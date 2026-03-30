إصدار 3,769 رخصة جديدة في 2025، ليصل إجمالي الرخص النشطة إلى 12,671 رخصة.

زيادة تتجاوز 50% في إجمالي القوى العاملة مقارنةً بالعام 2024 ليصل حجمها إلى 44,339 شخصاً.

افتتاح مؤسسات عالمية كبرى في قطاع إدارة الأصول، من بينها "كانتور فيتزجيرالد"، و"بي بي في إيه"، و"البنك العربي سويسرا – الخليج"، و"بليناري الشرق الأوسط للبنية التحتية"، مكاتب لها ضمن أبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2025.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفى أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، بمرور 10 أعوام على بدء عملياته، بينما يواصل تحقيق نمو قوي وإنجازات استراتيجية جديدة، ما يعزّز دوره في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها "عاصمة رأس المال".

واستناداً إلى الزخم المتنامي خلال السنوات الأخيرة، نجح أبوظبي العالمي (ADGM) في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الدولية، والكفاءات العالمية، والمؤسسات الرائدة إلى عاصمة دولة الإمارات. ومع نهاية عام 2025، تجاوز عدد التراخيص النشطة 12000 رخصة، فيما ارتفع عدد العاملين في المركز المالي بنسبة 51% ليصل إلى 44,339 شخصاً. في حين ارتفع حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 36%، ما يعكس الثقة المتواصلة في أبوظبي كمركز موثوق لمديري الأصول والثروات على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة أبوظبي العالمي (ADGM)، في ضوء النمو القياسي واللافت في حجم الأصول تحت الإدارة، بما يعكس الثقة المتزايدة من شركائنا العالميين وقوة استراتيجياتنا الاستثمارية. وكما نجحنا في استقطاب نخبة من أهمّ المؤسسات العالمية إلى ابوظبي العالمي، ما عزّز مكانتنا كمنصة عالمية لاستقطاب المواهب ورؤوس الأموال وتعزيز الابتكار. ويجسد هذا التقدّم متانة منظومة الأعمال المتكاملة التي نقودها والقائمة على الشراكات المؤثرة وخلق القيمة المستدامة والالتزام الراسخ بالتميّز. ومع استمرار مواءمة أهدافنا مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، نواصل التركيز على تحقيق نموّ مستدام وتعزيز تنافسيتنا العالمية والارتقاء بأبوظبي العالمي ليصبح ضمن أفضل خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم".

تعميق النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الكفاءات

يعكس النمو المتسارع للقطاع المالي في أبوظبي الزيادة الملحوظة في عدد الرخص الجديدة ضمن أبوظبي العالمي (ADGM)، إذ اختارت كبرى الشركات العالمية أبوظبي العالمي (ADGM) مقرّاً إقليمياً لها، وارتفع إجمالي عدد الرخص النشطة بنسبة 30% ليصل إلى 12,671 رخصة بنهاية 2025، ما يعزّز موقعه كأكبر مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفق هذا المعيار.

وفي الوقت ذاته، أسهم توسّع النشاط عبر جزيرتي الريم والماريه في استقطاب كفاءات متنوعة وعالية التأهيل، حيث أدى ذلك إلى زيادة بنسبة 51% في إجمالي القوى إلى 44,339 فرداً، مقارنة بـــ 29,338 في عام 2024.

وخلال العام، أعلنت مجموعة من الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والخدمات المصرفية، واستثمارات البنية التحتية، والاستشارات المستدامة، والخدمات القانونية العالمية، والمنصات المالية المدعومة بالتقنيات الحديثة، عن تأسيس عملياتها في أبوظبي العالمي (ADGM)، ومن بينها: سيركل "Circle"، وكارتا "Carta"، وبيتكوين سويس "Bitcoin Suisse"، وتريدشن "Tradition"، وبيتغريت "Bitgrit"، إضافة إلى مؤسسة ستاكس آسيا لتقنية السجلات الموزعة "Stacks Asia DLT Foundation"، وهيدن رودز "Hidden Roads"، وسكادن "Skadden"، وديجيتال كلايمت ميدل إيست "DCME"، وأوليف جايا "Olive Gaea"، وتي أو إن "TON"، إلى جانب أنيموكا براندز "Animoca Brands"، وبي بي في إيه "BBVA"، والبنك العربي - سويسرا – الخليج "Arab Bank (Switzerland) Gulf"، وجالاكسي ديجيتال "Galaxy Digital"، وهالو إنفستينغ "Halo Investing"، وبنك التنمية الأوراسي "Eurasian Development Bank"، وآي كابيتال "iCapital"، وإي آر إم "ERM"، ودي إل إيه بايبر "DLA Piper".

وفي سابقة تنظيمية عالمية، أصبحت "باينانس" أوّل منصة تداول أصول رقمية تحصل على ترخيص عالمي رسمي من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM) في ديسمبر 2025، ما يتيح لها العمل من أبوظبي ضمن إطار تنظيمي شامل وعالمي المستوى، ما يعزّز ريادة أبوظبي العالمي (ADGM) في منظومة الأصول الرقمية المتطورة والمتوافقة مع اللوائح التنظيمية على مستوى العالم.

مركز مالي عالمي متنامي

بلغ عدد مدراء الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM)، حتى نهاية 2025، 171 مديراً يديرون مجتمعين 244 صندوقاً، فيما بلغ عدد الشركات المالية التي تتخذ من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لها 347 شركة، منها 80 شركة حصلت على ترخيص خلال العام الماضي.

وشملت أهمّ الشركات المالية التي افتتحت مكاتب لها خلال تلك الفترة: كيميريدج "Kimmeridge"، وفورتريس "Fortress"، وبولين كابيتال "Polen Capital"، وآدمز ستريت "Adams Street"، وأركابيتا "Arcapita"، ومجموعة أكويلا "Aquila Group"، وكانتور فيتزجيرالد "Cantor Fitzgerald"، وديفيدسون كيمبنر "Davidson Kempner"، ودي دبليو إس "DWS"، وجالاكسي "Galaxy"، وجي إم بي المحدودة "GMB Limited"، وهاربورفيست "HarbourVest"، وهاريسون ستريت "Harrison Street"، وإنفست إندستريال "Investindustrial"، بالإضافة إلى كيه كيه آر "KKR"، ومونرو كابيتال "Monroe Capital"، ونيوفيست "NewVest"، وأوريكس جلوبال بارتنرز "Oryx Global Partners"، وباتريزيا "PATRIZIA"، ومجموعة بارتنرز "Partners Group"، إلى جانب "بليناري إم إي إنفراستركتشر بارتنرز المحدودة "Plenary ME Infrastructure Partners Ltd."، وسيفورا "Seviora"، ومجموعة يو بي إس "UBS Group"، وجوليوس باير "Julius Baer".

كما أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية 120 موافقة مبدئية بزيادة تقارب 32% مقارنة مع العام السابق، فيما منحت 94 شركة جديدة تصاريح لتقديم الخدمات المالية.

وعلى مدار العام، انضم إلى أبوظبي العالمي (ADGM) 3,495 شركة جديدة، بنمو يقارب 40% مقارنة مع العام السابق، ما يؤكّد تنوّع الشركات التي تتخذ من المركز المالي مقرّاً إقليمياً لها.

تصاعد الحضور الدولي

تعزّزت المكانة العالمية لأبوظبي في ديسمبر مع تصنيفها باعتبارها المركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و12 عالمياً، ضمن مؤشر تنافسية المراكز المالية الصادر عن كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، في إنجاز يعكس قوة بنيتها المؤسسية وبيئتها التنظيمية المتقدمة واستعدادها للمستقبل.

كما استضافت أبوظبي في نوفمبر 2025 الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، بمشاركة أهمّ الصناديق التي تمثّل رؤوس أموال مؤسسية طويلة الأجل، ما أكّد دور أبوظبي كمحور موثوق لتدفقات رؤوس الأموال العالمية ومنصة للحوار والشراكات الاستراتيجية.

تعزيز الطموحات العالمية عبر الجولات الترويجية

كثّف أبوظبي العالمي (ADGM)، خلال عام 2025 مشاركاته الدولية لتعزيز دوره كجسر يربط أسواق المال العالمية بمنظومة أبوظبي المالية. فقد شارك مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ووفد كبير من أبوظبي في جولات ترويجية إلى الصين واليابان في النصف الأول من العام 2025، وإلى لندن ونيويورك وسنغافورة والهند في النصف الثاني من نفس العام، حيث تمّ توقيع مذكرات تفاهم وتنظيم فعاليات للترويج لفرص الأعمال والاستثمار في القطاعات الواعدة.

وفي سبتمبر، استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM) وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة طاولة مستديرة رفيعة المستوى في هونغ كونغ، لمناقشة الفرص المتاحة أمام مديري الأصول في هونغ كونغ ضمن أبوظبي العالمي (ADGM).

تعزيز الأطر التنظيمية وترسيخ ثقة السوق

بصفته المركز المالي الدولي الوحيد في المنطقة الذي يطبق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر، واصل أبوظبي العالمي (ADGM) خلال عام 2025، تطوير منظومته التنظيمية لتعزيز نزاهة الأسواق، ورفع مستويات الشفافية، وتحسين حماية المستهلك.

ونفّذت سلطة تنظيم الخدمات المالية تحديثات تشريعية رئيسة متوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما أطلقت نظاماً جديداً لتقارير الصناديق بهدف تعزيز الشفافية وجودة البيانات والرقابة التنظيمية في قطاع إدارة الأصول.

وتماشياً مع أولويات التنظيم الأوسع في دولة الإمارات وبالتنسيق مع المصرف المركزي، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية ورقة استشارية بشأن مبادئ التخطيط الانتقالي، تحدّد توقعات رفيعة المستوى للمؤسسات المالية لتعزيز المرونة والاستعداد طويل الأجل. كما انتقلت إلى نظام إشعار معتمد للأصول الافتراضية، ونشرت إرشادات محدّثة لتعزيز الوضوح التنظيمي مع الحفاظ على رقابة صارمة على أنشطة الأصول الرقمية ضمن أبوظبي العالمي (ADGM).

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، أبرمت سلطة تنظيم الخدمات المالية 6 مذكرات تفاهم مع جهات تنظيمية دولية خلال عام 2025، شملت تفاعلات استراتيجية مع سلطات عالمية وإقليمية رئيسة، ما يعزّز التعاون الإشرافي والتواصل مع الأسواق الدولية.

من جانبها، أصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) عدة قواعد جديدة خلال العام، شملت أنظمة تتعلق بالتصاريح التجارية، وحماية المستهلك، وحماية البيانات، وتعديلات على إطار عمل مكاتب إدارة الثروات العائلية. كما نشرت سلطة التسجيل قواعد رسوم محدّثة، وقواعد توظيف جديدة، وعزّزت الضوابط المنظمة لمزودي الخدمات مثل مكاتب المحاماة، ومقدمي خدمات الشركات، ومستشاري الضرائب.

تفعيل النطاق الجغرافي الموسع لأبوظبي العالمي (ADGM)

بدأ أبوظبي العالمي (ADGM)، خلال عام 2025، التشغيل الكامل لنطاقه الجغرافي الموسّع عقب دمج جزيرة الريم بنجاح ضمن نطاق أبوظبي العالمي. وبعد استكمال المرحلة الانتقالية بنهاية عام 2024، ركّزت سلطة التسجيل على تقديم خدمات عقارية متكاملة تشمل المعاملات العقارية، وإصدار التراخيص، وتصاريح العمل والتصاريح المؤقتة، والتصاريح التجارية، وتجديد الرخص الصادرة ضمن البرامج التحفيزية. وشكّل ذلك خطوة محورية في ترسيخ الإطار التنظيمي والقانوني والخدمي لأبوظبي العالمي (ADGM).

كما أطلقت سلطة التسجيل أكثر من 70 خدمة عقارية في عام 2025 تغطي عمليات البيع والشراء، والتأجير، وتجديد العقود، وتسجيل المشاريع، وغيرها. وقد دعمت هذه التطورات تحديثات تنظيمية وإطلاق منصة رقمية موحدة، ما أتاح تنفيذ المعاملات العقارية عن بُعد بالكامل، وبشكل أسرع وأكثر شفافية.

وفي إعلان مهمّ في ديسمبر 2025، كشفت "مبادلة" و"الدار" عن مشروع مشترك بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم إماراتي لتوسعة جزيرة الماريه، ما يمهّد للمرحلة التالية من نمو أحد أكبر الأحياء المالية في العالم. ويضمّ المشروع 1.5 مليون متر مربع من المساحات المكتبية والسكنية والتجارية والفندقية الجديدة، ما يعزّز المزيج المميز لجزيرة الماريه بين الأعمال الدولية وأنماط الحياة الفاخرة.

وتؤكّد هذه المبادرات مجتمعة التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بتوفير إطار عقاري آمن ومدعوم بالتقنيات الحديثة يرسّخ ثقة المستثمرين وكفاءة السوق والنمو المستدام في المنطقة المالية الحرة بأبوظبي.

الاستثمار في المواهب والمعرفة عبر أكاديمية أبوظبي العالمي

واصل أبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2025، إعطاء الأولوية لتنمية رأس المال البشري من خلال أكاديمية أبوظبي العالمي. ودعمت الأكاديمية على مدار العام 9,500 شخص عبر برامج تدريبية مهنية وأكاديمية، وأسهمت في توفير 6,000 فرصة عمل، ومكّنت 3,000 خريج من استكمال برامج المهارات الشخصية وقابلية التوظيف المتوائمة مع احتياجات القطاع الخاص.

وبقي التعاون مع مؤسسات عالمية وإقليمية رائدة محوراً أساسياً لعمل الأكاديمية، حيث وقّعت 20 مذكرة تفاهم مع شركاء من بينهم بي جي آي إم "PGIM"، وكلية كولومبيا للأعمال ، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة إيه دي آي ، إضافة إلى جهات حكومية اتحادية مثل الهيئة الاتحادية للضرائب.

أسبوع أبوظبي المالي 2025

تجلّت قدرة أبوظبي العالمي (ADGM) على جمع أهمّ القوى المالية العالمية مجدداً خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، في أكثر نسخة له نجاحاً حتى الآن، عبر 68 فعالية و394 جلسة متخصصة. وبمشاركة أكثر من 800 متحدّث مؤثّر ونحو 70 شريكاً عالمياً وإقليمياً، استقطب الحدث مشاركين يديرون مجتمعين أصولاً تتجاوز 60 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما استقبل أكثر من 35,000 مشارك، شكّل الدوليون منهم 30%، ممثلين 175 جنسية.

ومن خلال أسبوع أبوظبي المالي، الذي يواصل استقطاب اهتمام دولي متزايد مع كل دورة، استعرض أبوظبي العالمي (ADGM) خطط أبوظبي للعقد المقبل من النمو، وعزّز مكانته باعتباره "عاصمة رأس المال".

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحداً من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

