الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: سنواصل التزامنا بتبني ممارسات مسؤولة بيئيًا.. ودعم عملائنا في تحقيق تحولهم نحو الاستدامة بشكل أكثر شمولا

القاهرة، مصر: أعلن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عن انضمامه إلى مبادرة "تشابتر زيرو مصر" (CHAPTER ZERO EGYPT)، الهادفة إلى تعزيز الاستدامة، وحوكمة المناخ في القطاع المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذا الانضمام يأتي تأكيدًا على التزامه الراسخ بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، بما يزيد من دوره الفاعل في دعم التمويل المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وبصفته أكبر وأفضل البنوك الإسلامية في مصر، يؤمن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» بأن الاستدامة ليست خيارًا، بل هي عنصر أساسي في استراتيجيته للنمو. ومن خلال الانضمام إلى "تشابتر زيرو مصر"، سيستفيد المصرف من شبكة واسعة من المؤسسات المتخصصة في حوكمة المناخ، مما سيمكنه من تعزيز أجندته للاستدامة، ودمجها بشكل أعمق في عملياته، والمساهمة بفاعلية أكبر في رؤية مصر لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وفي هذا السياق، صرّح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، قائلًا: "نؤمن في المصرف بأننا نلعب دورًا محوريًا في ضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة، حيث تقوم فلسفتنا على أن النجاح المالي والاستدامة يسيران جنبًا إلى جنب في خط متوازٍ، لذا نعمل باستمرار على تقديم حلول مصرفية تتميز بالبساطة والراحة من خلال تجربة شخصية تفاعلية، تتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة لضمان مستقبل أفضل".

وأضاف: "من خلال الانضمام إلى مبادرة "تشابتر زيرو مصر"، سنواصل التزامنا بالمعايير الدولية، وتبني ممارسات مسؤولة بيئيًا، ودعم عملائنا في تحقيق تحولهم نحو الاستدامة بشكل أكثر شمولًا."

يشار إلى أن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» خطى خطوات جادة نحو تحقيق الاستدامة خلال السنوات الأخيرة، حيث قام بدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في عمليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر، كما اعتمد المصرف العديد من الممارسات التي تعزز الكفاءة في استهلاك الطاقة داخل فروعه، وطرح حلولا تمويلية مستدامة، إلى جانب التزامه المستمر بتقليل بصمته الكربونية.

ويعمل المصرف على ضمان توافق جميع أنشطته التمويلية مع أهداف واتفاقيات باريس للمناخ، إلى جانب تطبيق سياسات مسؤولة بيئيًا فيما يخص عمليات الشراء، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الموارد. كما يلتزم المصرف بخفض انبعاثاته الكربونية بشكل مستمر وتحسين كفاءة عملياته، مع تقديم تقارير دورية حول بصمته الكربونية لضمان الشفافية والمساءلة.

ومن خلال دمج الاستدامة في كافة أعماله، يواصل «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» ريادته في مجال التمويل المسؤول، حيث يلعب دورًا فعالًا في دعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويؤمن المصرف بأن قطاع التمويل له دور حيوي في مواجهة تحديات التغير المناخي، ولذلك فهو ملتزم ليس فقط بتقليل تأثيره البيئي، بل أيضًا بمساعدة عملائه في الحد من انبعاثاتهم، وتحقيق الاستدامة في أعمالهم، ويعكس هذا النهج التزام المصرف بمسؤوليته المؤسسية، ودعمه للأهداف الوطنية والعالمية للاستدامة.

نبذة عن مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"

مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 73 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل على أعلى مستوً من المهارة والخبرة والتدريب، فضلًا عن وجود خطة انتشار طموحة عن طريق افتتاح العديد من الفروع الجديدة و نشر ماكينات صراف آلي ذات تقنيات متقدمة وإمكانيات تكنولوجيا فريدة بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية والوصول بمنتجات مصرفنا لكافة العملاء في مختلف المحافظات. كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية لتقديم أفضل خدمة للعملاء، حيث يعمل دائمًا على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيًا لنموٍ مستدامٍ مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية وتقديم كافة المنتجات والخدمات، أنشأ مصرف مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر" كابيتال ADICapital الذراع المصرفية الاستثمارية، وشركة أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADIFinance"، وشركتي ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلك لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية، واستجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام حلول مصرفية ومنتجات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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