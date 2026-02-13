المشروع حظي باهتمام كبير بعد العروض الأولى التي حضرها أكثر من 3000 وسيط عقاري

المشروع يتضمن 463 وحدة سكنية فاخرة، تتنوع بين شقق بغرفة إلى شقق "دوبلكس" متكون من أربع غرف نوم ضمن مجموعة "بنتهاوس كوليكشن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكّد مركز دبي المالي العالمي أن "ذا ريزيدنسز"، أول مشروع سكني يتم إطلاقه ضمن المرحلة الأولى من مشروع "زعبيل ديستركت" – مركز دبي المالي العالمي، قد تم بيعه بالكامل بعد إطلاقه رسمياً في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يعكس هذا الإقبال الاستثنائي اهتماماً كبيراً بهذا العنوان السكني المصمم لتوفير تجربة معيشة مميزة تجمع بين الوصول الهادئ والإطلالات البانورامية، إلى جانب وجود شبكة مترابطة وسلسة للمشاة في واحدة من أبرز الوجهات المرتقبة في دبي. فقد جذب هذا المشروع المشترين لأنه يوفر فرصة العيش داخل "زعبيل ديستركت" – مركز دبي المالي العالمي الذي لم يتم تصميمه ليشكّل توسعةً لمركز دبي المالي العالمي والمدينة فحسب، وإنما ليغدو وجهةً متكاملةً تركز على الثقافة والرفاهية وجودة الحياة.

وباعتباره أول مشروع سكني ضمن "زعبيل ديستركت"، يوفر "ذا ريزيدنسز" فرصة استثنائية للسكن في وجهة تقع في قلب دبي. إذ يتمتع المشروع بموقع حيوي ضمن المرحلة الأولى من التوسعة، محاطاً بمجموعة من أبرز المقاصد في الديستركت، من بينها "آرت بافيليون" واسطبلات زعبيل التي تم تجديدها. كما يقع على مقربة منه أكبر مركز ابتكار في العالم "إنوفيشن هب"، بالإضافة إلى مجمّع للذكاء الاصطناعي.

ستقوم شركة "دي آي إف سي للتطوير العقاري" بتطوير مساكن "ذا ريزيدنسز" والإشراف عليها، والذي يتكون من برجين سكنيين يضمان 463 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق بغرفة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم، إلى جانب شقق "دوبلكس" و"بنتهاوس دوبلكس". وتم إعداد التصاميم الداخلية للوحدات بما يتوافق مع متطلبات نمط الحياة الحضرية المعاصرة، مع التركيز على المساحات الواسعة، إذ تبدأ المساحات من نحو 846 قدماً مربعاً للشقق ذات غرفة النوم الواحدة، وتصل إلى نحو 4،489 قدماً مربعاً لدوبلكسات فاخرة من أربع غرف نوم ضمن مجموعة "البنتهاوس كوليكشن". كما تتمتع بعض الوحدات السكنية بإطلالات مختارة باتجاه برج خليفة.

حظي مشروع "ذا ريزيدنسز" باهتمام كبير قبيل إطلاقه رسمياً، حيث حضر العروض الأولى التي أقيمت على مدار يومين في صالة المبيعات "Sales Gallery" في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 3,000 وسيط عقاري، مما يعكس مستوى الترقب الاستثنائي لفرصة العيش في أول مشروع تملك سكني في "زعبيل ديستركت" _مركز دبي المالي العالمي.

وفي إطار تعليقه على إطلاق المشروع، صرّح صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: "يعكس هذا التفاعل الاستثنائي مع إطلاق مشروع ’ذا ريزيدنسز‘ في وقت سابق من هذا الأسبوع نمط الحياة الحضرية التي يسعى إليها الناس اليوم، حيث يجدون فيه وجهة تجمع بين الهدوء والاتصال معاً، مع مساكن رحبة، وإطلالات بانورامية، ووصول سهل إلى كل ما سيوفره ’ زعبيل ديستركت ‘– مركز دبي المالي العالمي. وقد لاقى هذا المشروع إقبالاً كبيراً من المشترين ليكونوا السباقين في اغتنام فرصة العيش في هكذا وجهة تجمع بين التصاميم الفريدة والرفاهية الاستثنائية والقرب من المدينة. ونحن سعداء جداً بهذا الإقبال".

يمثل "زعبيل ديستركت" – مركز دبي المالي العالمي الفصل التالي في تطور مركز دبي المالي العالمي كمكان للعيش والعمل، فقد تم تصميمه ليشكّل وجهةً متعددة الاستخدامات، توفر مكاناً هادئاً للمشاة، وتجمع بين المعيشة والثقافة والابتكار ووسائل الراحة اليومية، ضمن بيئة حضرية تم التخطيط لها بعناية فائقة. ويعكس هذا التفاعل الاستثنائي مع إطلاق "ذا ريزيدنسز" حجم الثقة المسبقة في "زعبيل ديستركت" كعنوان مستقبلي مميز يركز على جودة الحياة والقرب من المدينة والجاذبية التي تدوم طويلاً.

لمزيد من المعلومات حول مشروع "ذا ريزيدنسز"، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://www.theresidencesdifc.com/.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "آرت بافليون" وهو جناح فريد من نوعه للفنون.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.com ، أو متابعتنا على إكس ولينكدان@DIFC.

