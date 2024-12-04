الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن صندوق Adaverse ، صندوق التمويل الأولي الرائد في تسريع الأنظمة البيئية للشركات، عن استثمار استراتيجي في منصة قرنتافاي "Grintafy"، المنصة الأكبر لاستكشاف المواهب في منطقة الشرق الأوسط؛ بهدف تمكين المنصة للانتقال من الويب 2 إلى الويب 3، مستفيدة من تكنولوجيا الــblockchain للصندوق، مما يساهم في إحداث تغيير جذري في مجال اكتشاف المواهب الكروية.

تأسست قرنتافاي في عام 2019، ونمت بسرعة كبيرة لتصبح الاختيار الأول للاعبي كرة القدم الهواة، حيث تضم أكثر من 2 مليون مستخدم في نظامها البيئي، وذلك يعود إلى نهج الشركة المبتكر في إنشاء السيرة الذاتية الرقمية للاعبين، وهو ما سهل تكوين شراكات واعدة مع الاتحادات، والوزارات، والأندية المحلية والدولية.

وأعرب فينسنت لي، المؤسس الإداري لشركة Adaverse، عن تطلعهم للاستثمار في هذه الشراكة موضحًا أن الكيانين يتشاركوا رؤية واحدة لدعم مشروعات الويب 3 التحويلية. وأشار إلى أن مكانة قرنتافاي الراسخة في صناعة تكنولوجيا الرياضة، إلى جانب نهجها المستقبلي في دمج تكنولوجيا سلسة الكتل "blockchain،" يقدم فرصة غير مسبوقة للنمو والابتكار في مجال الويب 3.

ويهدف الاستثمار إلى تسريع تحول قرنتافاي إلى الويب 3، استفادة من دعم صندوق Adaverse في مجالات تطوير المنتجات، لاسيما دمج ميزات الويب 3 الأصلية، وتحسين تجربة المستخدم. وعلاوة على ذلك، ستسهل هذه الشراكة التواصل مع مختلف الجهات العالمية في المجال الرياضي، بما في ذلك الأندية الكروية وشبكات الإعلام، كما ستساهم في تسهيل عمليات جمع التبرعات المستقبلية.

ومن جانبه، أعرب مجدي اللولو، مؤسس منصة قرنتافاي، عن تطلعه إلى هذه الشراكة الواعدة، مشيرًا إلى أن استثمار Adaverse وخبرتها في نظام الويب 3 سيساهمان بشكل كبير في تطور المنصة الرائدة لـقرنتافاي؛ كما أكد على أهمية استكشاف تكنولوجيا الـ blockchain وكيف تستاهم في تحسين منصتهم، وبالتالي توفير قيمة أكبر لمستخدمي المنصة وشركائهم في صناعة كرة القدم.

بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا الاستثمار الثاني الذي تحصل عليه قرنتافاي في مجال الويب3، حيث سبقه استثمار استراتيجي من شركة Chiliz، الرائدة في تكنولوجيا الـ blockchain والترفيه الرياضي، مما يعزز مكانة قرنتافاي في مجال دمج الرياضة والتكنولوجيا. إذ تخطط الشركة للاستفادة من هذه الشراكات لتوسيع نطاقها العالمي وتقديم ميزات مبتكرة قادرة على إحداث ثورة في مجال اكتشاف المواهب في كرة القدم.

وبصفته أول صندوق رأس مال مغامر ومسرِع لدمج تقنية الويب 3 في المملكة العربية السعودية، تواصل Adaverse لعب دور محوري في دعم الجيل القادم من الشركات الناشئة في مجال الويب 3، بمحفظة تضم 60 استثمارًا في 13 دولة، بما في ذلك 20 شركة ناشئة؛ مما يضع Adaverse في طليعة ثورة الويب 3 في المنطقة.

نبذة عن Adaverse:

شركة Adaverse تعتبر مسرع نظام بيئي وصندوق تمويل أولي يدعم مؤسسي الويب 3 من خلال التمويل والإرشاد، مع محفظة متنوعة تشمل العديد من القطاعات داخل مشهد الويب 3. إذ تدعم Adaverse المؤسسين من مرحلة الفكرة إلى التطوير، والتسريع، والتوسع في عالم الويب 3 المتطور باستمرار.

نبذة عن Grintafy:

تعد قرنتافاي المنصة رائدة في تكنولوجيا الرياضة في الشرق الأوسط، حيث تشارك في استكشاف وتطوير مواهب لاعبي كرة القدم الهواة. فمع أكثر من 2 مليون مستخدم، تتيح قرنتافاي للاعبين فرصة إنشاء سير ذاتية رقمية، وعرض مهاراتهم، والتواصل مع الكشافين والوكلاء والأندية حول العالم.

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