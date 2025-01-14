دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إيفزا دبي، مجتمع المناطق الحرة الأكثر ديناميكية في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB)، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، بهدف تقديم دعم سلس وحلول مالية مبتكرة للشركات التي تعمل ضمن منظومة "إيفزا دبي".

وتعزز الشراكة الاستراتيجية الجديدة الالتزام المشترك لكلا الطرفين بتوفير وصول سريع ومريح إلى الخدمات المصرفية الرقمية والحلول المالية ودعم رواد الأعمال فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم في مقر إيفزا بدبي، بحضور يوخن كنخت، الرئيس التنفيذي لـ "إيفزا"، وأميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن الشركات المدرجة ضمن منظومة "إيفزا" من الوصول إلى الخدمات المصرفية لـمصرف أبو ظبي الإسلامي، بما في ذلك عمليات فتح الحسابات المبسطة بالإضافة إلى خيارات التمويل الحصرية والدعم الاستشاري الشخصي، مما يمكنها من النجاح في بيئة الأعمال الديناميكية التي تميز دولة الإمارات.

ستـمكن الشراكة؛ حاملو التراخيص التجارية ضمن مجتمع "إيفزا دبي" من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية التي يقدمها مصرف أبو ظبي الإسلامي، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الحسابات التجارية ذات الفوائد الحصرية، فضلاً عن مجموعة كاملة من حلول الخدمات المصرفية الرقمية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تؤكد "إيفزا" التزامها بأن تصبح حلاً شاملاً لرواد الأعمال والمستثمرين العالميين، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول المصرفية التي يقدمها مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وفي تعليقه حول مذكرة التفاهم، قال يوخن كنخت، الرئيس التنفيذي لـ "إيفزا": "لقد ركزنا في إيفزا دبي دائمًا على خلق بيئة داعمة لنمو الشركات، وتتماشى شراكتنا الجديدة مع مصرف أبو ظبي الإسلامي مع هذه الرؤية والتي تستهدف تزويد الشركات بحلولٍ ماليةٍ شاملةٍ تلبي الاحتياجات المتطورة لشركائنا، وتعكس الالتزام بإطلاق العنان لفرص جديدة لحاملي تراخيص "إيفزا"، كما تهدف الشراكة إلى إنشاء نظام بيئي سلس يدعم رواد الأعمال والمستثمرين في تحقيق أهدافهم التجارية".

بدوره، أوضح أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبو ظبي الإسلامي: "نحن ملتزمون في مصرف أبو ظبي الإسلامي بدعم منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات تلك الشركات".

وأضاف مالهوترا: "أن الشراكة مع إيفزا دبي تأتي تأكيداً على الالتزام بتبسيط العمليات المصرفية وتمكين الشركات بالأدوات التي تحتاجها للنجاح، مؤكداً السعي لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق القيمة لرجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات؛ وذلك من خلال الجمع بين خبرة الخدمات المصرفية الإسلامية ومجتمع المنطقة الحرة الديناميكي في هيئة المنطقة الحرة بدبي."

تهدف الشراكة إلى تبسيط العمليات التجارية لحاملي ترخيص إيفزا من خلال تسريع إعداد الحسابات وتبسيط متطلبات التوثيق، كما تقدم حلول تمويل لتلبية احتياجات الشركات، بدعم من فرق مخصصة تقدم رؤى استراتيجية للتنقل السلس في المشهد المالي بشكل فعال.

ومع استمرار الإمارات في جذب المستثمرين ورواد الأعمال العالميين، تلعب مثل هذه الشراكات دوراً حاسماً في تعزيز مكانة الدولة كوجهة تجارية رائدة، من خلال الجمع بين البنية التحتية القوية لـ "إيفزا" والخبرة المالية لمصرف أبو ظبي الإسلامي، بهدف تزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها للنمو.

نبذة عن "إيفزا":

تعتبر "إيفزا" المنطقة الحرة الأكثر ديناميكية وعالمية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل على تحسين الموقع الاستراتيجي gg] للدولة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والبيئة الملائمة للأعمال. وتتميزالشركة بنهجها المتعدد الجنسيات، حيث تقدم حلولاً مخصصة لتأسيس الأعمال من خلال شبكتها من الهيئات الحكومية والشركاء المحترفين.

يمكن لأصحاب الأعمال والموظفين أيضًا الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة داخل النظام البيئي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ حلول العقارات وحزم التأشيرات والتدريب والتطوير.

يقدم مجمع ايفزا للأعمال، مجموعة واسعة من مرافق المكاتب المتطورة المصممة لتلبية الاحتياجات الفردية لكل مرخص وتوفر بيئة مهنية للترحيب بالعملاء والتواصل مع الشركات الأخرى.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي:

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 223 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في خمسة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

للحصول على معلومات إعلامية، يرجى زيارة www.adib.ae أو الاتصال بـ:

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