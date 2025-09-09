المنامة، مملكة البحرين، أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرئيسي لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن اعتماد منصتها لتشغيل المنظومة الوطنية للبطاقات التابعة لمصرف الإمارات المركزي "جيوان". ويُمكّن هذا الاعتماد شركة AFS من تمكين عملائها من البنوك والمؤسسات المالية لها من إصدار بطاقات "جيوان" مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر، بما يسهم مباشرة ً في المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء منظومة مدفوعات أكثر أمانًا وسهولة للمواطنين والشركات.

وقال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS : "يمثل هذا الإنجاز خطوة حاسمة في مسيرتنا التحويلية، ويعكس التطور المستمر في مجال المدفوعات. كما يتيح لنا تزويد شركائنا بالأدوات الدقيقة التي تمكّنهم من مواكبة هذا العصر الجديد من التكنولوجيا المالية، بما يضمن استمرارهم في صدارة الابتكار ، وتقديم تجربة عصرية لعملائهم".

إن اعتماد نظام إدارة البطاقات (CMS) التابع لشركة AFS يعزز من الدور المحوري الذي تؤديه الشركة في مشهد المدفوعات، حيث تتقاطع الأنظمة الوطنية مع الشبكات العالمية. وتؤكد الشركة على التزامها المستمر بتزويد شركائها بالحلول الرائدة اللازمة لقيادة مسيرة التحول الرقمي الإقليمي.

نبذة عن AFS:

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري ومرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن موارد للتمويل:

موارد للتمويل شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2006 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال مدفوع قيمته مليار درهم، وكان الهدف من تأسيسها إطلاق رؤية جديدة بفكر متطور في قطاع التمويل الإسلامي وطرحها للأفراد والمؤسسات على المستوى الإقليمي. خلال مسيرة عملها قامت موارد بتكريس جهودها بهدف التحول من شركة للخدمات المالية الإسلامية إلى مجموعة شركات تقوم بإدارة محفظة من المشاريع. والشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدير أنشطتها في قطاعات اقتصادية مختلفة. واليوم تقوم موارد بإدارة محفظة استثماراتها المتنوعة في العديد من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط. منذ تأسيسها ظلت موارد تؤمن بالإبداع والابتكار في كافة مجالات وقطاعات الأنشطة التي تعمل فيها. ترتكز استراتيجية موارد على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على النمو والتطور مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. انطلاقا من التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية قامت موارد بإطلاق جائرة "تميز وفالك طيب" التي تستهدف الطلاب الاماراتيين في الجامعات والكليات والخريجين الجدد، والهدف منها دعم جهود الدولة في عملية التوطين إلى جانب تشجيع وتحفيز الطلاب والخريجين وبث روح المنافسة والإبداع والابتكار في الشباب الاماراتي. حصدت موارد العديد من الجوائز في مجال الأعمال، كما حصلت على شهادة الآيزو 9001:2008 ، كما تعد من أهم وأنجح العلامات التجارية على مستوى دولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات