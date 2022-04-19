جمعت النسخة الأولى للبطولة بين 500 لاعب شكلوا 32 فريقًا من "القابضة" (ADQ) وشركات محفظتها، في مباريات خاصة مع نجوم فريق اتحاد الإمارات لكرة القدم الحاليين والسابقين وبعض أعضاء فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي الرسمي

شهدت الفعالية بيع منتجات خاصّة لصالح مؤسسة زايد العليا لدعم أصحاب الهمم قبيل حلول يوم زايد للعمل الإنساني.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت كلّ من "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، واتحاد الإمارات العربيّة المتحدة لكرة القدم، اليوم، عن اختتام فعاليات النسخة الأولى من بطولة "القابضة" (ADQ) الرمضانية لكرة القدم بنجاح، في خطوة تؤكد الشركة من خلالها على التزامها بتشجيع المجتمع على اتباع أنماط حياة أكثر صحّة ونشاطًا.

واختتمت البطولة التي شارك فيها 32 فريقًا، وأكثر من 500 لاعب، من "القابضة" (ADQ) ومن شركات محفظتها، بنهائي حماسي في العاصمة أبوظبي؛ حيث فازت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالمركز الأول، وجاءت موانئ أبوظبي في المركز الثاني، وحلّت شركة أبوظبي للإعلام في المركز الثالث. كما حظي أعضاء الفريق الخاص بـ "القابضة" (ADQ) بتجربة فريدة، لعبوا خلالها مباراة ودية مع عدد من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين من اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعض أعضاء فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي الرسمي لكرة القدم.

وجاء نجاح بطولة "القابضة" (ADQ) الرمضانيّة لكرة القدم نتيجة للجهود التي بذلتها "القابضة" (ADQ) للجمع بين أفراد مجتمعها بدعم من شركائها، ويشمل ذلك اتحاد الإمارات لكرة القدم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى شركات أخرى تابعة لها مثل شركة أبوظبي للخدمات الصحيّة (صحة)، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، وشركة الأغذية والمشروبات الإماراتية "أغذية". كما منحت "الاتحاد للطيران" "أميال ضيف الاتحاد" للفريق الحائز على المركز الأول، بينما حصل أعضاء الفريق الذي حلّ في المركز الثاني على إقامة في قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، وتسلّم أعضاء الفريق الذي جاء في المركز الثالث على مسكوكات فضية تذكارية احتفاءً بالتشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وتُمثل بطولة "القابضة" (ADQ) الرمضانية لكرة القدم جزءًا من فعاليات منصّة "القابضة" (ADQ) الرياضية؛ "أداء متميز وتطور مستمر"، والتي تهدف إلى التشجيع على اتباع أنماط حياة أكثر صحّة ونشاطًا من خلال الرعاية الصحية ومشاركة المجتمع. وفي إطار تعاون "القابضة" (ADQ) مع مؤسسة زايد العليا ضمن برنامج "جسور الأمل" الذي يدعم أصحاب الهمم في مصر، تم بيع منتجات خاصة من أصحاب الهمم لصالح مؤسسة زايد العليا لدعم مشاريع متنوّعة داخل الدولة وخارجها، وذلك مع اقتراب يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان.

ومن جانبه، قال أنس جودت البرغوثي، رئيس شؤون العمليات في "القابضة" (ADQ): "تعدّ النسخة الأولى من بطولة "القابضة" (ADQ) لكرة القدم، أكثر من مجرد منافسة ودّية ناجحة، حيث أظهرت روح التعاون لدى الفرق، وركزت على أولوياتنا الهادفة إلى ترسيخ قيم تتجاوز الاهتمام بالأداء المالي فحسب. كما أكدت البطولة التزامنا بالتشجيع على اتباع أنماط حياة أكثر صحّة ونشاطاً، وذلك بالعمل مع مؤسسات تشاركنا أهدافنا في تعزيز التعاون والاندماج والتسامح بين أفراد المجتمع. ومع حلول يوم زايد للعمل الإنساني، نتوقع أن تترك شراكتنا مع مؤسسة زايد العليا أثرًا إيجابيًا على أصحاب الهمم. وأخيرًا، يسعدني بهذه المناسبة أن أهنئ الفائزين، وأن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من شارك في نجاح هذا الحدث المميّز".

وقال سعادة محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم: "أتاح التعاون مع "القابضة" (ADQ) خلال شهر رمضان، فرصة لتشجيع أفراد مجتمعنا على ممارسة الرياضة والتمتع بصحّة أفضل. وجسّد اللاعبون المشاركون في البطولة الروح الرياضيّة من خلال العمل الجماعي والتعاون على أرض الملعب، وهو الهدف الرئيسي لكرة القدم. ويشرفنا أن نكون قد ساهمنا بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، كما نهنئ الفائزين وجميع المشاركين في النسخة الأولى من بطولة "القابضة" (ADQ) الرمضانية لكرة القدم."

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

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