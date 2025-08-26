أبوظبي– أعلن كل من أبوظبي العالمي (ADGM) وأكاديمية أبوظبي العالمي ومعهد الابتكار التكنولوجي وHub71، و"أسباير"، عن إطلاق أول مختبر تجريبي للاتصالات المؤمّنة التكنولوجيا الكمية في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن البنية التحتية الرقمية للمستقبل. وتشكل هذه المبادرة نقلة نوعية، إذ تقدمُ شبكة رائدة تتيح استكشاف تقنيات نقل البيانات فائقة الأمان باستخدام التكنولوجيا الكمية.

وفي إطار هذا التعاون قام معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC)، بنشر تقنيته لتوزيع المفاتيح الكمية في أبوظبي العالمي (ADGM) ، المركز المالي الدولي للعاصمة أبوظبي ليؤسس بذلك أول شبكة اختبار من نوعها في بيئة تجارية، حيث صممت هذه الشبكة خصيصاً لتوفر مختبراً حيوياً لتجربة الاتصالات الآمنة وغير القابلة للاختراق، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية وتنامي التطلعات العالمية نحو حماية الخصوصية الرقمية. كما تتيح لمختلف أصحاب المصلحة التعامل مباشرة مع أجهزة توزيع المفاتيح الكمية المدمجة، واختبار السيناريوهات التشغيلية ضمن بيئة تجارية حقيقية، وفهم الإمكانات المستقبلية لهذه التكنولوجيا وتطبيقاتها. وقد تم إطلاق هذه المبادرة بتسهيل من "أسباير"، الذراع المعنية بتسريع الابتكار في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC)، وهي تهدف إلى ربط البحوث المتقدمة بالتطبيقات الواقعية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات..

ويعكس إطلاق شبكة الاختبار النهج الاستباقي لأبوظبي العالمي (ADGM) في التصدي لمخاطر الأمن السيبراني وتعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية. ومن خلال تجربة تقنيات الاتصالات المؤمّنة بالتكنولوجيا الكمّية، يساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في تشكيل البنية التكنولوجية اللازمة لتلبية احتياجات منظومته المالية، ولا سيما شركات الأصول الرقمية العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM).

تتكوّن هذه الشبكة من نشر ثلاثي العقد لتقنية توزيع المفاتيح الكمّية، يربط بين ثلاثة مواقع ضمن نطاق اختصاص أبوظبي العالمي (ADGM)، مع تثبيت أجهزة كمّية في كل موقع. تقوم أجهزة توزيع المفاتيح الكمّية بتوفير مفاتيح التشفير إلى طبقة شبكة مشفّرة، مما يتيح التواصل الآمن عبر سوق أبوظبي العالمي. وتتمتع البيانات المنقولة عبر هذه الشبكة بأعلى درجات الأمان المستقبلي المتاحة حالياً، كما تكون محصّنة بالكامل ضد أي هجمات ذات أثر رجعي. وتُعدّ هذه الدرجة من الحماية بالغة الأهمية في عصر ستصبح فيه الحواسيب الكمّية واسعة النطاق والقادرة على كسر الأنظمة التشفيرية متوفرة قريباً.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ADGM): "تؤكد كل من أبوظبي وأبوظبي العالمي على التزامهما الراسخ بريادة مجالات الأمن الرقمي والابتكار، وبدوره يشكل تعاوننا مع معهد الابتكار التكنولوجي وشركائنا الاستراتيجيين دليلاً إضافياً على هذا الالتزام. حيث تُمثل تقنية توزيع المفاتيح الكمية أكثر من مجرد تقدم تقني، إنها ركيزة أساسية لضمان الثقة في الاتصالات الرقمية المستقبلية، لاسيما تلك التي تشكّل البنية التحتية للأنظمة المالية. لا شك بأن هذا النوع من المبادرات سيسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات الرائدة في تبني التقنيات المتقدمة وتعزيز القدرات التنافسية ضمن السوق المحلي.

من جانبها، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "تمثل هذه المبادرة خطوة محورية في جهودنا لتحويل البحث العلمي المتقدّم إلى نتائج عملية مؤثرة. فمن خلال إدخال الاتصالات المؤمّنة بتكنولوجيا الكم إلى بيئة أعمال نشطة، فإننا لا نؤكد نضوج هذه التكنولوجيا فحسب، بل نُسهم في تهيئة منظومة الابتكار في دولة الإمارات لدخول عصر تكنولوجيا الكم. ونفخر بالتعاون مع شركاء طموحين ومبتكرين لترسيخ مكانة أبوظبي الريادية في طليعة ابتكارات تكنولوجيا الكم."

بدوره قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لـ"أسباير": يوفّر هذا المختبر التجريبي فرصة حيوية للقطاع الصناعي لاختبار مزايا الاتصالات المؤمّنة كمّيًا بشكل مباشر. ونحن نثمّن مبادرة أبوظبي العالمي (ADGM) في قيادة تبنّي هذه التكنولوجيا التحويلية، ونشيد بجهود معهد الابتكار التكنولوجي في تطوير حلّ عالمي المستوى. وتفخر "أسباير" بتيسير هذا التعاون والمساهمة في ترجمة البحوث المتقدمة إلى تأثير عملي ملموس."

وصرح منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع لها، قائلاً: "يمثّل هذا الإنجاز فصلًا محوريًا في الالتزام الراسخ لأكاديمية أبوظبي العالمي بتعزيز المعرفة، وترسيخ التخصصات متعددة القطاعات، ومعالجة التحديات الواقعية من خلال البحث الشامل والريادة الفكرية. إن إطلاق أول مختبر للاتصالات المؤمّنة كمّيًا في دولة الإمارات لا يشكل خطوة تقنية محورية فحسب، بل يُعدّ محفزًا استراتيجيًا يؤكد التزامنا بتطوير أنظمة مالية آمنة ومواكبة للمستقبل. ومن خلال جمع خبراء الصناعة، والعقول الأكاديمية، ورواد الابتكار، نُنشئ منصة لاستكشاف آفاق الأمان الكمّي وتحويل هذا الاستكشاف إلى حلول عملية وقابلة للتوسع."

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71 " تؤكد Hub71 على التزامها بدعم التقنيات المتقدمة التي تعزّز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار. ويأتي دعم تطوير اتصالات الكوانتوم الآمنة منسجماً مع رؤيتنا في تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى تقنيات متقدمة تساهم في نموها. وتعكس هذه الشراكة قوة الطموح المشترك في أبوظبي لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الابتكار."

إن جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في القطاع مدعوون إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://tii.ae/quantum/qkd-tii-adgm

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

البريد الالكتروني: media@adgm.com

نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي

يعتبر معهد الابتكار التكنولوجي ذراع الأبحاث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فهو مركز عالمي رائد في مجال البحث والتطوير يركز على الأبحاث التطبيقية والقدرات التكنولوجية الحديثة. يضم المعهد 9 مراكز بحثية متخصصة في مجالات المواد المتقدمة، والروبوتات ذاتية التسيير، وعلم التشفير، والذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية، والطاقة الموجهة، وعلم الكوانتوم، والأنظمة الآمنة، وأنظمة الدفع والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة والمستدامة. ومن خلال عمله مع نخبة من ألمع العقول والمواهب الاستثنائية والجامعات العريقة والمراكز البحثية المتقدمة والشركاء العالميين، أصبح المعهد مجتمعاً فكرياً متقدماً ومنارة علمية في الشرق الأوسط تشارك في نمو وارتقاء منظومة الأبحاث والتطوير لتعزيز مكانة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tii.ae

نبذة عن أسباير

تقود أسباير مسيرة تطوير التكنولوجيا المتقدمة بصفتها ذراع تعزيز الابتكار التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، كما تؤدي دوراً حيوياً في تحفيز منظومة البحث والتطوير عبر ربط الأبحاث الرائدة باحتياجات السوق، فضلاً عن توجيه الاستثمارات البحثية نحو المشاريع المؤثرة وتسريع وتيرة الابتكار من خلال إطلاق التحديات العالمية والمسابقات النوعية. تعمل أسباير بالشراكة مع مجموعة رائدة من الجامعات والجهات الحكومية والخبراء والمبتكرين من مختلف القطاعات حول العالم، لتقديم حلول تقنية متقدمة ومستدامة تُحدث فارقاً ملموساً في المستقبل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.aspireuae.ae/

نبذة عن أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM)

تعد أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) ذراع المعرفة للمركز المالي الدولي لأبوظبي. وتم إنشاء المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات (أبوظبي العالمي) لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، ولتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المالية والمساهمة في تقدم قطاع الخدمات المالية عالمياً.

وأُسّست أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في المنطقة في المجال المصرفي والمالي والخدمات العامة. وتماشيًا مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء قطاع اقتصادي قوي ومرن، نحرص على تزويد الكيانات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) وكافة مكوّنات المجتمع ببرامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى.

وقدمت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) العديد من البرامج التدريبية للقطاعين المالي والرقمي، حيث أبرمت شراكات مع كبار خبراء القطاع والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة لتصميم وتوفير البرامج، وإنتاج البحوث الأساسية التطبيقية ذات الصلة بالقطاع المالي والتي تستجيب للتوجهات المستقبلية.

نبذة حول Hub71

Hub71 هي منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تُمكن المؤسّسين من بناء شركات تكنولوجيا ناشئة محلية ناجحة وقادرة على التوسع عالميًا. وبدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار، تتيح Hub71 أمام الشركات الناشئة فرص الوصول إلى الأسواق العالمية ومنظومة رأس المال، وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات متطوّرة.

منذ انطلاقتها في عام 2019، نمتHub71 لتصبح مجتمعًا مزدهرًا يضم أكثر من 300 شركة ناشئة تعمل ضمن 24 قطاعًا. ومن خلال الربط بين المؤسّسين والمستثمرين والجهات الحكومية والشركات الكبرى، تضمن Hub71 وجود فرص الاستثمار والشراكات التجارية والحوافز المشتركة بين القطاعين العام والخاص لدعم نموّ الشركات الناشئة.

ومن خلال برامج القيمة المضافة، وخدمات التمكين، وباقات الدعم المصمّمة خصيصًا، تُوفّر Hub71 البنية التحتية لريادة الأعمال واللازمة لإنشاء وتوسيع نطاق التكنولوجيا لتحقيق أثر ملموس.

وانطلاقًا من مهمتها الهادفة لجذب أفضل الشركات الناشئة التكنولوجية من جميع أنحاء العالم، وتمكينها من النموّ انطلاقاً من أبوظبي، تساهم Hub71 بدور محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ودعم رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا للابتكار وريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي.

