المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية AFS اليوم عن دعمها لعرض البطاقات مسبقة الدفع التي تم إطلاقها حديثًا من بنك"إلى"، البنك الرقمي الرائد والمتوفر حصريا عبر الهواتف الذكية في البحرين.

تم تصميم بطاقات "إلى" مسبقة الدفع جزئيًا بالشراكة معAFS ، وتقدم هذه البطاقات العديد من المميزات التي تمنح المستخدمين المرونة في الدفع الرقمي وأعلى معايير الأمان والراحة. بصفتها المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد أبرمت شركةAFS شراكة مع بنك "إلى" منذ تأسيسه في البحرين في عام 2019، وتزويده بالابتكار المشترك في مجال تكنولوجيا المدفوعات بهدف تعزيز انتشار الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة.

وقال السيد/ محمد المعراج، الرئيس التنفيذي لبنك "إلى": كوننا البنك الرقمي الأسرع نمواً في المنطقة، نحن ملتزمون بتقديم منتجات وحلول مصرفية رقمية مبتكرة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ودفع بعجلة الشمول المالي في المملكة. يأتي هذا ضمن جهودنا لدعم رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030 المتمثلة في التحوّل إلى مجتمع غير نقدي، ويتماشى أيضاً مع نهجنا الذي تقوده أفضل ما تم التوصل إليه في تكنولوجيا المدفوعات. نحن نعمل مع شركاء يشبهوننا في التفكير مثل شركةAFS لتقديم مجموعة واسعة من منتجات الدفع المتنوعة والمريحة والآمنة التي تلبي احتياجات عملائنا. “

بطاقات بنك "إلى" مسبقة الدفع مليئة بالمزايا المميزة ومنتجات التأمين (كتأمين شنغن الطبي والتأمين الطبي أثناء السفر). وتوفر هذه البطاقات السلسة والآمنة للعملاء القدرة على التحكم الكامل في معاملاتهم من خلال تطبيق بنك "إلى"، بما في ذلك القدرة على تعيين حد لمعاملاتهم سواء كانت عبر أجهزة نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، فضلاً عن تحديد عدد المعاملات في كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء تمكين أو تعطيل المعاملات اللاتلامسية وعبر الإنترنت حسب الحاجة.

وقال السيد /سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة” :AFS تفخر شركة AFS بالطرح الناجح والأداء الإستثنائي للبطاقات مسبقة الدفع التابعة لبنك "إلى". وحتى الآن، نجحت شركة AFS في طرح تمكين أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك "إلى"، ومعالجة بطاقات الخصم والائتمان وتكامل تطبيقات الهاتف المحمول وخدماتها. تم تحديث هذه القائمة لتشمل بطاقات بنك "إلى" مسبقة الدفع، مما يؤكد على مكانة شركة AFS ، كشريك الدفع المفضل للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية في المنطقة. لدينا تاريخ طويل من العمل مع بنك "إلى"، وقد مكّننا تعاوننا الوثيق من تقديم منتج نثق أنه سيُلبي توقعات واحتياجات عملاء البنك."

الجدير بالذكر أن شركة الخدمات المالية العربية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفية ABC. وتفتخر الشركة بالعديد من خدمات وحلول الدفع الرقمية الشاملة، والتي تمتد لمعالجة بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الإسلامية، وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة المتطورة. ولديها مكاتب ومراكز بيانات في كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصرالعربية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قِبل الشركات، فقد أدت إسهامات شركة الخدمات المالية العربية المتواصلة في ابتكار الخدمات المالية إلى جعلها قوة دافعة في السوق حيث تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق وحل الرواتب الرقمية الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية وغيرها من الخدمات.

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