أبوظبي، وقّعت شركة "إي إتش سي للاستثمار"، و"فينيكس تكنولوجيز"، و"AAA للمشاريع التجارية"، مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك يركّز على تقديم بنية تحتية سحابية سيادية من الجيل التالي، ومنصات بيانات آمنة، وحلول حوسبة متقدمة للذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.

وسيكون المقر الرئيسي للمشروع المشترك في أبوظبي، حيث سيجمع بين الريادة الاستثمارية الإقليمية، والخبرة السويسرية في تنفيذ التقنيات المتقدمة، إلى جانب خبرات عميقة في التحول المؤسسي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على بنية تحتية رقمية آمنة وسيادية وقابلة للتوسع. وسيعمل المشروع كمنصة تشغيلية لتطوير وتسويق وتقديم حلول السحابة السيادية. ومن المقرر إطلاق العمليات التشغيلية بالكامل عقب استكمال الموافقات الرئيسية واختيار أول مشروع رائد ضمن خارطة طريق نمو متفق عليها بين الأطراف.

وقال علي الجبيلي، المدير العام لشركة "إي إتش سي للاستثمار"، إن هذا المشروع المشترك يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء بنية تحتية رقمية آمنة وسيادية وجاهزة للمستقبل، مستفيداً من خبرتنا الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وسجلها الحافل بالنجاحات لتمكين منصات سحابية ومنصات ذكاء اصطناعي موثوقة تخدم الأولويات الوطنية، وتحمي سيادة البيانات وتعزز الاقتصاد الرقمي في الدولة.

من جانبه، أكد مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة "إي إتش سي للاستثمار"، أن هذه الشراكة تتماشى مع التزامنا بتشكيل مستقبل البنية التحتية الرقمية في المنطقة. وأضاف: "نؤسس مع فينيكس وAAA للمشاريع التجارية، قاعدة قوية لمنصات السحابة السيادية والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الأولويات الوطنية وأهداف مساهمينا ويُسرّع التحول الرقمي ويحقق قيمة مستدامة على نطاق واسع".

ستقود شركة فينيكس تكنولوجيز، وهي شركة سويسرية رائدة في مجال التكنولوجيا تتمتع بخبرات عالمية في معماريات تقنيات المعلومات والاتصالات المتقدمة ومنصات السحابة الآمنة، التنفيذ التقني والتسليم وتمكين التكنولوجيا في المنطقة من خلال المشروع المشترك.

وأوضح توماس تاروني، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة فينيكس تكنولوجيز، أهمية التحكم في كامل سلسلة القيمة لمثل هذه البنية التحتية الحيوية لضمان التشغيل باستقلالية كاملة. وبصفتها رائدة سويسرية في مجال التكنولوجيا، ستقوم فينيكس ببناء وتشغيل بنية تحتية أساسية محايدة وعالية الأداء ومرنة يمكن للمنطقة الاعتماد عليها لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبدعم من جيوان القابضة، التكتل الاستثماري المتنوع ومقره أبوظبي والذي يمتد نطاق عملياته إلى أكثر من 90 دولة، ستدعم شركة AAA للمشاريع التجارية، المشروع المشترك من خلال تعزيز قدرات التنفيذ الإقليمية القوية وتحقيق المواءمة المؤسسية.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة NG9 القابضة، إن هذا المشروع المشترك يعكس التزامنا بتسريع ريادة دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية السيادية وابتكار الذكاء الاصطناعي. ومن خلال جمع الخبرات التكنولوجية العالمية مع قدرات التنفيذ الإقليمية القوية، نعمل على إنشاء منصة موثوقة تعزز المرونة الوطنية، وتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة، وتُرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لمنظومات السحابة المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف عامر العُش، الرئيس التنفيذي لشركة AAA للمشاريع التجارية، أن الشركة تفخر بلعب دور محوري في تمكين هذه الشراكة الاستراتيجية. ومن خلال خبراتنا الإقليمية وشراكاتنا العالمية، نهدف إلى دعم تطوير منصات سحابية سيادية وحلول ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل، بما يمكّن الحكومات والمؤسسات من الابتكار بثقة مع الحفاظ على السيطرة على بياناتها ومستقبلها الرقمي.

تُرسّخ هذه الشراكة الاستراتيجية إطاراً طويل الأمد لاغتنام فرص الحوسبة فائقة النطاق في الخدمات عالية الطلب، بما يرسّخ مكانة المشروع المشترك كممكّن رئيسي للبنية التحتية الرقمية السيادية ومنظومات الذكاء الاصطناعي في المنطقة

نبذة عن شركة "إي إتش سي للاستثمار"

تُعد "إي إتش سي للاستثمار"، التابعة لشركة 2 بوينت زيرو إحدى شركات الشركة العالمية القابضة IHC، شركة قابضة رائدة مقرها أبوظبي، تمتلك محفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات الطاقة، والسلامة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا. وتضم الشركة 17 شركة تابعة، من بينها "مجموعة الفنار للغاز"، و"الإمارات إنترناشونال للغاز"، و"كاد للاستشارات الهندسية"، و"فوج لخدمات مكافحة الحرائق"، والشركة الدولية لتكامل الأنظمة. وتدعم منظومة "إي إتش سي للاستثمار" أكثر من 1,200 متخصص، وتخدم ما يزيد على 150 ألف عميل، مع سجل يتجاوز 5,000 مشروع استراتيجي، بما في ذلك عدد من أبرز مشاريع التطوير العقاري في دولة الإمارات. وتواصل الشركة ترسيخ القيمة طويلة الأمد وتحقيق نمو مستدام يدعم رؤية دولة الإمارات للابتكار والتنافسية العالمية.

نبذة عن شركة "فينيكس تكنولوجيز"

تُعد "فينيكس تكنولوجيز" شركة تكنولوجية مقرها سويسرا، متخصصة في تقديم حلول متقدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمنصات الرقمية الآمنة، إلى جانب خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية المؤسسية. وتدعم الشركة تنفيذ برامج التحول الرقمي المعقدة للحكومات والمؤسسات حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

نبذة عن شركة "AAA للمشاريع التجارية"

"AAA للمشاريع التجارية" شركة استثمارية مقرها أبوظبي، متخصصة في دعم التحول الرقمي، وتنشط في مجالات التكنولوجيا المالية، ومراكز البيانات السيادية، وبنية الذكاء الاصطناعي، والاستدامة. وتعمل الشركة على تمكين المؤسسات من بناء قدرات للمستقبل عبر تطوير الشراكات العالمية وتحقيق التميز في تنفيذ المشاريع.

