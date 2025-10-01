د. عبدالعزيز جواد: نواصل تركيزنا على تطوير ABK Capital لتصبح شركة استثمارية إقليمية رائدة من خلال التوسع المستمر في نطاق أعمالنا

لتصبح شركة استثمارية إقليمية رائدة من خلال التوسع المستمر في نطاق أعمالنا شريف الرافعي: التعاون مع شركاء عالميين يتماشى مع التزامنا بتقديم خدمات استثمارية مميزة والوصول إلى عملائنا على المستوى العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة ABK Capital DIFC، التابعة لشركة ABK Capital التي تأسست حديثاً في مركز دبي المالي العالمي، عن بدء شراكاتها مع شركاء دوليين، انطلاقاً من بنك LGT سويسرا، التابع لأكبر بنك عائلي متخصص في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في العالم.

وتضاف هذه الشراكة الجديدة إلى سلسلة من الاتفاقيات العالمية التي عقدتها شركة ABK Capital مع شركاء عالميين مثلBlackstone و BlackRock، وتشكل علامة فارقة في مسيرتها الهادفة إلى تعزيز حلولها ومنح العملاء إمكانية الوصول إلى مؤسسات مالية عالمية والحصول على حلول استثمارية مبتكرة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من إمكانيات قطاع الخدمات المصرفية الخاصة السويسري.

ويعد بنك LGT سويسرا المحدود بنكاً سويسرياً خاصاً، وهو جزء من مجموعة LGT الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، ويخضع لسيطرة عائلة ليشتنشتاين الأميرية منذ أكثر من 90 عاماً. ومع أكثر من 350 مليار فرنك سويسري من الأصول المدارة، تعمل مجموعة LGT في أكثر من 30 موقعاً حول العالم.

وستسمح الاتفاقية لشركة ABK Capital DIFC بإدارة حسابات الاستثمار للعملاء المحتفظ بها لدى البنوك المشاركة، مما يتيح لهم الوصول إلى البنية التحتية العالمية وخدمات الحفظ ومنصات المنتجات الأفضل من نوعها.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة شركة ABK Capital-الكويت الدكتور عبدالعزيز جواد "يعتبر تأسيس شركة ABK Capital DIFC حجر الأساس في إستراتيجيتنا للتوسع الإقليمي، مما يضعنا في مركز مالي عالمي رائد، ويُمكّننا من خدمة قاعدة عملاء أكبر عبر مناطق ومراكز أعمال جديدة، وسنقدم من خلالها مجموعة من حلول الاستثمار المبتكرة المُصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا".

وشرح د. جواد في تصريحه بعض المزايا التي سيحصل عليها عملاء ABK Capital DIFC من خلال الشراكة الجديدة قائلاً "تخدم هذه الشراكة عملاءنا من حيث عدد الخدمات ونوعيتها، وستسهم بتعزيز جودة منتجاتنا، وستزيد احتياجات العملاء التي سنتمكن من تلبيتها".

وأضاف د. جواد "نواصل تركيزنا على تطوير شركة ABK Capital لتصبح شركة استثمارية إقليمية رائدة من خلال التوسع المستمر في أعمالنا، وتطوير حلول تركز على العملاء وفق أعلى معايير الاحترافية ومستويات الأداء. وتُعد شراكتنا مع جهات مثل LGT Bank Switzerland و Blackstoneو BlackRockدليلاً على نجاح هذه الرؤية".

من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة ABK Capital شريف الرافعي "التعاون مع شركائنا، بما في ذلك بنك LGT سويسرا من خلال شركتنا التابعة، يتماشى بشكل مباشر مع التزامنا بتقديم خدمات استثمارية مميزة والوصول إلى عملائنا على المستوى العالمي".

وأضاف الرافعي "من خلال هذه الشراكات، ستوفر شركتنا التابعة ABK Capital DIFC، مستوى متطوراً من حلول إدارة الاستثمارات والاستشارات، مستفيدةً من الحضور العالمي القوي لشركائنا. وتُعد هذه خطوةً أساسيةً في إستراتيجيتنا لتوسيع نطاق عروضنا وحلولنا من خلال منح عملائنا إمكانية الوصول إلى مدراء استثمار عالميين رائدين وحلول استثمارية متميزة".

ويُعزز إطلاق الشركة التابعة في مركز دبي المالي العالمي أهداف النمو الواسعة لشركة ABK Capital، والتي تُركز على الابتكار وعقد الشراكات الإستراتيجية وتعزيز قدراتها في إدارة الاستثمارات في جميع أنحاء المنطقة. وتواصل الشركة الاستثمار في المواهب والمنصات والشراكات التي تُعزز تجربة عملائها، وتُقدم حلولاً استثمارية متميزة وعالية الجودة.

وتمثل هذه الشراكة دليلاً على جهود المجموعة في تطوير منصة حلول متكاملة تُلبي احتياجات العملاء ذوي مستويات المخاطر والأهداف الاستثمارية المتفاوتة، وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى حلول أفضل الشركاء في قطاعاتهم حول العالم. وقد أثبتت هذه الشراكات الإستراتيجية جدواها لشركة ABK Capital وعملائها، ومن المتوقع أن تُحقق الشراكة الجديدة قيمة إضافية للمستثمرين.

