دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت هوسكفارنا للبناء، وهي جزء من مجموعة هوسكفارنا، الشركة العالمية الرائدة لتقديم أفضل وأقوى المعدات والأجهزة المبتكرة لمتخصصي صناعة البناء، اتفاقية استراتيجية مع (AABTools)، الموزع الرئيسي للأجهزة والمعدات الصناعية في المنطقة. بموجب الاتفاقية الجديدة، ستصبح AABTools موزعاً معتمداً لمجموعة واسعة من منتجات هوسكفارنا للبناء، بما في ذلك آلات حفر الخرسانة، ومناشير الجدران المصممة لقطع الطوب والخرسانة المسلحة، وروبوتات الهدم التي يتم التحكم فيها عن بُعد، بالإضافة إلى 20 منتج آخر من معدات القص المحمولة الكهربائية والتي تعمل بالوقود، وشفاطات الغبار، ومناشير الأرضيات.

علاوة على ذلك، ستتوفر آلات حفر وقطع الصخور، ومعدات القطع والقص المحمولة، ومعدات شفط الغبار، والشفرات الماسية، وشفرات التقوير والحفر الماسية للخرسانات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات الأخرى، للعرض في صالة عرض AABTools و "مركز الخبرات" في مجمع دبي للاستثمار.

تتمتع AABTools بوجود قوي في السوق منذ عام 1960 ولها قاعدة عملاء بارزة في عدة مجالات منها مقاولون في الأعمال المدنية، ومقاولون في الأعمال الكهربائية والميكانيكية، والبنية التحتية والمرافق، ولديهم فريق مبيعات مخصص ومستعد لضمان حصول متخصصي البناء والمقاولين على الأدوات المناسبة والحلول الشاملة لمساعدتهم في إنجاز عمليات البناء على أفضل وجه داخل الإمارات وخارجها.

وبهذه المناسبة، علّق السيد جيف بينيت، المدير العام لشركة هوسكفارنا للبناء، قائلاً: "ننظر إلى هذه الشراكة مع AABTools على أنها علامة فارقة في استراتيجية النمو التي تتبناها هوسكفارنا للبناء. كما يضمن هذا التعاون أن تتوفر منتجاتنا لمحترفي البناء لإنجاز مختلف المهام في مواقع البناء بطريقة آمنة. ونعمل معاً على تقديم مستويات لا مثيل لها من الخدمة وأفضل المعارف والخبرات الصناعية مباشرة إلى المستخدمين وإلى قاعدة عملائنا دون استثناء."

بلغت قيمة سوق معدات البناء الثقيلة العالمية 176.2 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 273.5 مليار دولار بحلول عام 2030، ليسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.4٪ من عام 2021 إلى عام 2030. أدّت زيادة أنشطة البناء الصناعية والسكنية والتجارية، جنباً إلى جنب مع المبادرات الحكومية المتزايدة والاستثمارات في تطوير البنية التحتية، إلى تحول كبير من العمل اليدوي التقليدي إلى استخدام معدات البناء الحديثة و الإلكترونية لزيادة الإنتاجية وتحقيق أعلى الكفاءات والنتائج التي يتطلع لها متخصصو البناء والمقاولون، خاصة وأن اختيار معدات البناء المناسبة يُعتبر أمراً بالغ الأهمية للمهنيين لتمكينهم من إنجاز أعمالهم بفعالية وتكلفة أقل.

ومن جهته، علق السيد مصطفى عزي، المدير العام لشركة AABTools للتجهيزات الصناعية، على هذه الشراكة قائلاً: "تشترك هوسكفارنا للبناء و شركة علي أصغر وأخوانه في نفس الهدف المتمثل في توفير أفضل معدات البناء وتقديم الدعم الكامل وتوفير حلول شاملة لعملائنا الكرام من المقاولين ومختصي البناء لتمكينهم من النجاح في إنجاز أعمالهم بكفاءة. تُعتبر مجموعة منتجات هوسكفارنا من آلات ومعدات القطع والحفر إضافة رائعة إلى مجموعة منتجاتنا مما يمكننا من تقديم خدمة متكاملة لعملائنا، خاصة عند التعامل مع الخرسانات المعقدة. نحن في غاية الحماس لهذه الشراكة ونتطلع إلى تعاون ناجح وطويل الأمد مع هوسكفارنا للبناء."

تعتبر منتجات هوسكفارنا للبناء، مثل معدات ثقب الخرسانة المسلحة ، من الآلات الرئيسية لاختراق الخرسانات بقطر 650 ملم. توفر الشركة هذا المنتج البارز لمحترفي البناء بطراز كهربائي، أو هيدروليكي، وآخر يعمل بالبطارية. كما تُعتبر مناشير قص الخرسانة المسلحة من هوسكفارنا ضمن المعدات متعددة الاستخدامات وهي مصممة لزيادة معدل الإنجاز اليومي وبقوة

تمكّنها من القطع بعمق يصل إلى 730 ملم في الخرسانة المسلحة.كما تقدم هوسكفارنا للبناء مجموعة من معدات القص المحمولة في السوق مع أكثر من 20 طرازاً وبقدرة على القطع بعمق يصل إلى 450 ملم، مع إمكانية العمل بالبطارية، الكهرباء، الوقود، الهيدروليك، أو بالهواء المضغوط.

لمعرفة المزيد عن منتجات ومعدات هوسكفارنا للبناء، الرجاء زيارة: https://www.aabtools.com/ والموقع https://www.husqvarnaconstruction.com/ae/

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عن هوسكفارنا للبناء:

هوسكفارنا للبناء، التابعة لمجموعة هوسكفارنا إ.ب.، شركة عالمية رائدة في مجال آليات ومعدات البناء والتشييد وقطع الحجر. تشتمل مجموعة منتجات البناء لدى الشركة آلات قطع الحجر ذات الشفرات الماسية، وجميع الملحقات التي تتطلبها آليات أعمال البناء والتشييد للقطع والنشر والحفر وتلميع الأرضيات ومعدات ضغط الأرضيات وصبّ الخرسانة. تتكون آليات قطع الحجر من مجموعة متنوعة من معدات الشفرات الماسية للمحاجر وغيرها من متطلبات معالجة الأحجار والصخور.