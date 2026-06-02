القاهرة : أعلنت شركة ABB مصر عن الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع محوري لتحديث منظومة الحركات الرئيسية لأوناش التفريغ العملاقة بميناء الدخيلة، وذلك بالتعاون مع شركة العز الدخيلة للصلب (EZDK). ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الموثوقية من خلال توظيف أحدث التقنيات الصناعية المتطورة.

وشمل التعاون قيام قطاع خدمات الحركة (Motion Services) التابع لشركة ABB مصر بتحديث أنظمة تشغيل الرافعات بالميناء، باستخدام تقنيات متقدمة لمحركات الدفع، بما يعزز من موثوقية التشغيل، ويحد من تحديات الصيانة، ويدعم انسيابية العمليات اليومية بشكل أكثر كفاءة. كما تضمن المشروع إضافة أنظمة متطورة للمراقبة والمتابعة، بما يمنح الفرق التشغيلية قدرة استباقية على تتبع كفاءة المعدات والحد بشكل كبير من فترات التوقف غير المخطط لها.

ويُعد المشروع نموذجاً تطبيقياً للاستدامة الصناعية، حيث ارتكز على تطوير البنية التحتية الحالية عبر نهج "التحديث الذكي" “Retrofitting” بدلاً من الاستبدال الكامل للمعدات. ونتيجةً لذلك، نجح الميناء في ضمان استمرارية عملياته والحفاظ على مستويات الإنتاجية ومعايير السلامة، مع إطالة العمر التشغيلي للأصول وتسريع التحول الرقمي بجدوى اقتصادية وقابلية مستمرة للتوسع.

وفي هذا السياق، صرح المهندس محمد أسماعيل مدير إدارة Motion Services مصر ، شمال و وسط أفريقيا: "على مدار أكثر من قرن، كانت ABB مصر شريكًا موثوقًا في مسيرة التنمية الصناعية في مصر، حيث واكبت بتطورها المستمر طموحات الدولة وأولوياتها. وما يمنح مثل هذه المشروعات أهمية خاصة هو إتاحتها الفرصة للبناء على البنية التحتية الحالية بطريقة أكثر ذكاءً واستدامة، بما يساعد العملاء على تحقيق أقصى استفادة ممكنة والاستعداد لمتطلبات التشغيل المستقبلية. إننا فخورون بتعاوننا مع شركة العز الدخيلة للصلب، ونتطلع إلى الاستمرار في دعم المبادرات التي تسهم في تحديث القطاعات الاستراتيجية في مصر."

الجدير بالذكر أن ABB مصر تواصل لعب دور رئيسي في دعم المشروعات القومية والاستراتيجية، من خلال خبراتها في مجالات الكهرباء والأتمتة وخدمات الحركة. وتسعى الشركة، عبر حلولها وخدماتها المتكاملة، إلى تمكين عملائها من تشغيل عملياتهم بكفاءة واستدامة أعلى، من خلال تعزيز الإنتاجية، وترشيد استهلاك الطاقة، ورفع معايير السلامة، ودعم العمليات الصناعية منخفضة الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات الحيوية داخل مصر.

