لندن/نيويورك- أعلنت "موزينيتش آند كو"، الشركة العالمية المتخصصة في ائتمان الشركات والمملوكة للقطاع الخاص، عن افتتاح مكتبها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تشكل محطة مهمة في مسيرتها الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط. وستتولى قيادة المكتب فيلومينا كوكو، المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال الدولية.

وقد نشطت "موزينيتش آند كو" في المنطقة على مدار عدة سنوات، حيث عملت على بناء شبكة علاقات واسعة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي العالمي (ADGM) ترسيخاً لهذا الحضور، ويعكس نهج الشركة القائم على التعاون مع الشركاء المحليين، وتطوير شبكتها ضمن المنظومة المالية في المنطقة.

ويقع المكتب الجديد في أحد المراكز المالية الأسرع نمواً عالمياً، ما يتيح للشركة تعزيز قدرتها على دعم التوجه المتزايد لدى المستثمرين نحو تخصيص استثماراتهم في أدوات الدخل الثابت والائتمان الخاص.

وبهذه المناسبة، قالت فيلومينا كوكو: "لطالما تميز المستثمرون في المنطقة برؤيتهم، ونهجهم الريادي، وجاهزيتهم للتفكير الاستباقي ودعم الابتكار، ولا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تُعد الرؤية والتطلعات الطموحة على المدى الطويل من العناصر الأساسية."

وأضاف جاستن موزينيتش: "يعكس حضورنا في أبوظبي العالمي (ADGM) قناعتنا بالإمكانات الواعدة لمستقبل المنطقة على المدى الطويل. وبصفتنا شركة مملوكة للقطاع الخاص، نلتزم ببناء شراكات مستدامة، ونرى توافقاً طبيعياً مع رؤية دولة الإمارات للنمو، ونفخر بمشاركتنا في رحلة التطور المستمر لأبوظبي العالمي (ADGM)، ومسيرة التقدم في المنطقة ككل".

من جانبه، قال أرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "يسرّنا الترحيب بشركة موزينيتش آند كو في أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث يعكس قرارها بتأسيس مقر عملياتها في أبوظبي مدى عمق ونمو وترابط المنظومة المالية في المركز المالي الدولي للعاصمة على المستوى الدولي، والتي تستند إلى إطار تنظيمي متين ومجتمع قوي من المؤسسات المالية العالمية. كما يعزز توسّع موزينيتش مكانة أبوظبي كمركز دولي رائد لرؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل، ويوفّر منصة مستقرة ومترابطة تتيح للشركات العالمية خدمة الأسواق الإقليمية والدولية."

