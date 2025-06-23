المنامة، مملكة البحرين – اعلنت شركة الخدمات المالية العربية AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم عن عدم تسجيل أي خسائر احتيالية لعملائها من البنوك في جميع أنحاء المنطقة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ويعود هذا الإنجاز الكبير إلى أدوات وحلول شركة AFS المتطورة لمنع المخاطر والاحتيال، وأنظمة المراقبة الفورية، وفريق العمل المتفاني.

توفر شركة AFS لعملائها حماية شاملة من الاحتيال من خلال الإعتماد على التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، وخدمات كشف الاحتيال نيابةً عن العملاء، وأدوات المصادقة المتقدمة. لا يقتصر هذا الإطار القوي على حماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المالية فحسب، بل يُحسّن أيضًا الكفاءة التشغيلية ويبني ثقة العملاء على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال السيد أجمل بشير، رئيس قسم معالجة المدفوعات في شركة :AFS "هذا إنجازٌ كبير، ليس فقط لشركة AFS، بل لجميع شركائنا المصرفيين الذين نخدمهم. لقد أثبت نظامنا لإدارة الاحتيال كفاءته في حماية جميع العملاء، ونحن ملتزمين بالبقاء في طليعة مكافحة الاحتيال من خلال الابتكار والحذر والتعاون المستمر".

وأكد السيد بشير قائلاً: "مع استمرار نمو حجم وتعقيد المعاملات الرقمية، تركز شركة AFS على تمكين المؤسسات المالية من العمل بثقة مطلقة وكفاءة قصوى، مدعومة بإمكانياتنا المتطورة في مجال منع الاحتيال".

إلى جانب الحماية الاستباقية، توفر حلول شركة AFS المتقدمة والشاملة لإدارة المخاطر والاحتيال رؤية دقيقة حول أنماط المخاطر الناشئة واتجاهات الاحتيال المتطورة. وهذا يُمكّن البنوك من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة للتصدي بفعالية لأي تهديدات مستقبلية. وتواصل شركة AFS استثماراتها في تعزيز قدراتها في كشف الاحتيال، لضمان أن تكون أسرع وأكثر دقة وذكاءً لضمان مدفوعات رقمية سلسة وآمنة في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

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