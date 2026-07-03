يجسد هذا التوسع، المدعوم بالخبرة الواسعة لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات، ثقة شيري بمستقبل سوق رأس الخيمة وحرصها المستمر على تطوير تجربة العملاء.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شيري الإمارات، الممثَّلة حصريًا في الدولة من قبل شركة عبد الواحد الرستماني للسيارات، عن افتتاح صالة عرض جديدة في إمارة رأس الخيمة، في خطوة تعكس مواصلة العلامة التجارية توسيع حضورها وتعزيز شبكة انتشارها في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر سعادة محمد علي عبد الله مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، حفل افتتاح صالة العرض، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في رأس الخيمة، وكبار التنفيذيين في شيري الإمارات، والعديد من الشخصيات المحليّة البارزة.

وتقع صالة العرض الجديدة في منطقة دهان على شارع البحر في رأس الخيمة، لتُضاف إلى شبكة معارض شيري في الدولة إلى جانب فروعها الحالية في دبي وأبوظبي والشارقة. ويأتي هذا التوسع انعكاسًا لطموح العلامة التجارية في أن تكون أقرب إلى عملائها في مختلف أرجاء الإمارات، وإتاحة الوصول إلى سياراتها وخدماتها على نطاق أوسع.

وقد صُممت صالة العرض الجديدة لتوفير تجربة متكاملة تلبي تطلعات العملاء، حيث تتيح للزوار التعرف عن قرب إلى أحدث طرازات شيري، والاستفادة من خبرات فريقها المتخصص، إلى جانب مجموعة شاملة من خدمات ما بعد البيع. كما ستشهد صالة العرض الكشف عن سيارة HIMAVA، أول طراز بيك أب من شيري، والتي يبدأ سعرها من 59,900 درهم إماراتي (لفئة الدفع الرباعي، غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، بما يتيح للعملاء في رأس الخيمة فرصة الاطلاع عليها عن قرب. فمن خلال تعزيز حضورها في المنطقة الشمالية من الدولة، تسعى شيري الإمارات إلى تقديم تجربة أكثر سلاسة وقربًا لعملائها.

كما يعكس هذا التوسع استجابة الشركة للطلب المتنامي في السوق، وثقتها الراسخة بقوة ومرونة سوق السيارات في دولة الإمارات وآفاقه الواعدة. ويؤكد التزام العلامة التجارية بمواصلة الاستثمار ودعم خطط نموها طويلة الأمد في الدولة، مستندةً إلى الخبرة العريقة التي تتمتع بها شركة عبد الواحد الرستماني للسيارات وفهمها العميق للسوق المحلية.

وفي هذا السياق، قال زاهر صباغ، مدير شيري الإمارات: "يمثّل توسّعنا في رأس الخيمة خطوة طبيعية جديدة في رحلتنا نحو تقريب شيري من العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما يجسّد التزامنا الراسخ بدعم اقتصاد رأس الخيمة الواعد، الذي يشهد العديد من المشاريع الكبرى قيد التطوير. ومن هذا المنطلق، يعكس التوسع المستمر لشبكة معارضنا تنامي الإقبال على العلامة التجارية، إلى جانب ثقتنا الكبيرة بالفرص التي يزخر بها السوق الإماراتي. وبفضل الخبرة العريقة لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات، نواصل الاستثمار في تقديم خدمات وتجارب ترتكز على احتياجات العملاء في مختلف إمارات الدولة، بما يضمن وصول شيري إلى عدد أكبر من العملاء أينما كانوا."

ومع هذا التوسع الجديد، تواصل شيري الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في قطاع السيارات على مستوى المنطقة، من خلال تقديم حلول تنقل تجمع بين القيمة والجودة، مدعومة بشبكة متنامية من المعارض ومراكز الخدمة. ومن المنتظر أن تشهد هذه الشبكة مزيدًا من التوسع قريبًا مع افتتاح فرع جديد في إمارة الفجيرة.

وإلى جانب توسيع شبكة صالات العرض في الدولة، تواصل شيري تطوير منظومتها المتكاملة للتقنيات الذكية، إذ تخطط لطرح تقنية الركن الذكي الفائق في الإمارات مستقبلاً، بما يشمل مجموعة من الخصائص مثل الركن الذاتي، والبحث الذكي عن المواقف، واستدعاء السيارة بلمسة واحدة.

كما توسّع شيري نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من حلول التنقل عبر AiMOGA Robotics، ذراعها المتخصص في تطوير الروبوتات، والذي يعمل على ابتكار روبوتات بشرية ورباعية الأرجل لاستخدامها في مجالات تشمل التفاعل مع العملاء، والتعليم، والمساعدة الشخصية، والعمليات الصناعية، والخدمات المنزلية.

وتعكس هذه الابتكارات مجتمعةً رؤية شيري الأوسع لدمج المركبات الذكية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، بما يقدّم للعملاء تجارب أكثر سلاسة وكفاءة.

نبذة عن شيري

منذ تأسيسها في عام 1997، اعتمدت شركة شيري على الابتكار التكنولوجي في مسيرتها، لتتبنى رؤية شاملة لبناء علامة تجاريّة للسيارات تتمتع بقدرة تنافسيّة عالية وحضور عالمي مؤثر. وبفضل سعيها المستمر نحو الابتكار التكنولوجي، أصبحت شيري أول شركة سيارات صينيّة تصدّر للأسواق العالمية، مركبات كاملة وقطع غيار CKD ومحركات، بالإضافة إلى تكنولوجيا التصنيع والمعدات.

بفضل تطبيقها استراتيجيّات تطوير المنتجات والتناغم مع الطابع المحلي وجذب المواهب، تغطي علامتها التجاريّة الآن أكثر من 80 دولة ومنطقة، وتحظى بأكثر من 13 مليون مستخدم، محتلةً المركز الأول في صادرات سيارات الركاب الصينية لمدة 21 عاماً متتاليّاً. كما أصبحت شيري أفضل شركة صينيّة لبناء العلامات التجارية العالميّة في مجال السيارات، واحتلت المركز الرابع عشر عالميّاً وفقاً لقائمة أفضل 50 علامة تجاريّة عالميّة لصناعة السيارات الصينيّة في العالم لعام 2023.

في 2023 دخلت شركة شيري السوق الإماراتيّة من خلال شراكة استراتيجيّة مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، إحدى أبرز مجموعات الأعمال الرائدة في الإمارات، والتي تتمتع بأكثر من 70 عاماً من الخبرة في قطاع السيارات. وتجمع هذه الشراكة بين الحضور العالمي لشركة شيري والتزامها بالتقدّم التكنولوجي الصديق للبيئة، وإرث مجموعة عبد الواحد الرستماني العريق في تحقيق رضا العملاء وخبرتها الكبيرة في سوق السيارات.

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