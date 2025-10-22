نيويورك والرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت اليوم شركة Abyan Capital، المنصة الاستثمارية الرائدة في مجال الاستشارات الآلية في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق خدمة التداول الذاتي الجديدة، التي ستتيح الفرصة للمستخدمين لتداول الأسهم الأمريكية وفتح حسابات ادخار عالية العائد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تستند هذه الخدمة الجديدة في عملها على شركة Alpaca، الرائدة عالميًا في مجال البنية التحتية للوساطة عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، والتي تيسر سبل الوصول إلى خيارات التداول والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت.

يزداد اهتمام المستثمرين السعوديين بالتداول في الأسهم الأمريكية بسرعة كبيرة، فوفقًا لهيئة السوق المالية، بلغت قيمة المعاملات 193.4 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 51.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 230%. بالإضافة إلى ذلك، شكّلت الأسواق الأمريكية أكثر من 98% من إجمالي التداولات الدولية التي أجراها المستثمرون السعوديون، ما يبرز أهمية تيسير سبل الاستفادة المستمرة من فرص الاستثمار في الأسواق الأمريكية.

صرح صالح العقيل، أحد مؤسسي Abyan Capital، قائلاً: "لقد أجرينا محادثات مع آلاف المستخدمين واكتشفنا وجود فجوة هائلة في السوق السعودية: لم تكن هناك أي جهة تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتجربة سهلة وسلسة للمستخدمين وإمكانية وصول فعالة إلى الأسواق الأمريكية عبر منصة واحدة. لذا، فنحن نعتقد أننا يمكننا الاضطلاع بهذا الدور وأن نكون الجهة التي تقدم كل الخدمات الثلاث بالاستعانة بمنهجية فعالة".

ستقدم منصة التداول الذاتي من شركة Abyan، المدعومة بواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالوساطة من شركة Alpaca، الخدمات التالية:

أسهم أمريكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وحسابات نقدية عالية العائد، وتمويل فوري

عملية تسجيل مبسّطة تمحو الحاجة إلى الزيارات الميدانية أو الأعمال الورقية غير الضرورية

خيارات تمويل متعددة، تشمل خدمات الدفع بالبطاقات، والتحويلات البنكية، والتحويلات من محافظ Abyan الاستثمارية الحالية

الاستثمارية الحالية الأدوات اللازمة لحساب مستحقات التطهير والزكاة ومدى توافق الأسهم مع الشريعة الإسلامية

صرح صالح العقيل، قائلاً: "لعبت شراكتنا الفاعلة مع شركة Alpaca دورًا محوريًا على صعيد تيسير مهمة إطلاق حلول التداول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية". "لقد كانت البنية التحتية التقنية الفعالة والميزات الجديدة التي تقدمها باستمرار عاملاً رئيسيًا في النجاح الذي حققناه".

صرح Yoshi Yokokawa، المدير التنفيذي لشركة Alpaca وأحد مؤسسيها، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء دعم Abyan في غمار رحلة تقديم خدمة التداول الذاتي إلى المستخدمين". "في ضوء مواصلة المملكة العربية السعودية إحراز تقدم على صعيد أجندة مبادرة "رؤية 2030" الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتحقيق هدف التنوع الاقتصادي وتمكين الأفراد بالاستعانة بالحلول المبتكرة، تفخر شركة Alpaca بالإسهام في بناء بنية تحتية بارزة تيسر سبل الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، إذ إنَّ مهمتنا تتمثل في تيسير سبل الاستفادة من الخدمات المالية العالمية، ودعم أهداف المملكة يُعدّ امتدادًا طبيعيًا لهذا الالتزام".

يعزز إطلاق هذه الخدمة أواصر الشراكة البنَّاءة بين Abyan Capital وAlpaca، التي بدأت في عام 2021.

نبذة عن Alpaca

تُعدّ Alpaca شركة وساطة تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا رئيسيًا لها، وينصب تركيزها على تقديم خدمات التسوية الذاتية كما تدير بنية تحتية فاعلة في المجال تنظم أعمال الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت وخيارات التداول على مدار 24 ساعة لمدة خمسة أيام في الأسبوع، ناهيك عن نجاحها في جمع أكثر من 170 مليون دولار أمريكي من جولات التمويل. هذا، وتحظى شركة Alpaca بدعم من كبار المستثمرين على مستوى العالم، بما في ذلك Portage Ventures وSpark Capital وTribe Capital وSocial Leverage وHorizons Ventures وUnbound وSBI Group وDerayah Financial وElefund وY Combinator. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: alpaca.markets

نبذة عن Abyan Capital

تُعدّ Abyan Capital منصة استثمارية متخصصة في مجال الاستشارات الآلية تأسست في يونيو 2021 على يد صالح العقيل وعبد الله الجريوي وعمر المنيع. وقد أطلقت الشركة منصتها الاستشارية الآلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2022 واضعة نصب أعينها هدف تسهيل عملية الادخار والاستثمار للمستخدم العادي في السعودية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: abyancapital.sa

تقدّم خدمات وساطة الأوراق المالية شركة Alpaca Securities LLC، التي تُعدّ أحد أعضاء FINRA / SIPC، وشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة AlpacaDB, Inc.‎

لا تلتزم شركة Alpaca بتقديم أي تعهد بأنَّ منتجاتها أو خدماتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بل يتحمل العملاء وحدهم مسؤولية تحديد ما إذا كان العرض متوافقًا مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

تنطوي كل الاستثمارات على مخاطر؛ لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة مكتبة الإفصاحات .

تقدّم شركة Alpaca Securities برنامجًا لإدارة السيولة النقدية بموجب برنامج Profit Sharing FDIC Bank Sweep Program. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ أموال العملاء تُعامل بطرق مختلفة وتخضع لأنظمة تنظيمية منفصلة، وذلك بحسب ما إذا كانت أموال العملاء مودعة في حساب الوساطة أو ضمن برنامج Profit Sharing FDIC Bank Sweep Program. تُعدّ Alpaca Securities عضوًا في مؤسسة Securities Investor Protection Corporation (SIPC)، وهي مؤسسة توفّر حماية مالية لعملاء الأوراق المالية الأعضاء فيها تصل إلى 500,000 دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 250,000 دولار أمريكي مخصص للمطالبات النقدية). أما مؤسسة Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)، فإنها توفر تأمينًا يصل إلى 250,000 دولار أمريكي لكل وديعة، وذلك في حال تعرض أحد البنوك الأعضاء في مؤسسة FDIC للفشل المالي. وأما أموال العملاء المودعة في حسابات وساطة، فإنها تخضع لتأمين مؤسسة SIPC، لكنها غير مؤهلة لخطة التأمين التي توفرها FDIC. وأما الأموال المودعة ضمن برنامج Profit Sharing FDIC Bank Sweep Program، فإنها مؤهلة لخطة التأمين المباشر من مؤسسة FDIC، لكنها لا تخضع لتأمين مؤسسة SIPC. ويجدر هنا ذكر أنَّ تأمين FDIC لا يوفر الحماية في حال تعرض شركة Alpaca أو شركة Alpaca Securities أو الشركات التابعة لهما للفشل المالي، ولا في حال وقوع حالات سوء تصرف من جانب موظفيها. أضف إلى ذلك أنَّ البنوك المدرجة ضمن برنامج Profit Sharing FDIC Bank Sweep Program ليست أعضاء في مؤسسة SIPC، وبالتالي فإنَّ الأموال المودعة ضمن البرنامج لا تشملها حماية SIPC. الرجاء زيارة alpaca.markets/disclosures للاطلاع على إفصاحات مهمة إضافية متعلقة بعروض الوساطة التي تقدمها Alpaca Securities، فضلاً عن شروط وأحكام برنامج Profit Sharing FDIC Bank Sweep Program.

تُقدّم شركة AlpacaDB, Inc.‎، الشركة الأم لشركة Alpaca Securities LLC، خدمات متميزة وتقنيات متقدمة، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات (API) للبنية التحتية للوساطة التي تدعم الخدمات المالية التي تقدّمها شركة Alpaca.

هذا ليس عرضًا أو طلبًا لتقديم عرض أو نصيحة لشراء أو بيع الأوراق المالية، أو لفتح حساب وساطة في أي ولاية قضائية لا تكون فيها شركة Alpaca Securities مسجَّلة أو مرخَّصة حسب القوانين المعمول بها.

لا تُعدّ شركة Alpaca ولا شركة Abyan Capital شركتين تابعتين لبعضهما، وليستا مسؤولتين عن التزامات أي طرف آخر.

-انتهى-

#بياناتشركات