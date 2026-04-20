القاهرة، أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام دورها الاستشاري لتنفيذ آلية سجل الاكتتاب المعجّل (Accelerated Bookbuild - ABB) لبيع حصة ثانوية في شركة ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية الشاملة في مصر. وقد تضمنت الصفقة طرح عدد 53.8 مليون سهم، بما يمثل نحو 2.55% من إجمالي أسهم شركة ڤاليو.

وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب في الصفقة، مستفيدة من قدراتها الرائدة في تنفيذ الصفقات ومنصتها المتكاملة للتوزيع، بما ساهم في الحفاظ على استقرار أداء السوق ضمن إطار زمني سريع. وتعكس هذه الصفقة الناجحة مرونة البورصة المصرية واستمرار جاذبية أسواق المال المصرية للمستثمرين.

وفي تعليقه على الصفقة، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: "تعكس هذه الصفقة جهودنا المستمرة لتعميق وتنمية الوصول إلى السيولة في أسواق رأس المال بالمنطقة، إلى جانب تزايد نشاطنا في تنفيذ صفقات الطروحات الثانوية للأسهم التي قامت إي اف چي هيرميس بتنفيذها مؤخرًا. وتأتي هذه الصفقة عقب الإدراج الناجح لشركة ڤاليو في البورصة المصرية خلال العام الماضي، والأداء القوي لسعر السهم، مما يبرز الزخم القوي الذي تحققه الشركة ويعكس الاهتمام الزائد من قبل المستثمرين بقصة نجاح ڤاليو. كما تمثل جزءًا من سلسلة من الطروحات التي ساهمت في إعادة تنشيط إقبال المستثمرين إلى أسواق رأس المال، واستمرار الزخم في الطروحات الجديدة وعمليات الطرح الثانوية، وذلك عقب تراجع نشاط أسواق رأس المال خلال الشهر الماضي على خلفية تصاعد المخاطر الجيوسياسية."

جدير بالذكر أنه خلال عام 2025، قامت إي اف چي هيرميس بإتمام خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات ومنها، 18 صفقة بأسواق رأس المال و16 صفقة بأسواق ترتيب وإصدار الدين، بالإضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ على مستوى المنطقة، خاصة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ومصر. وتعكس هذه الصفقات ريادة المجموعة في أسواق المال الإقليمية، ودورها الاستراتيجي في تسهيل وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين للفرص الاستثمارية الواعدة.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

