر.

لا يقتصر المشروع على كونه وجهة سياحية متميزة فحسب، بل يعكس أيضاً الرؤية المشتركة بين "إيه إتش إس" الشرق الأوسط وأفريقيا (AHS MEA) و"إيجي جاب" (EGYGAB) في ابتكار تجارب معيشية متكاملة ترتقي بمفاهيم الضيافة، وتدمج مبادئ الاستدامة مع الروح المجتمعية. كما يعمل الطرفان على استكشاف فرص تعاون مستقبلية في مختلف أنحاء مصر.

ويشكّل هذا الإعلان خطوة نوعية لمسيرة "إيه إتش إس" (AHS) العالمية، ويرسّخ حضورها العالمي، ويكرّس دورها كشريك ضيافة موثوق قادر على تقديم قيمة استثنائية وإرساء معايير جديدة للتميز في القطاع.

لمحة عن شركة "أبسوليوت هوتيل سرفيسز" (Absolute Hotel Services - AHS) الشرق الأوسط وأفريقيا: تُعد "إيه إتش إس" الشرق الأوسط وأفريقيا الذراع الإقليمي لشركة "أبسوليوت هوتيل سرفيسز" (Absolute Hotel Services) التي يقع مقرها الرئيسي في بانكوك، والتي تُصنّف اليوم كواحدة من أسرع مجموعات الضيافة نمواً في آسيا. وتتميز المجموعة بمحفظة متنامية ومتنوعة تشمل العديد من الفنادق والمنتجعات عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.

لمحة عن "إيجي جاب" للتطوير (EGYGAB Developments): تُعتبر "إيجي جاب" للتطوير من أبرز وأعرق شركات التطوير العقاري في مصر، إذ تمتلك خبرة رائدة تمتد لأكثر من 45 عاماً في تطوير مشروعات متميزة جمعت بين الابتكار، والجودة، ودقة التصميم.

