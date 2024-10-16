دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Abhi، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تسعى لتعزيز الشمول المالي للموظفين والشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP)، عن تأمين تمويل بالدين بقيمة 15 مليون دولار من خلال تسهيلات ائتمانية بقيادة Shorooq Partners و Amplify Growth Partnershipيمثل هذا التمويل الأخير تأكيدًا على الثقة في خدمات Abhi ويعزز مكانتها القيادية في قطاع التكنولوجيا المالية الذي يشهد تطورًا سريعًا في المنطقة.

سيمكن هذا التمويل شركة Abhi من توسيع عملياتها وتقديم خدمات صرف الأجور المكتسبة لتلبية احتياجات القوى العاملة في البلاد. حتى الآن، قدمت Abhi حوالي 55 مليون دولار من خدمات صرف الأجور المكتسبة لأكثر من 545,000 عملية في الإمارات العربية المتحدة. ومع هذا الاستثمار الاستراتيجي، تستعد Abhi للعب دور محوري في تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات.

وقال ناثان كوان، رئيس قسم الائتمان الخاص في Shorooq Partners "نأمل أن يسهم هذا التمويل في تعزيز الشمول المالي وتسهيل عملية صرف الأجور المكتسبة في الإمارات من خلال تقنية Abhi المبتكرة. مع دعم Shorooq وAmplify، فإن Abhi على أتم الاستعداد لتسريع نموها وتصبح مبتكرًا رائدًا في المنطقة".

وأضاف شرف شرف، رئيس صندوق Amplify Growth Partnership "نحن متحمسون لقيادة هذا الاستثمار المشترك في Abhi، وهي شركة تعمل على تحويل الخدمات المالية من خلال تقديم الأجور المكتسبة للأفراد و الشركات غير القادرين من الوصول للخدمات المصرفية التقليدية. من خلال التكنولوجيا المبتكرة، تمكن Abhi الشركات الصغيرة والمتوسطة وموظفيها، معالجة الاحتياجات المالية المهمة وتعميم الخدمات المالية في جميع أنحاء منطقتنا".

وقال عمير أنصاري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Abhi "يمثل هذا الاستثمار تصويتًا قويًا على الثقة من مستثمرين بارزين في مجال التكنولوجيا المالية. مع هذا التمويل، نحن مستعدون لتوسيع تأثيرنا، وضمان حصول كل موظف، بغض النظر عن دوره، على المرونة المالية التي يحتاجها لتحقيق النجاح".

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تسارعًا في التحول الرقمي، بدعم تنظيمي متزايد للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وطلب متزايد على الشمول المالي. وكونها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في هذا السياق، تستغل Abhi الفرصة لتوسيع نطاق خدماتها، وتقديم خدمات مالية رئيسية للفئات المحرومة.

عملت Shorooq Partners وAmplify Growth بشكل وثيق على هذا التمويل، معتمدين على خبراتهم الإقليمية لتقديم حل تمويلي منظم لشركة Abhi. يبرز هذا التعاون التزامهم المشترك بدعم الشركات ذات النمو السريع في منطقة MENAP وتعزيز الشمول المالي من خلال استراتيجيات استثمار مبتكرة.

نبذة عن Abhi

Abhi هي شركة تكنولوجيا مالية رائدة في مجال التمويل المضمن، تقدم مجموعة شاملة من الحلول التي تشمل صرف الأجور المكتسبة، معالجة الرواتب، تمويل الرواتب، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. قامت الشركة بتأسيس شراكات مع أكثر من 550 شركة، مؤثرة على أكثر من 750,000 حياة، مما يساهم في النمو الاقتصادي وإحداث تأثير اجتماعي دائم.

حازت Abhi على تقدير من Hub71 وEndeavor وكانت الأولى في المنطقة التي تحصل على جائزة "رواد التكنولوجيا" لعام 2023 من المنتدى الاقتصادي العالمي، مما يجعلها رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة MENAP. مؤخرًا، تم اختيار Abhi كواحدة من شركات "Future 100" في الإمارات العربية المتحدة، وهي مكرسة لتقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الوصول للأفراد والشركات حول العالم.

نبذة عن Shorooq Partners

تأسست Shorooq Partners في عام 2017، وهي الشركة الرائدة في إدارة الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تستثمر صناديق رأس المال الجريء والائتمان الخاص في أكثر الشركات التكنولوجية ابتكارًا. بنت الشركة خبرات عميقة في مجالات التكنولوجيا المالية، المنصات، البرمجيات، الألعاب، والويب 3.0. دعمت Shorooq Partners الشركات الرائدة في السوق بما في ذلك Pure Harvest Smart Farms، Nymcard، Tamara، Sarwa، Lean Technologies، TruKKer، Mozn، وLendo.

تأسست Shorooq Partners على مبدأ بناء شراكات مع المؤسسين، بناء الشركات، والمستثمرين القيميّين. تعمل الشركة عبر عدة مناطق بما في ذلك أبوظبي، دبي، الرياض، مصر وكوريا.

نبذة عن Amplify Growth Partnership

Amplify Growth Partnership GP Limited هي شراكة بين Ajeej Capital (المدير) وNuwa Capital (المستشار). تم إطلاق الشركة في عام 2020 وتدير صندوق نمو بقيمة 100 مليون دولار مسجل لدى هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA).

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