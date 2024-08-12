المنامة، البحرين: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، وبالتعاون مع شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "Samsung Pay" في سلطنة عمان، وذلك في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في مسيرة السلطنة نحو التحول الرقمي، وبما يعكس التزام شركة AFS مجدداً بدفع الابتكار وتعزيز تجارب العملاء باعتبارها المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وتجمع هذه الشراكة بين الخبرة الإقليمية لشركة AFS في حلول الدفع الرقمية وتقنية سامسونج المبتكرة، لتزويد المستهلكين العُمانيين بخيار دفع لا تلامسي آمن ومريح من خلال خدمة "Samsung Pay". ويسهم هذا التعاون في تعزيز مكانة شركة AFS في السوق العُماني وتوسيع نطاق خدمة "Samsung Pay"، فضلاً عن تعزيز راحة وأمان المستهلكين العُمانيين في معاملاتهم اليومية. وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع التوجيهات التي أصدرها البنك المركزي العُماني مؤخراً للبنوك ومزودي حلول المدفوعات لتقديم خدمات ترميز بطاقات الدفع. علاوة على ذلك، تمثل الشراكة خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي في عُمان، وتعزيز المنظومة المالية واعتماد طرق دفع رقمية متقدمة.

وفي هذا السياق، قال السيد أجمل بشير، رئيس قسم معالجة المدفوعات في شركة AFS "يعزز هذا الإنجاز شراكتنا مع البنوك العمانية ويدعم الابتكار والتنافسية. ومن خلال دعم تبني المدفوعات الرقمية اللاتلامسية مثل خدمة

“Samsung Pay”‘، تفخر شركة AFS بالمساهمة في النمو الاقتصادي ودعم الأهداف التنظيمية المالية لعمان بما يجعل المعاملات الرقمية أكثر كفاءة وشمولية. ونؤكد في هذا الإطار التزامنا بمواصلة تحفيز وتعزيز الابتكار بما يضمن استفادة عملائنا والمجتمع المالي من الحلول الحديثة المتطورة التي تلبي احتياجاتهم".

من جانبه، قال السيد فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: "نحن سعداء بالتعاون مع شركة AFS لإتاحة خدمة الدفع الرقمي”Samsung Pay” للمستهلكين في عُمان. وينسجم هذا التعاون مع مهمتنا في تسهيل الحياة اليومية للأفراد من خلال التكنولوجيا المبتكرة. ولا شك أن تزويد المستهلكين العُمانيين بحل دفع لا تلامسي يتسم بالأمان والراحة من شأنه أن يسهم في إثراء منظومة المدفوعات والارتقاء بتجربة التسوق بشكل عام. وتمثل هذه الشراكة مع شركة AFS خطوة مهمة لتعزيز مشهد المدفوعات الرقمية في المنطقة".

وتلتزم خدمة "Samsung Pay" بأعلى معايير الأمان واللوائح التنظيمية العالمية في مجال المدفوعات، ما يضمن امتثال البنوك والحد من المخاطر والعقوبات المحتملة. وتحرص سامسونج على تزويد منصة "Samsung Pay" بمزايا أمان تشمل الترميز والمصادقة البيومترية لتعزيز أمن المدفوعات وتزويد المستخدمين بطريقة مريحة للدفع باستخدام هواتفهم المحمولة.

ويؤكد هذا الإنجاز المصرفي التزام شركة AFS بالسوق العماني ودعم البنوك والجهات التنظيمية في القطاع المالي لتحقيق أهداف رقمنة المدفوعات. وبقيادة عملية اعتماد خدمة "Samsung Pay"، تلعب شركة AFS دوراً مهماً في تعزيز المعاملات الرقمية وتطوير المنظومة المالية في سلطنة عمان.

نبذة عن AFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة AFS مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. ويتضح نهج AFS المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك AFS مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED، لتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena

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