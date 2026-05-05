حماد: نؤمن بما تمتلكه مصر من مقومات استثنائية لقيادة مستقبل التحول الصناعي إقليمياً

قاسم: نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة تصل إلى 78%

القاهرة– أكدت شركة ABB مصر على التزامها الراسخ تجاه السوق المصري، مدعومةً بحجم أعمال يبلغ حوالي 14 مليار جنيهاً سنويًا، بما يُجسّد ثقة الشركة المستمرة في إمكانات الاقتصاد المصري وآفاق نموه. ويعكس هذا الأداء القوي استمرارية مسيرة ABB مصر العريقة التي تمتد لأكثر من قرن، ويرسخ مكانتها كشريك موثوق في دعم تطوير القطاعات الصناعية والطاقة في مصر.

تتواجد ABB في مصر منذ عام 1926، حيث رسخت مكانتها كشريك استراتيجي في دعم التنمية الصناعية عبر تقديم حلول متقدمة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في مؤسسات القطاع الخاص والمشروعات القومية. كما تلتزم الشركة بدعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة في مختلف القطاعات الحيوية، فضلاً عن تلبية احتياجات الصناعات المغذية.

ويتجلى هذا الدور المحوري في البنية التشغيلية المتكاملة للشركة، والتي تتوزع على 7 مواقع استراتيجية في أنحاء الجمهورية؛ حيث يبرز مركزها الصناعي الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان والذي تمتد مساحته على 100,000متر مربع، ويضم 13 خط إنتاج متكامل، إلى جانب مجموعة من المصانع في المنطقة الحرة بمحافظة السويس ومدينة نصر.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة ABB مصر: "إن استثماراتنا المستمرة في السوق المصري، والتي بلغت قيمتها نحو 300 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية، تجسد رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا العميق بأن نكون المحرك الأساسي لمسيرة التنمية الصناعية، عبر تعزيز كفاءة موارد القطاع الخاص والمشروعات القومية الكبرى. نحن نؤمن إيماناً راسخاً بما تمتلكه مصر من مقومات استثنائية تؤهلها لقيادة مستقبل التحول الصناعي إقليمياً. ولذلك، يتخطى دورنا مجرد تقديم الحلول؛ حيث نعمل بخطى ثابتة لترسيخ مكانة مصر كمركز عالمي للتميز الصناعي والتصدير، لتنطلق منتجاتنا وخدماتنا المدعومة بقدرات تصنيع محلية فائقة، لأكثر من 50 دولة عبر أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأفريقيا."

ومن جانبه، استكمل الدكتور عبد الله قاسم، مدير مصانع شركة ABB مصر: "تواصل ABB مصر ترسيخ دورها في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة للاقتصاد المصري، من خلال الجمع بين الخبرات العالمية والقدرات المحلية؛ حيث تصل نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة إلى 78% عبر مختلف خطوط إنتاجها وعملياتها."

وعن رؤيتها المستقبلية، أضاف قاسم، أن ABB مصر ستواصل التركيز على الابتكار والاستدامة، مع العمل على التحول إلى تشغيل عملياتها في مصر بنسبة 70% باستخدام الطاقة الشمسية بحلول عام 2028، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات المحلية من خلال برامج تدريبية ومبادرات تعليمية متخصصة.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة الموزعين المعتمدين تُمثل امتداداً مباشراً لخبرات ABB مصر في السوق المحلي، وعنصراً محورياً لتعزيز الانتشار الجغرافي والقدرة على تلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. وتكتسب هذه المنظومة أهميتها من تكاملها مع التزام ABB مصر الصارم بتطبيق أعلى المعايير الدولية في كافة عملياتها، إذ حصدت منشآتها اعتمادات عالمية تشمل: ISO 9001، وISO 14001، وISO 45001، وISO 50001، و ISO 17025؛ مما يضمن تقديم منتجات وخدمات تواكب أفضل معايير الجودة، والسلامة، والاستدامة.

