عبد الرحمن آل حدال: السوق المصري ملئ بالفرص الاستثمارية الواعدة



أحمد سمير: نعمل بفكر مؤسسي مع الاستعانة بالخبرات العالمية لمواكبة التطور في المجال المعمارى.



تستهدف شركة "A.D Designer " إحدى الشركات الرائدة في مجال التصميمات المعمارية والاستشارات الهندسية في الشرق الاوسط العمل بالسوق المصري خلال العام الجارى بعد النجاح الطويل الذى حققته بالسوق السعودي منذ بداية عملها به عام 2005 في مشروعات متنوعة تابعة للحكومة السعودية كوزارة الإسكان والتعليم ومؤسسات تحلية المياه والمؤسسات العسكرية والقطاع الخاص بالإضافة الي شركات الاتصالات العالمية فضلاً عن أعمال التصميمات المعمارية والداخلية بالمشروعات العقارية.



قال عبد الرحمن آل حدال رئيس مجلس إدارة شركة "A.D designer " أن الشركة أعتزمت دخول السوق المصري نظرا للفرص الاستثمارية الواعدة به، ولمواكبة رؤية مصر2030 حيث أصبح يتصدر قائمة اهتمامات المستثمرين السعوديين لضخ استثمارات جديدة به، والاندماج مع شراكات جديدة بالسوق المصري أيضا خلال الفترة القادمة.



وأضاف آل حدال أن من أهم أهدافنا بالسوق المصري هو تحقيق طفرة كبيرة في مجال التصميمات المعمارية والاستشارات الهندسية من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية حيث تضم الشركة فريق عالمي من المهندسين والاستشاريين على درجة كبيرة من العلم والأحترافية الشديدة في تصميم وتنفيذ المشروعات بأدق التفاصيل، وبما يتواكب مع روح العصر والبيئة المحيطة واحتياجات وثقافة العملاء.



وأوضح المهندس أحمد سمير العضو المنتدب بالشركة ان الشركة تمتلك استراتيجية عمل مختلفة وبفكر متطور وتقدم العديد من الحلول المعمارية والتصميمية المتكاملة سواءً للقطاع التجاري او السكني منها تصميم المشروعات المعمارية والتصميم الداخلي وتنفيذها وادارتها ، وكذلك أعمال اللاند سكيب والتأثيث، مشيراً الي ان الشركة تعتمد في تصميماتها على المزج بين الثقافات والمدارس المعمارية المختلفة ، لخلق بيئة معمارية متميزة تتواكب مع طبيعة البلد المقام فيها والاستجابة للتوجهات العالمية في تحقيق الاستدامة والعمارة الذكية.



وأضاف سمير ان الشركة لديها سابقة أعمال قوية بالسوق السعودي وحاصلة على ٣ شهادات ايزو لنظام إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية ونظام إدارة البيئة ونفذت الشركة مشروعات عملاقة منها مقر وزارة التعليم العالي ومقر شركه سبيماكو للأدوية ومدينة الملك سعود الطبية والعديد من المدارس والجامعات وتسعى لنقل خبراتها للسوق المصري والذي يعتبر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد نشأة مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها.



وأكد " سمير " شركة "A.D designer " تولي اهتمامًا واسع النطاق بالاستدامة في ضؤ رؤية مصر ٢٠٣٠، ويأتي ذلك من خلال تطبيقها لمعايير الاستدامة في البناء والأنظمة التكنولوجية والمدن الخضراء ، فضلاً عن مساهمة الشركة في تعزيز ذلك للأجيال القادمة.



واضاف " سمير " شركة "A.D designer " تعتمد على خبراتها التراكمية ودراساتها السوقية للقطاع واحتياجات العملاء في العمل بالسوق المصري، ودعم ثقة العملاء في الشركة، والاعتماد على معايير المصداقية التي ستحقق ثقة متبادلة مع العملاء الذين تنظر إليهم الشركة باعتبارهم شركاء حقيقيين، يدعمون خطط الشركة الاستثمارية في السوق المصري.



وأضاف ان الشركة تضم خبرات قوية وكفاءات وكوادرعلي أعلي مستوي من التميز الفني والعلمي ، مدعومين بخطط وأفكار طموحة، وهي عناصر قوة تمكننا من المنافسة في السوق المصري، والذي يشهد حالياً حركة تطوير عمراني ضخمة وغير مسبوقة ، والذي ساهم في اتاحة العديد من الفرص الفرص الاستثمارية المتعددة والمتنوعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

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