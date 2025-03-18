حصلت السعودي الألماني الصحية (SGH)، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على اعتماد المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية (ACHSI) لـ 18 مركزاً جديداً للتميز في مستشفياتها بالمملكة العربية السعودية. ويُمثّل هذا الاعتماد إنجازاً استثنائياً للمجموعة؛ مسجلةً الرقم الأعلى لعدد المراكز المعتمدة لمجموعة واحدة، بواقع 30 مركزًا معتمدًا.

وتُغطي المراكز المعتمدة حديثاً تخصصات متنوعة تشمل طب الطوارئ، والتشخيص، والأشعة التشخيصية والتداخلية، وجراحة اليوم الواحد، ما يعكس التزام "السعودي الألماني الصحية" بالتميز الطبي والابتكار، مع التركيز على الرعاية التي تتمحور حول المرضى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال الدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي للسعودي الألماني الصحية: "إن حصولنا على اعتماد المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية (ACHSI) لـ 18 مركز تميز إضافياً يؤكد التزامنا بالارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في المنطقة. ومع وصول عدد مراكز التميز المعتمدة لدينا إلى 30 مركزاً، فإننا نعزز مكانتنا الرائدة في قطاع الرعاية الصحية من خلال إعطاء الأولوية لمرضانا، والحفاظ على أعلى المعايير الطبية. ويتماشى هذا الإنجاز مع شعارنا "نرعاكم كأهالينا" الذي نسعى من خلاله إلى تحسين نتائج المرضى باستمرار من خلال حلول رعاية صحية مُبتكرة وسهلة الوصول."

وتمتلك السعودي الألماني الصحية شبكة واسعة تضم 22 منشأة طبية منتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر أكثر من 3900 سرير عبر مستشفياتها، بدعم من فريق يضم أكثر من 9000 موظف. وتواصل المجموعة الاستثمار في أحدث التطورات الطبية، وتعزيز شراكاتها الدولية، وتطوير برامجها التعليمية المستمرة بهدف الارتقاء بتميز الرعاية الصحية. كما يضمن التزامها الراسخ بنهج الرعاية الصحية العالية المرتكزة على القيمة(VBHC) تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الرعاية الصحية وتعزيز رضا المرضى.

وعلى مدار 35 عاماً، رسّخت السعودي الألماني الصحية مكانتها كركيزة أساسية في قطاع الرعاية الصحية الإقليمي، مقدمةً خدمات رعاية صحية عالمية المستوى لأكثر من 2.5 مليون مريض سنوياً، عبر 44 تخصصاً طبياً. ويُرسخ هذا الاعتماد الجديد مكانتها الريادية ودورها في دفع عجلة الابتكار والتحول في قطاع الرعاية الصحية.

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