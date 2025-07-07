دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت بروبرتي فايندر، البوابة العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع مركز أبوظبي العقاري (ADREC) لإطلاق سلسلة من المبادرات التدريبية للوسطاء العقاريين، بهدف دعم الإطلاق المقبل لمنصة مضمون. وتشكل مضمون أوّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في أبوظبي، وحلاً متكاملاً للمتخصصين في المجال العقاري.

وأقامت بروبرتي فايندر هذه الجلسات التدريبية لدعم الوسطاء في استعداداتهم لاستخدام منصة مضمون بدءاً من 7 يوليو. واستقبلت الجلسة الأولى، التي أُقيمت يوم 17 يونيو، أكثر من 500 وسيط، بمشاركة ممثلين من مركز أبوظبي العقاري، الذين قدموا معلومات وتحليلات مهمة للحاضرين. ووفرت الجلسة عرضاً توضيحياً للمنصة قبل إطلاقها، وفتحت المجال أمام الوسطاء لتوجيه أسئلتهم حول عملية الإطلاق. وستتناول الجلسات القادمة موضوعات عديدة، تشمل تأثير منصة مضمون وفوائدها وإرشادات استخدامها، مع توفير مواد تعليمية ومحتوى مرئي مُعد بالتعاون مع الشركاء، وإجابات أكثر الأسئلة تداولاً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: "نُشيد بجهود مركز أبوظبي العقاري، ونُعرب عن دعمنا الكامل لإطلاق هذه المنصة المحورية التي تُسهم في ترسيخ الثقة من خلال تعزيز الدقة، وتوفّر المعلومات، والتحقق من جميع الإعلانات العقارية، ما يعزّز مكانة أبوظبي بوصفها وجهة عقارية رائدة. ونسعى في بروبرتي فايندر إلى إلهام حياة أفضل في المنطقة، ومع ذلك، يبقى هذا الهدف مرتبطاً بتكامل الأدوار في القطاع. ويسعدنا التعاون مع مركز ADREC لتسهيل إجراء حوارات ضرورية حول الإطلاق المقبل، وتوفير الدعم اللازم للوسطاء العقاريين لضمان جاهزيتهم وتحقيق النجاح عند التعامل مع المنصة الجديدة. وسنواصل لعب دور فاعل في دعم أصحاب المصلحة في القطاع والباحثين عن منازل، في وقت تشهد فيه أبوظبي تحولاً يهدف إلى الارتقاء بالثقة والشفافية إلى مستويات جديدة في القطاع العقاري".

ويتضمن جدول أعمال بروبرتي فايندر عدداً من الفعاليات والأنشطة التدريبية، التي ستواصل دعم الوسطاء وإرساء ثقافة الحوارات الشفافة.. وتتضمن الأجندة كذلك مبادرات تدريبية بعد إطلاق المنصة، لضمان دعم مستمر للمستخدمين.

لمحة حول بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

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