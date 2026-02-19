أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) عن تعيين معتز خليل رئيساً لقطاع الخدمات المصرفية للشركات لتعزيز النمو الاستراتيجي.

يؤكد هذا التعيين الاستراتيجي التزام المصرف بتعزيز قيادته التنفيذية وتسريع تطوير منظومة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

يتمتع معتز خليل بخبرة مصرفية دولية تمتد لأكثر من 30 عاماً، مع خبرة عميقة في مجالات الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال، وإدارة علاقات العملاء المؤسسيين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا. وينضم إلى المصرف قادماً من بنك أبوظبي الأول، حيث شغل مناصب قيادية عليا وأسهم في تنفيذ صفقات معقدة، والتوسع في قطاعات متعددة، وتحقيق نمو مستدام للأعمال. وكان يشغل مؤخراً منصب المدير التنفيذي ورئيس مجموعة الصناعات المتنوعة العالمية ضمن إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبوظبي الأول.

وفي تعليقه على التعيين، قال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «يتمتع معتز بخبرة واسعة في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ومعرفة قوية بالأسواق، ونهج منضبط في التنفيذ. ومن شأن تعيينه أن يدعم مواصلة تعزيز أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وتركيزنا على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا».

من جانبه، قال معتز خليل: «يسعدني الانضمام إلى المصرف، وأتطلع إلى العمل مع فريق الإدارة لتعزيز قدرات المصرف في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ودعم احتياجات عملائنا والاقتصاد بشكل أوسع».

وبموجب مهامه، سيتولى معتز خليل الإشراف على إدارة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف، مع التركيز على تحقيق نمو منضبط ومستدام، وتعزيز القدرات، وتوطيد العلاقات مع العملاء من المؤسسات والشركات.

-انتهى-

#بياناتشركات